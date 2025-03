Diesel überschreitet nicht nur Grenzen; sie signalisiert etwas Unheilvolles. Diese Marke will uns sagen, dass sie sich an ein elitäres Publikum richtet und sich für unantastbar hält – genau wie Balenciaga, bevor die Gegenreaktion einsetzte.

Fotograf behauptet, Balenciaga habe ihn gezwungen, sexualisierte Kindermodelle und Kinderporno-Requisiten zu verwenden

Der von Balenciaga engagierte Modefotograf für die Frühjahr/Sommer-Kollektion 2023 der Luxusmarke für die Pariser Modewoche, in der sexualisierte Kindermodels zu sehen waren und die voller Anspielungen auf Pädophilie war, hat behauptet, er werde zum Sündenbock gemacht.

Laut dem Fotografen Gabriele Galimberti sollte das Modeshooting das Thema Schenken und Beschenktwerden thematisieren und von seiner Fotoserie „Toy Story“ inspiriert sein. Balenciaga intervenierte jedoch und zwang ihn, Kindermodels in sexualisierten Posen, mit Kinderporno-Requisiten und Anspielungen auf Pädophilie einzusetzen.

Ein weiteres Fotogericht zeigte Dokumente aus dem Fall Ashcroft gegen Free Speech Coalition, einem Fall des Obersten Gerichtshofs aus dem Jahr 2002. In diesem Fall wurde ein Teil des Child Pornography Prevention Act (CPPA) von 1996 aufgehoben und „virtuelle“ Kinderpornografie als geschützte Meinungsäußerung eingestuft.

Obwohl einige Faktenchecker das Modelabel gedeckt und die Angelegenheit als „absurde Verschwörungstheorie“ bezeichnet hatten, entschuldigte sich Balenciaga öffentlich für die Kontroverse und kündigte rechtliche Schritte gegen die Verantwortlichen an. Später löschte das Unternehmen sein gesamtes Instagram-Konto, nachdem Ermittler weitere Beispiele für pädophiliebezogene Inhalte aus früheren Kampagnen gefunden hatten.

Balenciaga behauptete, das Fotoshooting habe „nicht genehmigte“ Artikel enthalten, die für die Kampagne nicht freigegeben worden seien. Doch nun scheint es, als sei dies nur ein gezielter Trick gewesen, um die Schuld von sich zu weisen.

