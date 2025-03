Gesundheit: Naturreine Heilpflanzsäfte

Teile die Wahrheit!

Geleitet von der Idee, Arzneien mit den Mitteln der Natur und in möglichst naturnaher Form herzustellen, studiert der Apotheker Walther Schoenenberger (1901-1982) in den 1920er Jahren alte Kräuterbücher.

Er stößt dabei auf die Empfehlung, frisch gepflückte Pflanzen auszupressen, um den vollen Wirkstoffring von Heilkräutern in seinem gewachsenen Zusammenhang nutzen zu können.

Nicht Pillen und keine getrockneten Kräuter, kein Wasserauszug und keine alkoholische Lösung – das simple Auspressen der frischen Pflanze erscheint Schoenenberger von nun an als das geeignete Verfahren und die optimale Art, um die wirksamen Pflanzenbestandteile ganzheitlich und in ursprünglicher Form zur Verfügung zu stellen.

Das Ergebnis seiner Forschung sind die „Naturreinen Heilpflanzensäfte„, die Schoenenberger ab 1927 in seinem Pflanzensaftwerk herstellt und die bis heute ohne Zugabe von Alkohol, Konservierungsstoffen und Zucker in dieser konsequenten Form in Magstadt bei Stuttgart produziert werden.

Für sein Lebenswerk wird Walther Schoenenberger 1971 mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt.

Seit 1961 sind „Presssäfte aus frischen Pflanzen“ als freiverkäufliche Arzneimittel anerkannt. Nachfolgend sind alle derzeit erhältlichen Schoenenberger Heilpflanzensäfte aufgelistet.

Für sie gilt der für traditionelle Arzneimittel obligatorische Hinweis: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Purer Genuss, ganz ohne Zusätze!



Dieser hochwertige Schwarzrettich Heilpflanzensaft aus frischen Rettichwurzeln von Schoenenberger, ist ein reiner Presssaft aus frischen Pflanzen ohne Zusatz von Zucker, Alkohol und Konservierungsmitteln.

Er wird traditionell bei leichten Verdauungsbeschwerden angewendet.

Erleben Sie die faszinierende Kraft natürlicher Gesundheitspflege mit diesem wohltuenden, naturreinen Heilpflanzensaft.

Produktart: frei verkäufliches Arzneimittel.

Anwendung: Traditionelles pflanzliches Arzneimittel. Naturreiner Heilpflanzensaft Schwarzrettich wird traditionell angewendet zur Unterstützung bei leichten Verdauungsbeschwerden. Das Arzneimittel ist ein traditionelles Arzneimittel, das ausschließlich auf Grund langjähriger Anwendung für das Anwendungsgebiet registriert ist.

Die Anwendung des Arzneimittels bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren ist nicht vorgesehen.

Aufbewahrung: Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nach Anbruch bei 2-8 °C im Kühlschrank gelagert 2 Wochen haltbar.

