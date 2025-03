Deutsche Staatsanleihen-Krise greift auf Welt über – Deutsche zur gigantischen Massenverschuldung gezwungen

Die Rendite deutscher Staatsanleihen steigt dramatisch an, heute früh geht es weiter. Diese Krise strahlt weltweit aus.

Die Rendite für zehnjährige deutsche Staatsanleihen steigt seit gestern früh von 2,50 % bis jetzt auf 2,87 % (gestern Abend 2,79 %) , ein gigantischer Anstieg in so kurzer Zeit.

Im folgenden Chart, der ein Jahr zurückreicht, sieht man die Dimension des aktuellen Anstiegs. Schlechte Nachrichten vor allem für Häuslebauer, weil die Bauzinsen direkt an dieser Rendite hängen. Zur Erklärung: Sinkende Anleihekurse bedeuten automatisch steigende Renditen.

Denn bei gleichbleibender Zinszahlung steigt die Rendite, wenn der Käufer weniger für die Anleihe ausgeben muss. CDU und SPD wollen die deutsche Staatsverschuldung massiv ausbauen (500 Milliarden Euro Sondervermögen und mehr).

Die zu erwartende Nachfrageexplosion nach frischem Geld treibt die Anleiherenditen nach oben! Diese aktuelle Krise am deutschen Anleihemarkt strahlt jetzt auf die ganze Welt aus!

Nachdem deutsche Bundesanleihen gestern den stärksten Kurseinbruch seit der Wende erlitten, greift der Ausverkauf nun um sich. Die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen erreichte mit 1,5 % ihren höchsten Stand seit 2009 und auch in Australien und Neuseeland stiegen die Renditen steil an, so Bloomberg aktuell.

Weiter wird berichtet: Bei zehnjährigen deutschen Bundesanleihen ist die Rendite gestern um 30 Basispunkte in die Höhe geschnellt, so stark wie seit März 1990 nicht mehr. Heute sinkt der Bund-Future 80 Ticks auf 127,38, was weiteren Verkaufsdruck signalisiert.

“Wir befinden uns jetzt mitten in einem historischen Umbruch”, sagte Portfoliomanager Hideo Shimomura von Fivestar Asset Management in Tokio mit Blick auf die Wirtschafts- und Verteidigungspolitik. “Mit Blick auf Anleihen können wir nicht optimistisch sein, solange wir nicht wissen, in welche Richtung dieser Wandel geht.”

Bei der heutigen Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank rechnen von Bloomberg befragte Volkswirte fast einhellig mit einer Lockerung um 25 Basispunkte. Weitere Zinssenkungen dürften jedoch für Anleger den Anreiz neuer Staatsanleihen schmälern, die zur Finanzierung der geplanten Verteidigungsausgaben benötigt werden.

“Die Anleger haben die Entwicklung in Deutschland möglicherweise nicht in diesem Ausmaß erwartet und werden ihre Ansichten für die Zukunft überdenken müssen”, sagte Masayuki Koguchi, Fondsmanager bei Mitsubishi UFJ Asset Management.

“Die Auswirkungen des gestrigen starken Renditeanstiegs bei deutschen Staatsanleihen waren enorm, und auch US-Staatsanleihen wurden abgestoßen.”

Im frühen Donnerstagshandel steigt die Rendite 10j Treasuries um 3 Basispunkte auf 4,317%. Am Mittwoch hatte sie knapp vier Basispunkte zugelegt und am Dienstag 9 Basispunkte.

Mit Blick auf den Abverkauf deutscher Staatsanleihen erklärt die Deutsche Bank: “Sowohl die Geschwindigkeit, mit der dies geschieht, als auch das Ausmaß der voraussichtlichen fiskalischen Expansion erinnern an die deutsche Wiedervereinigung – die zugrunde liegende geopolitische Verschiebung hinter den heutigen Entwicklungen ist indessen weit weniger gutartig als vor 35 Jahren.”

