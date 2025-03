Technokratie: Das Kontrollsystem, das Realitätsgestaltung auf globaler Ebene ermöglicht

Teile die Wahrheit!

Die „Realität“ der Welt wird durch hochentwickelte technologische Systeme und digitale Barrieren konstruiert. Diese erschaffen eine künstliche Umgebung, die von der Technokratie kontrolliert wird, einem Kontrollsystem, das über Institutionen und Blutlinien weitergegeben wird und an dem Schlüsselfiguren wie die Huxley-Brüder und die Rockefeller-Familie beteiligt sind.

Die technokratische Agenda hat sich von der Schaffung gefügiger Arbeitnehmer hin zur Steuerung der Bevölkerungsreduzierung verlagert, wobei der Schwerpunkt auf künstlicher Intelligenz, Automatisierung und der Vermittlung von Botschaften zum Klimawandel liegt.

Joshua Stylman schlägt vor, dass Widerstand gegen das technokratische Netz durch Maßnahmen wie die Umsetzung strenger Datenschutzpraktiken, die Entwicklung kritischer Medienkompetenz und den Aufbau lokaler Unterstützungsnetzwerke erreicht werden kann. Er empfiehlt außerdem die Unterstützung dezentraler Technologien und die Schaffung paralleler Systeme für Bildung und Informationsaustausch.

Gestern veröffentlichte das Brownstone Institute einen Essay von Joshua Stylman mit dem Titel „ The Technocratic Blueprint “. Wir haben Stylmans Essay unten paraphrasiert, möchten unsere Leser jedoch ermutigen, sich die Zeit zu nehmen, den vollständigen Essay zu lesen, den Sie HIER oder HIER finden .

Die Welt wird zunehmend durch hochentwickelte technologische Systeme und unsichtbare digitale Einschränkungen manipuliert, wodurch eine künstlich geschaffene Umgebung entsteht, die der in der Truman Show dargestellten ähnelt , in der die Realität selbst manipuliert und kontrolliert wird.

Die treibende Kraft hinter dieser konstruierten Welt ist die Technokratie, ein Kontrollsystem, das durch Institutionen und Blutlinien weitergegeben wurde. Schlüsselfiguren wie Thomas Henry Huxley , bekannt als „Darwins Bulldogge“, und seine Nachkommen, darunter Aldous und Julian Huxley , spielten eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der modernen Weltordnung.

Durch die Verbindungen dieser Personen zu anderen einflussreichen Familien wie den Darwins und den Rockefellers entstand ein mächtiges Einflussnetzwerk, das sich über Wissenschaft, Kultur und Politik erstreckt und inzwischen auch neue technologische Möglichkeiten einschließt. (Der sich abzeichnende Zusammenbruch der globalistischen Weltordnung)

Rockefeller erklärte einst: „Wir brauchen eine Nation der Arbeiter, nicht der Denker.“

Heute liegt der Schwerpunkt der technokratischen Agenda nicht mehr auf der Schaffung willfähriger Arbeitskräfte, sondern auf der Bewältigung des Bevölkerungsrückgangs, da künstliche Intelligenz und Automatisierung den Bedarf an menschlicher Arbeitskraft überflüssig machen. Der CEO von BlackRock, Larry Fink, hat ausdrücklich erklärt, dass Länder mit schrumpfender Bevölkerung Menschen leichter durch Maschinen ersetzen könnten.

Die sich entwickelnde Agenda spiegelt sich in verschiedenen Entwicklungen wider, darunter Botschaften zum Klimawandel, sinkende Geburtenraten und die Normalisierung der Sterbehilfe, die keine zufälligen, sondern vielmehr logische Erweiterungen des technokratischen Plans zur Verwaltung und Kontrolle der Bevölkerung sind.

Normalisierung der Kontrolle durch technologischen Wandel

Das von H.G. Wells 1937 erdachte Konzept eines „ Weltgehirns “ ist mit dem Aufkommen des Internets Wirklichkeit geworden. Es ermöglichte auch die Schaffung eines „digitalen Schwarmbewusstseins“, das von den Mächtigen kontrolliert und manipuliert werden kann, was den technokratischen Einfluss auf die Gesellschaft weiter festigt.

Das Konzept der technokratischen Regierungsführung, wie es HG Wells in „ The Open Conspiracy “ skizziert , beinhaltet eine Bewegung intelligenter Menschen, die eine globale Transformation anführen würden, wobei eine Klasse gebildeter und rationaler Menschen die Kontrolle über die Gesellschaft übernehmen würde. „Selbst sein fiktionales Werk ‚ Shape of Things to Come ‘ liest sich wie eine Blaupause, insbesondere in seiner Beschreibung, wie eine Pandemie die globale Regierungsführung erleichtern könnte“, sagte Stylman.

Seinen institutionellen Ausdruck fand dieser Plan durch Julian Huxley, der als erster Generaldirektor der UNESCO erklärte, die Philosophie der Organisation solle ein wissenschaftlicher Welthumanismus sein, globaler Ausdehnung und mit evolutionärem Hintergrund, der den traditionellen Glauben schließlich durch eine neue religiöse Orthodoxie ersetzen werde, in deren Mittelpunkt die Wissenschaft stehe.

„Diese quasi-religiöse Hingabe an die Autorität der Wissenschaft bildet den Rahmen für die heutige, bedingungslose Akzeptanz von Expertenaussagen zu allen möglichen Themen, von der Impfpflicht bis zur Klimapolitik“, erklärte Stylman.

Die Familie Huxley, zu der auch Julian und sein Bruder Aldous gehörten, spielten bei der Gestaltung dieses Wandels eine bedeutende Rolle: Julian schuf den institutionellen Rahmen für den wissenschaftlichen Welthumanismus bei der UNESCO, und Aldous enthüllte die psychologische Methodologie zur Kontrolle der Bevölkerung durch schnellen technologischen Wandel und die schrittweise Einführung neuer Kontrollsysteme.

In seinem Interview mit Mike Wallace aus dem Jahr 1958 erklärte Aldous, wie rasche technologische Veränderungen die Bevölkerung überfordern und dazu führen könnten, dass sie „ihre Fähigkeit zur kritischen Analyse verlieren“. Vor allem betonte Aldous die Bedeutung einer „schrittweisen“ Umsetzung.