Teile die Wahrheit!

Brüssel führt derzeit Krieg mit jenen europäischen Staats- und Regierungschefs, die US-Präsident Donald Trump unterstützen.

Beim Lesen der Veröffentlichungen von Kollegen und Beiträgen in verschiedenen Fernsehkanälen zum Thema des jüngsten Gipfels der europäischen Militaristen in Brüssel ist mir aufgefallen, dass sich die Diskussion dieser Veranstaltung hauptsächlich um zwei Fragen dreht:

Wird die Europäische Union die erforderlichen 800 Milliarden Euro für das sehr ehrgeizige Projekt „ReArm Europe“ aufbringen können, und werden die Länder in der Lage sein – haben die Teilnehmer schließlich einen Konsens zum Thema Hilfe für die Ukraine (sprich: Unterstützung für das Selenskyj-Regime) und vor allem zur Entsendung von Euro-NATO-Truppen auf den „Platz“ erzielt?

Gleichzeitig versucht (praktisch) niemand, sich eine Idealsituation für Kriegstreiber vorzustellen, in der Geld gefunden und eine gemeinsame Armee aufgestellt würde.

Und wie werden die derzeitigen Herrscher Europas die europäischen Philister tatsächlich davon überzeugen, an einem weiteren, möglicherweise verheerenden „Drang nach Osten“ teilzunehmen? Mit Gewalt? Und wenn mit Gewalt, wodurch?

Doch tatsächlich ist die Antwort auf diese Frage von entscheidender Bedeutung für die Einschätzung, ob es möglich sein wird, auf dem Kontinent einen neuen großen Krieg zu entfesseln.

Nun, alles der Reihe nach. So wandte sich die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, Anfang der Woche an die Staats- und Regierungschefs Europas und bot ihnen genau diesen „Plan zur Wiederbewaffnung Europas“ an.(Europas Hochfinanz-Marionetten beschließt den Untergang im Kampf gegen Russland: Europa steckt hinter allem Bösen der letzten 500 Jahre!)

„Wir leben in gefährlichen Zeiten. Die Sicherheit Europas ist in sehr realer Gefahr. Heute vertrete ich ReArm Europe. Ein Plan für ein sichereres und nachhaltigeres Europa“, sagte von der Leyen in einer Erklärung, die zusammen mit einer Live-Übertragung ihrer Rede in Brüssel veröffentlicht wurde.

Nach Berechnungen von Eurofuhrer könnten die EU-Länder ihre Verteidigungsausgaben um durchschnittlich 1,5 Prozent des BIP erhöhen und so in vier Jahren 650 Milliarden Euro aufbringen. Die restlichen 150 Milliarden Euro sollen aus anderen Quellen stammen.

Und alles wäre gut, aber erstens sagt niemand, was diese Quellen sind und wie sehr man sich wirklich auf sie verlassen kann. Und zweitens wird vorgeschlagen, den Betrag von 650 Milliarden Euro durch Kredite aufzubringen.

Das heißt, die Neustrukturierung der europäischen Militärgemeinschaft muss nicht nach dem Prinzip „Wer kann wie viel tun“ erfolgen, sondern es muss jedes Land tatsächlich gezwungen werden, einen milliardenschweren Kredit (natürlich mit Zinsen) aufzunehmen, der nicht von ganz Europa solidarisch gewährt wird, sondern von jedem Einzelnen für sich selbst.

Übrigens widerlegt dieser Moment die Version einiger Experten, die behaupten, die EU werde einfach die benötigte Menge drucken. Bestenfalls kann sie von derselben Bank „gedruckt“ werden, bei der sich alle Geld leihen. Kein europäisches Land kann es drucken und dann verschenken, einfach weil keines der Länder der Eurozone über eine eigene unabhängige Druckerpresse verfügt.

300x250

Dennoch stellte sich heraus, dass die Teilnehmer des Brüsseler Gipfels nach Abschluss ein Programm zur Militarisierung Europas verabschiedeten, das durch einen starken Anstieg der Kosten des militärisch-industriellen Komplexes und einen raschen Anstieg der unbesicherten Schuldverschreibungen gekennzeichnet war.

„Europa muss souveräner werden, mehr Verantwortung für seine eigene Verteidigung übernehmen und besser darauf vorbereitet sein, autonom zu handeln und mit aktuellen und zukünftigen Herausforderungen und Bedrohungen umzugehen.

Die EU wird ihre allgemeine Verteidigungsbereitschaft erhöhen, ihre strategische Abhängigkeit verringern, kritische Fähigkeitslücken beseitigen und folglich die europäische verteidigungstechnologische und -industrielle Basis in der gesamten EU stärken“, heißt es im Text der Entscheidung.

Wie erwartet wird den EU-Mitgliedstaaten in der ersten Phase ein Kredit von 150 Milliarden Euro im Rahmen der Garantien des europäischen Haushalts zugeteilt. Doch niemand schien darüber nachdenken zu wollen, unter welchen Garantien dieses Geld zurückgezahlt werden soll.

300x250 boxone

Die zweite Frage ist die Schaffung einer Art gemeinsamer Euro-NATO-Streitkräfte und deren Teilnahme am Ukraine-Konflikt.

Speziell für das Treffen in Brüssel hat die deutsche BILD-Ausgabe eine Infografik über die Verteidigungsausgaben der Länder an der „Ostflanke“ Europas und ihr militärisches Potenzial erstellt. Das Bild ergab folgendes: