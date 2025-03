Achtung! Die Wirtschaftszahlen, die wir jetzt erhalten, sind absolut erschütternd

Wie ich neulich sagte , erleben wir derzeit im ganzen Land Massenentlassungen.

Daher rechne ich damit, dass die Zahl der Arbeitslosen in den kommenden Monaten weiter ansteigen wird.

Natürlich gießen die aktuellen Ereignisse in Washington DC nur noch Öl ins Feuer. Letzte Woche stiegen die Arbeitslosenzahlen in DC um weitere 26 Prozent …

In Washington, D.C., wurden insgesamt 2.047 neue Anträge gestellt, was (ohne saisonbereinigte Zahlen) einem Anstieg um 421 oder 26 % entspricht.

Es scheint, als ob eine Flut von Entlassungen im öffentlichen Dienst gerade erst beginnt, und diese Geschichte wird sich also immer weiter entwickeln.

Gleichzeitig wird uns gesagt, dass die Inflation „wieder in die falsche Richtung geht“ …

Egal, welche Kennzahlen man betrachtet, die Inflation in den USA bewegt sich wieder in die falsche Richtung.

Ob es sich um ein Haus oder einen Eierkarton handelt, das Preiswachstum nimmt bei einer Vielzahl von Indikatoren wieder zu. Vieles davon hat mit denselben Angebots- und Nachfragefaktoren und dem Druck auf dem Arbeitsmarkt zu tun, die während der Pandemie zum ersten Inflationsschub geführt haben. Gleichzeitig verstärken die geplanten Zölle von Präsident Donald Trump die Befürchtungen, dass die Preise noch weiter steigen werden.

Was für ein Durcheinander.

Im vergangenen Monat sind die Rindfleischpreise noch einmal deutlich gestiegen …

Nicht nur Eier werden teurer. Auch die Rindfleischpreise steigen. Führungskräfte verschiedener Unternehmen wiesen in jüngsten Telefonkonferenzen darauf hin, dass dies erhebliche Probleme mit sich bringe.

Im Januar stiegen die Preise für Rind- und Kalbfleisch um 5,5 Prozent und übertrafen damit laut dem Verbraucherpreisindex des US-Arbeitsministeriums die Preise für die gesamte Kategorie „Lebensmittel für den Heimgebrauch“, die um 1,9 Prozent zulegten.

Courtney Schmidt, Sektormanagerin beim Wells Fargo Agri-Food Institute, erklärte gegenüber FOX Business, der Anstieg der Rindfleischpreise sei auf eine eingeschränkte US-Rindfleischproduktion bei gleichbleibender Verbrauchernachfrage zurückzuführen.

Und die Eierpreise sind auf ein völlig absurdes Niveau gestiegen …

Die Preise für Eier in Läden wie Walmart haben einen historischen Höchststand erreicht und die Käufer sind schockiert. Manche scherzen, sie bräuchten vielleicht einen Kredit, nur um sich ein Frühstück leisten zu können. Andere verärgerte Amerikaner wurden beim Stehlen der Eier erwischt.

Eine frustrierte Kundin machte ihrem Ärger über die steigenden Preise bei X Luft und verriet, dass in Bakersfield, Kalifornien, eine 60er-Packung Eier jetzt 43 Dollar kostet. „9 bis 15 Dollar pro Dutzend. Das ist lächerlich“, schrieb sie. „Ich muss einen Kredit aufnehmen, nur um Eier zu kaufen.“

Insgesamt geht das USDA davon aus, dass die Eierpreise bis zum Ende dieses Kalenderjahres um 41 Prozent steigen werden …

Die Eierpreise liegen bereits jetzt auf einem Allzeithoch und werden laut einer Schätzung des US-Landwirtschaftsministeriums im weiteren Jahresverlauf wahrscheinlich nur noch teurer werden.

Einer Prognose des US-Landwirtschaftsministeriums zufolge dürften die Eierpreise in diesem Jahr um 41 Prozent steigen.

Die explodierenden Eierpreise sind größtenteils das Ergebnis eines weitverbreiteten Ausbruchs der Vogelgrippe, der eine Massentötung von Legehennen zur Folge hatte. Weniger Vögel bedeuten weniger Eier, und mit der Knappheit steigen die Kosten.

Ich wünschte, ich könnte Ihnen sagen, dass alles bald besser wird.

Aber ich kann nicht.

Jeden Tag schließen mehr und mehr ehemals florierende Unternehmen für immer ihre Türen.

So wird beispielsweise die einzige Fabrik in der Stadt Liberty im Bundesstaat New York dauerhaft geschlossen, und 287 Arbeiter müssen sich eine neue Lebensaufgabe suchen …

PepsiCo wird in Kürze 287 Mitarbeiter einer Frito Lay-Fabrik in Liberty im Bundesstaat New York entlassen, was für die kleine Stadt im Norden des Staates mit etwa 10.000 Einwohnern wahrscheinlich verheerende Folgen haben wird.

Die Arbeitnehmer, die nicht durch eine Gewerkschaft vertreten waren, verlieren offiziell ab dem 21. Mai ihren Arbeitsplatz. Die Entlassungen werden voraussichtlich am 6. Juni abgeschlossen sein, heißt es in einer beim New Yorker Arbeitsministerium eingereichten Mitteilung zur Anpassung und Umschulung von Arbeitnehmern (WARN).

Die Frito Lay-Fabrik, die Snacks der Marke PopCorners herstellt, hat in den fast 30 Jahren ihres Bestehens Hunderte von Einheimischen beschäftigt.

Ähnliche Szenarien spielen sich im ganzen Land immer wieder ab.

Und nun drohen enorme Zölle auf Mexiko und Kanada eine weitere Schockwelle für die Wirtschaft auszulösen …

Präsident Donald Trump sagte am Donnerstag, dass die von ihm geplanten Zölle auf Mexiko und Kanada am 4. März in Kraft treten würden und dass China am selben Tag zusätzliche Zölle in Höhe von 10 % erhoben würden.

Die umfassenden Zölle von 25 Prozent auf Importe aus Mexiko und Kanada waren am 3. Februar für einen Monat ausgesetzt worden. Doch die Trump-Regierung hat kürzlich Verwirrung darüber gesät, ob sie nach Ablauf der Verzögerung wieder in Kraft treten würden.

In einem Truth Social-Post am Donnerstagmorgen stellte Trump klar, dass dies der Fall sei.

Manchmal schreiben mir Leute und versuchen mich zu überzeugen, dass alles in Ordnung sei.

Aber kommt Ihnen alles in Ordnung vor?

Schauen Sie sich nur um. Überall um uns herum werden Geschäfte vernagelt, Restaurants geschlossen, Fabriken schließen, Unternehmen entlassen Mitarbeiter, Zahlungsrückstände nehmen zu, Familien gehen pleite, die Preise schießen in die Höhe und die Schuldenstände steigen rasant.

Davor haben wir all die Jahre gewarnt .

Die US-Wirtschaft gerät aus allen Nähten, und diejenigen, die sich weigern, anzuerkennen, was wir alle sehen, befinden sich in einem Zustand tiefer Verleugnung.

Unser langfristiger wirtschaftlicher Abschwung droht tatsächlich zu einer Lawine auszuarten und ich gehe fest davon aus, dass sich unsere Wirtschaftszahlen in den kommenden Monaten noch weiter verschlechtern werden.

…

Quellen: PublicDomain/theeconomiccollapseblog.com am 03.03.2025