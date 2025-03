Seelenverträge: Der Bauplan Ihres Lebens

Teile die Wahrheit!

Okay, lass uns über etwas wirklich wirklich Tiefgründiges sprechen – Seelenverträge. Hast du dich jemals gefragt, warum bestimmte Menschen in deinem Leben auftauchen, warum bestimmte Dinge so passieren, wie sie passieren, oder warum sich manche Lektionen einfach immer wiederholen?

Das liegt daran, dass du, bevor du überhaupt hier warst, einige Vereinbarungen getroffen hast. Ja, bevor du überhaupt geboren wurdest, hast du dich mit anderen Seelen an einen runden Tisch gesetzt, bei gedämpftem Licht – na ja, vielleicht nicht ganz so, aber im Ernst, auf Seelenebene, und geplant, was du auf der Erde erleben würdest.

Wo Seelenverträge ihren Ursprung haben

Die Idee der Seelenverträge entspringt dem Glauben, dass wir vor unserer Inkarnation in einer höherdimensionalen Welt existieren, einem Raum jenseits der Zeit, in dem wir unsere Reise planen.

Viele spirituelle Traditionen, von der altägyptischen Mystik bis hin zu östlichen Philosophien, sprechen von einem Ort, an dem Seelen vergangene Leben Revue passieren lassen, Absichten fassen und die Erfahrungen wählen, die sie für ihre Entwicklung benötigen.

Manche nennen ihn sogar die Akasha-Chronik, eine kosmische Bibliothek, in der alle Seelenverträge gespeichert sind. Ich habe vor fast zwei Jahren einen Blogbeitrag dazu veröffentlicht. (Reinkarnation: 5 Geschichten von verlorenen Angehörigen, die als Tiere und Insekten wiedergeboren wurden)

Was steht in einem Seelenvertrag?

Ein Seelenvertrag ist nicht nur eine vage Idee, sondern enthält Details. Du wählst die Familie, in die du hineingeboren wirst, die Herausforderungen, denen du dich stellen musst, die Gaben, die du mitbringst, und die Schlüsselpersonen, die deinen Weg prägen.

Ist dir schon einmal aufgefallen, dass dir manche Menschen vertraut vorkommen, obwohl du sie gerade erst kennengelernt hast? Das liegt daran, dass eure Seelen bereits vereinbart haben, sich zu kreuzen.

Nicht alles ist in Stein gemeißelt

Versteh das nicht falsch: Seelenverträge sind keine starren Drehbücher. Betrachte sie als Blaupause, nicht als Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Du hast immer noch einen freien Willen, und wie du auf Situationen reagierst, kann deinen Weg verändern. Aber bestimmte Erfahrungen? Die sind vorherbestimmt, sie sind auf jeden Fall festgelegt.

Denk an den Flash-Film, in dem Flash immer wieder erfolglos versuchte, in der Zeit zurückzureisen, um Batman und Supergirl zu retten, weil dies ein fester Punkt in der „Zeit“ war.

Warum treffen wir diese Vereinbarungen?

Wenn das Leben schon hart genug ist, warum sollte man sich dann noch anstrengen? Weil die Seele nach Wachstum strebt. Der Sinn des Lebens ist es, sich weiterzuentwickeln, und das geht nur durch Herausforderungen, Lektionen und tiefe Emotionen.