Aber es wird schlimmer.

Die Normalisierung der Pädophilie: Zufall oder Absicht?

Der Whistleblower gibt eine erschreckende Antwort : „Das ist nicht nur ein sozialer Verfall – es ist ein orchestrierter Versuch, die Moral zu untergraben und ein Verhalten zu normalisieren, das früher undenkbar gewesen wäre.“

Und hier liegt der Zusammenhang: Zu den bekannten Nebenwirkungen bestimmter Antidepressiva und Psychopharmaka gehört auch ein gestörtes Sexualverhalten.

Wenn diese Medikamente in Form von Aerosolen in die Atmosphäre freigesetzt werden, handelt es sich um eine koordinierte Anstrengung zur Umgestaltung der menschlichen Moral von innen heraus.

2025: Das Jahr des totalen gesellschaftlichen Zusammenbruchs?

Dem Leak zufolge arbeitet die globale Elite auf einen massiven sozialen Zusammenbruch bis 2025 hin. Warum? Weil eine kaputte, chaotische Gesellschaft leichter zu kontrollieren ist.

Die Warnsignale sind bereits da:

Und alles hängt zusammen .

Synthetische Menschen und Gedankenkontrolle durch KI: Die letzte Phase?

Als ob Chemtrail-Drogen und moralische Verwerfung nicht genug wären, hat ein australisches Unternehmen nun auch noch den weltweit ersten Computer entwickelt, der mit menschlichen Gehirnzellen betrieben wird.

Das ist keine Science-Fiction. Das passiert jetzt .

Es werden künstliche Menschen geschaffen.

KI verschmilzt mit dem menschlichen Bewusstsein.

Die globale Elite drängt auf eine totale transhumanistische Kontrolle.

Was passiert, wenn gehirnverändernde Drogen , KI-gesteuerte psychologische Manipulation und synthetische Menschen kombiniert werden?

Eine neue Form der Sklaverei.

Letzte Warnung: Die Wahrheit ist ans Licht gekommen – was werden Sie tun?

Dies ist nicht nur eine weitere Verschwörung. Die Leaks sind real. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind real. Und die Agenda wird JETZT umgesetzt.

Die Frage ist: Werden Sie aufwachen, bevor es zu spät ist?

Die globale Elite will nicht, dass Sie selbst denken. Sie will nicht, dass Sie Widerstand leisten . Sie will Sie ruhigstellen, verwirren und moralisch brechen.

Aber jetzt wissen Sie es.

Mehr über Wetterexperimente erfahren Sie in den Büchern „DUMBs“ und „DUMBs 2“ und „Antarktis: Hinter der Eiswand“.

…

