Die größte Verschwörung aller Zeiten!

Vergessen Sie alles, was Sie über Jesus Christus und die letzten 2.000 Jahre Weltgeschichte gelesen haben. In seinem neuen Buch „Das offene Geheimnis“ entschlüsselt Truther-Ikone Oliver Janich die Bibelcodes und kommt einer geheimen Bruderschaft auf die Schliche, die bis heute die Geschicke der Menschheit lenkt. Von Manja May

Stellen Sie sich vor, dass nicht nur die Geschichte der letzten 100 oder 200 Jahre, sondern der letzten 2.000 Jahre auf einer großen Lüge basiert – in die Welt gesetzt von einer geheimen Gruppe, die streng darüber wacht, dass die Wahrheit nicht ans Licht kommt.

Genau dieser monströsen Verschwörung geht Oliver Janich in seinem neuen Buch „Das offene Geheimnis“ nach. Das Werk trägt den Untertitel „Die Revolution von Jesus Christus gegen die Bruderschaft des Allsehenden Auges“ und blickt damit zurück in ferne biblische Zeiten.

Janich, der „Das offene Geheimnis“ als sein „Opus Magnum“ bezeichnet, hat eine enorme Fleißarbeit hineingesteckt. Herausgekommen ist nicht einfach nur ein weiteres Buch über geheime Hintergrundmächte, sondern ein Weckruf, eine Offenbarung, ein Schlüssel, um die Lügen der Eliten zu durchschauen.

Über 500 Seiten geballte Informationen, die einem die Augen öffnen, aber auch das Blut in den Adern gefrieren lässt. (Der sich abzeichnende Zusammenbruch der globalistischen Weltordnung)

Heiliger Krieg gegen die Bruderschaft

Der Autor, ein unerschrockener Wahrheitssucher, der früher für investigative Recherchen bei Focus Money, Euro am Sonntag und bei der Financial Times Deutschland zuständig war, nimmt kein Blatt vor den Mund und enthüllt: Jesus war kein sanfter Messias, sondern ein Rebell, sogar ein früher Libertärer, der einer okkulten Bruderschaft in die Quere kam – und dafür mit seinem Leben bezahlte!

Eine ungeheuerliche These, die Janich jedoch mit akribischen Quellenverweisen zu untermauern weiß.

Tatsächlich erzählt uns der Autor in „Das offene Geheimnis“ eine Christusgeschichte, die maßgeblich von dem Bild abweicht, das die großen Kirchen zeichnen.

Janich kommt zu dem Schluss, dass Jesus kein Opferlamm war, sondern ein mutiger Krieger, der gegen eine Gruppe zu Felde zog, die er die „Bruderschaft des Allsehenden Auges“ nennt – eine finstere Elite, die seit Jahrtausenden die Menschheit knechtet.

Inspiriert vom mysteriösen Werk „Im Lichte der Wahrheit“ des Abd-ru-shin (bürgerlich: Oskar Ernst Bernhardt), der zwischen 1923 und 1937 in 168 Vorträgen eine faszinierende Alternativgeschichte auf der Grundlage religiöser Überlieferungen erzählt hat, durchforstet Janich in „Das offene Geheimnis“ die Bibel und kommt zu einem schockierenden Ergebnis:

Jesus starb nicht für unsere Sünden – er wurde hingerichtet, weil er die Geheimnisse der Kabale enthüllen wollte! Seine Gleichnisse? Codierte Botschaften, die erst heute, dank moderner Wissenschaft, entschlüsselt werden können.

Tyrannei, Karma und Wiedergeburt

Das Buch startet gleich mit einem Paukenschlag: Das Gebot der Nächstenliebe („Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“) ist für Janich nicht etwa ein frommer Flower-Power-Spruch, sondern ein Schöpfungsgesetz, das jeden Staat zu einem verbrecherischen Unternehmen erklärt!

Steuern? Raub mit Gewaltandrohung! Demokratie? Ein Schwindel, bei dem die Mehrheit die Minderheit ausplündert!

Der Autor zerlegt die Matrix mit chirurgischer Präzision und zeigt: Schon die Bibel forderte eine staatenlose Gesellschaft – von der „Richterzeit“ bis zu Jesu Kampf gegen die römischen Tyrannen.

Und wer herrscht über die Staaten? Satan selbst, wie in Matthäus 4 nachzulesen ist, wo der Teufel dem Messias „alle Reiche der Welt“ anbietet! Gänsehaut pur, wenn man erkennt, wie tief dieser Kaninchenbau geht!

Doch es wird noch elektrisierender: Die Kirche habe uns nicht nur über Jesus belogen, so Janich in „Das offene Geheimnis“, sondern auch über das Leben nach dem Tod!