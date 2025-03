Gesundheit: Vitamin K2 leitet Kalzium in die Knochen statt in die Arterien, was dazu beiträgt, sie stark zu halten und die Verkalkung zu reduzieren, die zu Herzerkrankungen führt

Teile die Wahrheit!

Eine kürzlich durchgeführte Nutrients-Studie ergab, dass eine höhere K2-Aufnahme die Knochenmineraldichte (BMD) verbesserte und das Frakturrisiko senkte, insbesondere bei älteren Erwachsenen und Frauen nach der Menopause.

Ihr Apolipoprotein E (ApoE)-Genotyp beeinflusst, wie Ihr Körper Vitamin K2 verarbeitet. Personen mit ApoE 2/2 bauen es langsam ab, wodurch eine Ansammlung von Vitamin K2 möglich ist, während Personen mit ApoE 3/4 oder 4/4 es schnell abbauen und höhere Dosen benötigen.

MK-4, das in tierischen Lebensmitteln vorkommt, hat eine kurze Halbwertszeit; MK-7, das aus Natto oder Nahrungsergänzungsmitteln gewonnen wird, hält länger. Die Anpassung der richtigen Form an Ihr genetisches Profil trägt zu einem optimalen Kalziumtransport bei.

Um Kalzium dorthin zu leiten, wo es hingehört, sollten Sie Vitamin K2 mit D3 ausgleichen, Pflanzenöle vermeiden und ausreichend Magnesium zu sich nehmen . Dies hilft, Arterienverkalkung vorzubeugen, starke Knochen zu erhalten und das Risiko von Knochenbrüchen zu verringern.

Jahrzehntelang lautete der konventionelle Ratschlag für eine optimale Knochengesundheit, Kalziumpräparate einzunehmen. Tatsache ist jedoch, dass dieser Nährstoff ohne die richtigen Cofaktoren, wie etwa Vitamin K2, die Knochen nicht stärkt und stattdessen Schäden verursachen kann.

Vitamin K2 sorgt dafür, dass Kalzium dort an die Knochen bindet, wo es hingehört. Ohne ausreichende Mengen an K2 lagert sich Kalzium dort ab, wo es nicht hingehört – beispielsweise in den Arterien – und macht die Knochen schwach und brüchig. Deshalb entwickeln Menschen mit niedrigem Vitamin-K2-Spiegel häufig sowohl Osteoporose als auch Arterienverkalkung – ein Paradoxon, das das Risiko für Knochenbrüche und Herzerkrankungen drastisch erhöht.

Vitamin K2 stärkt die Knochen und schützt vor Knochenbrüchen

Eine kürzlich in Nutrients veröffentlichte Studie untersuchte die Rolle von Vitamin K2 für die Knochengesundheit, insbesondere seinen Einfluss auf die Knochenmineraldichte (BMD) und das Frakturrisiko bei Erwachsenen. Die Forscher konzentrierten sich auf den Einfluss von K2 auf die Kalziumverwertung im Körper und stellt sicher, dass dieses essentielle Mineral die Knochen stärkt, anstatt sich in den Arterien anzusammeln .

Vitamin K2 stärkt die Skelettfunktion – Die Studie untersuchte eine Gruppe älterer Erwachsener, die besonders anfällig für Knochenschwund und Frakturen sind. Sie fanden heraus, dass Teilnehmer, die regelmäßig Vitamin K2 einnahmen, sei es über die Ernährung oder als Nahrungsergänzungsmittel, stärkere Knochen und ein geringeres Risiko für Frakturen aufwiesen als Teilnehmer mit geringerer Zufuhr.

Die Forscher stellten fest, dass eine K2-Ergänzung besonders für Frauen nach der Menopause von Vorteil war, da bei ihnen das höchste Risiko für osteoporosebedingte Frakturen besteht.

• Höhere Knochenmineraldichte – Eine der auffälligsten Erkenntnisse war der messbare Anstieg der Knochenmineraldichte bei den Personen, die K2 einnahmen. Die Knochendichte verbesserte sich innerhalb weniger Monate deutlich, wodurch die Wahrscheinlichkeit von Knochenbrüchen mit der Zeit sank. Personen mit geringer K2-Zufuhr zeigten Anzeichen einer geschwächten Knochenstruktur und waren dadurch anfälliger für Brüche bei leichten Stürzen oder Verletzungen.

• Das Risiko von Knochenbrüchen wird reduziert – Die Studie untersuchte auch die Häufigkeit von Knochenbrüchen im Laufe der Zeit. Teilnehmer mit einer höheren K2-Zufuhr erlitten weniger Knochenbrüche, insbesondere in Hüfte und Wirbelsäule, zwei der anfälligsten Bereiche bei älteren Menschen.

Der Unterschied war signifikant: Personen mit unzureichender K2-Zufuhr erlitten fast doppelt so viele Knochenbrüche wie Personen mit ausreichender K2-Zufuhr. Dies deutet darauf hin, dass K2 nicht nur die Knochendichte verbessert, sondern auch die Knochenstärke und -belastbarkeit steigert.

• Vitamin K2 leitet Kalzium – Der biologische Mechanismus hinter diesen Erkenntnissen ist einfach, aber wirkungsvoll. Vitamin K2 aktiviert Schlüsselproteine ​​– Osteocalcin und Matrix-Gla-Protein (MGP) –, die Kalzium dorthin leiten, wo es benötigt wird, und verhindern, dass es sich an Stellen ansammelt, wo es nicht hingehört.

Osteocalcin sorgt dafür, dass Kalzium an die Knochenmatrix bindet, während MGP die Bildung von Kalziumablagerungen in den Arterien verhindert. Ohne ausreichend K2 bleiben diese Proteine ​​inaktiv, was sowohl zu Knochenschwächung als auch zu Arterienverkalkung führt.

• Wechselwirkungen zwischen Vitamin D und Vitamin K2 – Zusammenfassend stellten die Forscher fest: „Wir haben festgestellt, dass eine ausreichende Versorgung mit Vitamin K zusätzlich zu einem optimalen Vitamin-D-Spiegel die Knochengesundheit zu unterstützen scheint. Weitere Forschung zu Synergien und den möglichen Mechanismen der Wechselwirkung zwischen Vitamin D3 und K auf die Knochengesundheit ist erforderlich. “