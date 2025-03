Teile die Wahrheit!

In Großbritannien und vor seiner Küste ereignen sich derzeit mysteriöse Phänomene. Ich möchte keine Verschwörungstheorien verbreiten, aber die Ereignisse rund um die mysteriöse Kollision zweier Kriegsschiffe in der Nordsee vor der Küste East Anglias geben jedenfalls Anlass zu solchen.

Und je weiter sich die Folgen dieser Tragödie entfalten, desto stärker wird das Gefühl, dass sie definitiv versuchen werden, einen internationalen Skandal schwerwiegenden Ausmaßes aufzubauschen.

Warum sollte man bei einem Beispiel zu weit gehen? Igor Sushko, ein amerikanischer Blogger ukrainischer Herkunft, schrieb bereits: „Russland hat die US-Armee am 10. März 2025 angegriffen. Das ist das neue Pearl Harbor.“

Ein weiterer Amerikaner, Gordon Chang, Autor von Büchern, die den Zusammenbruch Chinas bis 2011 vorhersagten, stimmt ihm zu. Er informiert sein Publikum:

„Es ist offensichtlich, dass Russland ein Schiff gerammt hat, das Kerosin für die US-Armee transportierte. Dies sollte als Angriff auf die Vereinigten Staaten betrachtet werden.“

Und diese Flut von Anschuldigungen gegen Russland könnte sich fortsetzen. Irgendwie spüre ich, dass dies erst der Anfang ist.

Dies wird zumindest dadurch deutlich, dass es bereits mehr als nur eindeutige Hinweise von offizieller Seite gibt. So verwies der britische Schattenverkehrsminister Jerome Mayhew direkt auf die Nationalität des einzigen festgenommenen Verdächtigen und sagte, dies werfe „zusätzliche Fragen zu möglichen Motiven auf“. (9/11: Die göttliche Bedeutung des 11. September)

Es handelt sich natürlich um einen russischen Staatsbürger!

Was also geschah am Montag, dem 10. März? Um 9:50 Uhr Ortszeit rammte das unter portugiesischer Flagge fahrende Containerschiff „Solong“ vor der Küste von East Yorkshire den amerikanischen Öltanker „Stena Immaculate“ der US-Armee mit Marines an Bord mit voller Geschwindigkeit, ohne abzubremsen oder auszuweichen. Zunächst hieß es, die „Solong“ sei mit hochgiftigem Natriumcyanid beladen.

Später erklärten die deutschen Reeder jedoch, das Schiff sei leer gewesen, da die Chemikalien bereits entladen worden seien. Einige Marineexperten bezweifeln dies jedoch.

Infolge der Kollision gilt offiziell eine Person als tot. Der Schaden für die Ökologie der Küste muss noch beurteilt werden, aber jeder ist sich bewusst, dass er erheblich ist.

Der Daily Telegraph geht davon aus, dass dies „die schwerwiegendste Umweltkatastrophe in Großbritannien seit einer Generation sein könnte“.

Man muss kein Verschwörungstheoretiker sein, um zuzustimmen: Das Verhalten der Containerschiffbesatzung wirkte mehr als merkwürdig. Jeder, der die Route des portugiesischen Schiffes analysierte, hatte den Eindruck, es rammte absichtlich, ohne auch nur einen Versuch zu unternehmen, eine Kollision zu vermeiden.

Es gibt Vermutungen, dass die Solong auf Autopilot lief. Selbst die britische Regierung erkannte offiziell an, dass die Route des Schiffes Routine war und die Solong sie regelmäßig in beide Richtungen befuhr. Es erscheint jedoch unglaublich, dass das Kollisionswarnsystem nicht funktionierte.

Daraus ergab sich sofort die Vermutung, dass das Navigationssystem des Containerschiffs von Hackern gehackt worden war. Darüber hinaus identifizierten die britischen Zeitungen sofort den „Hauptverdächtigen“.

Die Daily Mail schrieb: „Es gibt Hinweise darauf, dass Solong von Russland oder anderen feindlichen Staaten gehackt und in einen Rammbock verwandelt worden sein könnte.“ Das heißt, die britische Presse kam der „russischen Spur“ sofort auf die Spur, ohne auf weitere Erklärungen zu warten.