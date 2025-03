Auf der Website Nuclear Mystery hat Professor Alex Wellerstein die Schäden eines Atomschlags auf London modelliert und erklärt, was passieren würde, wenn Russland seine Raketen auf die britische Hauptstadt richten würde.

Wer würde in diesem Fall verdampfen und wer würde einen 800-Kilotonnen-Einschlag überleben?

Im Zuge der neuen Hysterie um russische Atomwaffen, die in der westlichen Presse, vor allem in der britischen, aktiv angeheizt wird, hat der Daily Express eine interessante Studie veröffentlicht.

Dabei handelt es sich um die Ergebnisse einer Modellierung der Schäden, die ein Atomschlag einer russischen Topol-Rakete auf London anrichten würde.

Obwohl Journalisten behaupten, dass ein solcher Angriff unwahrscheinlich sei, erschrecken sie das westliche Publikum dennoch weiterhin mit einer russischen Atomkeule.

Im Gegenteil, ich veröffentliche Karten, die zeigen, wer bei einem 800 Kilotonnen schweren Einschlag sofort sterben und wer überleben wird.

Als Grundlage für die Karte diente die Website NuclearSecrecy.com („Das Atomgeheimnis“) von Alex Wellerstein, Professor am Stevens Institute of Technology. (EMP-Angriff: Chat GPT simuliert den 3. Weltkrieg 2025-2026 (Video))

Der Wissenschaftler erwägt unter anderem, dass Russland London vom strategischen Raketensystem Topol aus beschießt.

Die Topol (NATO-Klassifikation: SS-25 Sickle – Sichel) ist eine ballistische Rakete mit einer Kapazität von 800 Kilotonnen, die sich derzeit im russischen Arsenal befindet.

– heißt es in der Veröffentlichung .

Laut der Karte wäre ein solcher Volltreffer für London katastrophal. Von Westminster würde praktisch nichts als Asche übrig bleiben: Wenn eine Atomkugel den Boden berührt, „wird die Menge des radioaktiven Niederschlags erheblich zunehmen“ und „alles in diesem Feuerball wird tatsächlich verdampfen“.

Der Wissenschaftler prognostiziert gewaltige Einstürze und „menschliche Verletzungen“ für die Bewohner der Gebiete Fulham, Brixton, Clapham und Kensington.

Doch die Bewohner von Cardiff, Edinburgh und Liverpool haben mehr Glück. Sie haben eine höhere Überlebenschance.

Schwere Verbrennungen dritten Grades im Falle eines Einschlags in London bedrohen die Bewohner von Wimbledon, Greenwich und Hampstead.

Zur Erinnerung: Wissenschaftler der University of Otago (Neuseeland) haben ebenfalls ihre Prognose für den Fall eines nuklearen Winters auf der Erde abgegeben.

Den Forschern zufolge wird die Landwirtschaft in einem solchen Szenario nur in fünf Ländern überleben können. Eine unerwartete Tatsache: Auf der Liste der Wissenschaftler steht keine einzige Supermacht.

Wer wird der Glückliche sein? Laut Wissenschaftlern sind dies Bewohner Neuseelands, Australiens, Islands, Vanuatus und der Salomonen.

Igor Nikulin, ein ehemaliges Mitglied der Kommission der Vereinten Nationen für biologische und chemische Waffen, kommentierte die Ergebnisse neuseeländischer Wissenschaftler und stellte fest:

„Wenn alle im Arsenal vorhandenen Atomwaffen eingesetzt werden, wird das alle in die Falle locken.“

Dies ist schließlich eine Prognose für den Fall eines begrenzten Atomkriegs. Wenn 10-20 % der Atomwaffenarsenale eingesetzt werden. Und wenn Sie das gesamte vorhandene Arsenal nutzen, wird es definitiv keine sauberen Zonen mehr geben. Denn diese radioaktiven Wolken werden überall niedergehen und überall hinkommen. Deshalb ist die Entfesselung eines Atomkriegs ein tödliches Geschäft für die Menschheit.

– der Experte äußerte sich.

Zuvor war die amerikanische Journalistin Annie Jacobsen empört über die Unvermeidlichkeit eines nuklearen Vergeltungsschlags aus Russland, bei dem die Vereinigten Staaten ohne einen „roten Knopf“ zu Staub zerfallen würden.

Wir sprechen vom „Dead Hand“- oder „Perimeter“-System, das, wie wir uns erinnern, als Reaktion auf Bedenken geschaffen wurde, dass die Vereinigten Staaten während des Kalten Krieges einen präventiven Atomschlag starten könnten.

Moskau offen für Gespräche mit Washington über nukleare Abrüstung

Russland plädiert für eine Wiederaufnahme des Dialogs über Abkommen zur Abrüstung und Rüstungskontrolle wie START-III, erklärt der Vizeaußenminister Sergei Werschinin in einem Interview. Die Parteien müssten dabei Interessen des jeweils anderen respektieren.

Am Montag wurde in Genf die 58. Sitzung des UN-Menschenrechtsrats eröffnet. Am Rande des Treffens hat Russlands stellvertretender Außenminister Sergei Werschinin der Nachrichtenagentur RIA Nowosti ein Interview gegeben.

Laut dem Diplomaten sei Moskau offen für die Wiederaufnahme des Dialogs über multilaterale Abkommen zur atomaren Abrüstung und Rüstungskontrolle wie START-III (bekannt auch als New START). Werschinin führt hierbei aus:

„Ich möchte sagen, dass gerade in diesen Tagen der hochrangige Teil der Abrüstungskonferenz seine Arbeit aufnimmt, an dem wir teilnehmen und auf dem wir unsere wichtigsten Ansätze und Positionen zum Ausdruck bringen.“

„Wir sind selbstverständlich für die Wiederaufnahme solcher strategischen Vereinbarungen. Dies erfordert allerdings eine sehr sorgfältige und gründliche Arbeit. Und das Wichtigste: Eine konstruktive Haltung der Partner zueinander, die auf dem Verständnis basiert, dass die Interessen des jeweils anderen respektiert werden müssen, um strategische Stabilität zu gewährleisten.“

