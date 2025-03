mRNA-Injektionen, die geheime Weltregierung und der Gates graue-Himmel (Video)

Teile die Wahrheit!

In seinen jüngsten beiläufigen Beobachtungen weist Dr. Vernon Coleman auf den potenziellen generationsübergreifenden Schaden hin, den mRNA-Injektionen verursachen könnten.

Er zitiert eine Rede des verstorbenen Prinzen Philip beim Treffen des Weltwirtschaftsforums in Davos und erklärt, was „Gatesian Grey“ bedeutet.

1. Ein britischer Fernsehsender scheint stolz darauf zu sein, einen Skandal im Zusammenhang mit dem Medikament Diethylstilboestrol „aufgedeckt“ zu haben.

Dies ist natürlich kein neuer Skandal. Es ist viele Jahrzehnte her, im letzten Jahrhundert, als ich zum ersten Mal den Skandal um ein Medikament namens Diethylstilboestrol aufdeckte, das in den 1960er und 1970er Jahren an Frauen verabreicht wurde. Erst viel später wurde festgestellt, dass das Medikament bei den Frauen, die es einnahmen, Brustkrebs verursachte.

Noch beunruhigender war die Entdeckung, dass das Medikament bei den Töchtern der Frauen, die das Medikament einnahmen, Adenokarzinome, eine Art Vaginalkrebs, verursachte.

Meine Sorge heute ist, dass Ärzte neue Medikamente (wie die elenden mRNA-Impfstoffe) verwenden, ohne eine Ahnung von den kurz-, mittel- oder langfristigen Folgen zu haben. Werden die mRNA-Impfstoffe den Kindern der damit geimpften Menschen Probleme bereiten?

Ich weiß es nicht und niemand sonst weiß es. Ich bin sicher, dass der Covid-19-Impfstoff bei der Generation, die das Medikament eingenommen hat, schnell wachsende Krebserkrankungen verursacht.

Aber was ist mit der nächsten Generation? (Dies ist ein kleineres Problem, als es vielleicht gewesen wäre, aufgrund der Fruchtbarkeitsprobleme, die mit dem Impfstoff verbunden sind.)

2. Diejenigen, die sich immer noch darüber aufregen, ob mRNA-Impfstoffe die DNA beeinträchtigen können, sollten bedenken, dass in dieser Welt, während wir durch Net Zero in Richtung Great Reset rasen, das Motto, nach dem wir leben müssen, lautet: „Wenn Zweifel bestehen, gibt es keine Zweifel.“ (Chemtrails gibt es wirklich: Sie versprühen Gift, toxische Metalle und DNA-verändernde Chemikalien, um Ihre Gesundheit zu zerstören und die Menschheit für immer zu verändern!)

Studieren Sie zunächst das Papier mit dem Titel „ Potenzielle Gesundheitsrisiken einer mRNA-basierten Impfstofftherapie: eine Hypothese “, das vor einiger Zeit veröffentlicht wurde.

Es gibt noch andere Dinge, über die ich vor Jahren geschrieben habe. Und natürlich hätte jeder, der sich für den Covid-Impfstoff interessiert , den Brief des Surgeon General des Staates Florida an die FDA und die CDC lesen sollen.

Das ist alles ein bisschen altmodisch, die Debatte ist vorbei und ich bin ein bisschen müde davon, wie Sie es auch sein sollten. Die mRNA-Impfstoffe sind möglicherweise die gefährlichste Erfindung aller Zeiten und sollten für immer verboten werden, Impfstoffe verursachen eindeutig Autismus, die globale Erwärmung ist ein Schwindel, die BBC ist voreingenommen und Pharmaunternehmen sind die bösesten Wesen der Welt (und ihre Angestellten sollten in Höhlen und Scham leben) und ich bezweifle, dass es auf der Welt einen Politiker gibt, der in der Lage ist, die Wahrheit zu sagen.

3. Es wurde ein Labour-Abgeordneter gefunden, der keine Werbegeschenke angenommen, keine Verbrechen begangen und in seinem Lebenslauf nicht gelogen hat. Die Labour-Partei ist beschämt und hält ihre Identität geheim.

4. Die Online-Krieger, die (unlogischerweise) darauf bestehen, dass es reichlich leicht zu gewinnendes Öl gibt (und dass es daher niemals ausgehen wird), sollten wissen, dass eines der größten Projekte von BP die Erschließung des Kaskida-Ölfeldes im Golf von Mexiko (kein gutes Revier für BP) ist, das 2006 unter einer Meile Wasser und sechs Meilen Fels entdeckt wurde.

Das Öl hat so hohe Temperaturen und einen so hohen Druck, dass es fast 20 Jahre gedauert hat, die Technologie zur Ausbeutung dieses seltenen und wertvollen Ölfeldes zu entwickeln.

Die Erschließung dieses Öls kostet endlose Milliarden und beweist, dass die Vorstellung, es gäbe reichlich Öl, ein Mythos ist. Wer die Wahrheit über Öl erfahren möchte, sollte mein Buch „ Ein größeres Problem als der Klimawandel “ lesen.