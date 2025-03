Gesundheit: DMSO – altbekannt für hoch wirksame Behandlungen

Erschöpft und an eine Sauerstoffflasche gefesselt verbrachte Eyres Monate auf ihrer Couch. Sie nahm Medikamente mit schrecklichen Nebenwirkungen ein. Ihre Lungen waren „in den unteren Lungenlappen mit Schlierentrübungen übersät“, wie CT-Scans bestätigten. Bei Eyres wurde 2021 eine interstitielle Lungenerkrankung und pulmonale arterielle Hypertonie diagnostiziert. Ihre Arbeit im Bereich der körperlichen Fitness war vorbei.

Als Eyres ihre Anamnese beendet hatte, erlebte sie zwei Überraschungen. Miller bestätigte, dass die Covid-Impfungen ihren Zustand wahrscheinlich „massiv verschlimmert“ hatten.

Dann hörte er sich ihre Lungen an, um zu sehen, wie schlecht sie klangen. „Überstürzen Sie nichts“, sagte er über die Transplantation, ein sicheres Zeichen dafür, dass der Arzt an andere Optionen glaubte.

Miller bot Eyres dann Hilfe in Form von drei leicht erhältlichen Nahrungsergänzungsmitteln für ihre Impfschädigung an: Nattokinase, Bromelain und Kurkuma. Bald darauf ging es ihr besser.

Bei ihrem zweiten Besuch, einen Monat später, schlug Miller Eyres vor, ein Gelpräparat namens DMSO auf Brust und Lunge aufzutragen, um ihren Zustand zu verbessern.

Sie stand vor der bisher größten Überraschung.

Die beiden Medikamente, die Eyres bisher hatte einnehmen müssen, kosten mehr als 15.000 US-Dollar pro Monat.

Im Gegensatz dazu beliefen sich die von Dr. Miller vorgeschlagenen Behandlungen auf etwa 80 US-Dollar pro Monat, einschließlich 50 US-Dollar für Nattokinase, Bromelain und Curcumin und weitere 30 US-Dollar für DMSO gemischt mit Aloe Vera und später die orale Version. Alle wurden online gekauft.

Die Diagnose hatte interstitielle Lungenerkrankung oder ILD gelautet.

Im November 2024 unterzog sich Eyres einem weiteren CT-Scan zur Vorbereitung auf eine Lungentransplantationsberatung. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie DMSO fünf Monate lang eingenommen, hauptsächlich äußerlich und im Vormonat auch oral. Der Scan ergab: „Keine Anzeichen einer interstitiellen Lungenerkrankung. Keine Luftansammlung.“

„Niemand kann das verstehen oder erklären“, schrieb sie. “Ich kann nur sagen, wo ist das Milchglas hin? Es war da und jetzt ist es weg. DMSO.“

Zunächst die topische Behandlung

Von topischer Therapie oder Lokaltherapie spricht man, wenn man im Gegensatz zur systemischen Therapie ein Medikament nur örtlich, z.B. in Form von Salben, Cremes oder Tropfen aufträgt oder einbringt. So kann man zum Beispiel ein Thrombose gut behandeln mit einem Heparin-Gel gemischt mit etwas DMSO.

Dr. Miller, der Erica Eyres behandelt hat, hat, wie er es nennt, eine relativ einfache Reihe von Protokollen für DMSO. Er hat Mary Beth Pfeiffer, der Autorin des Trial-Site-News Artikel seinen Ansatz per E-Mail geschickt:

„Was ich gemacht habe, basiert auf der schnellen systemischen Absorption von DMSO durch den Körper. Wenn man zum Beispiel eine große Menge auf das Knie aufträgt, schmeckt man es innerhalb einer Minute – was zeigt, dass es wahrscheinlich nicht notwendig ist, eine Infusion zu starten, um eine systemische Aufnahme zu erreichen. Deshalb bevorzuge ich zunächst einen topischen Ansatz.

„Ein Teil davon basiert auf Einfachheit und Verträglichkeit, ein anderer Teil basiert auf dem, was ich in den Protokollen über die Zubereitung und das Mischen von Infusionen gelesen habe – die Anwendung scheint sehr umständlich zu sein. Und das sage ich aus der Sicht eines Menschen mit einem Abschluss in Chemie und eines kürzlich pensionierten Unfallchirurgen, der etwas eingeschüchtert wäre, diese Protokolle an mir selbst anzuwenden.

„Also, das ist es, was ich tue:

„Bei den meisten beginne ich mit einem 70-prozentigen Aloe-Gel und lasse sie es äußerlich auftragen. Bei Menschen mit Gallen- oder Nierensteinen lasse ich sie es auf den betreffenden Bereich auftragen. Bei Menschen, die sich von einem Schlaganfall erholen, lasse ich sie es auf die Schläfenarterien, die Stirnmitte und die Halsschlagadern auftragen. Bei Menschen mit Neuropathie auf den betroffenen/schmerzenden oder geschwächten Bereich.

„Bei Menschen mit systemischen Erkrankungen wie Lupus lasse ich sie, nachdem sie etwa einen Monat Erfahrung mit der topischen Anwendung haben, die orale Einnahme von einem halben Teelöffel pro Tag, gemischt in etwas wie Orangensaft oder Tonic Water, testen und dann bis zu einem Esslöffel pro Tag steigern, wobei sie den Geruch als Maßstab nehmen.“

Lagerung

Behälter gut verschlossen an einem trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren.

Lagertemperatur über 20 °C, um Kristallisation zu vermeiden.

Hinweis: Schmelzpunkt: 18 °C. Bei niedrigen Temperaturen unter 18 °C kristallisiert DMSO. Sollte das DMSO kristallisiert sein, die Flasche so lange in warmes Wasser stellen, bis es sich wieder verflüssigt hat. Nicht in der Mikrowelle erwärmen, dies zerstört die Struktur des DMSO.

