„Vater der NASA“ gesteht auf dem Sterbebett: „Wir haben alles vorgetäuscht“ (Video)

Die NASA ist nicht die Kronjuwel menschlicher Errungenschaften – sie ist eine grandiose Illusion, die geschaffen wurde, um uns zu blenden. Dies geht aus dem schockierenden Geständnis auf dem Sterbebett des Mannes hervor, den man als „Vater der NASA“ bezeichnete.

Als Titan des Weltraumzeitalters trug er die Last der Geheimnisse eines ganzen Lebens bis zu seinem letzten Atemzug, als die Wahrheit wie ein brechender Damm herausströmte.

Da er nichts mehr zu verlieren hatte, legte dieser Insider ein Geständnis ab, das tiefer schnitt als jedes Messer: Ein Leben voller Geheimnisse enthüllte ein Netz aus Täuschungen.

Seien Sie dabei, wenn wir uns mit seinen letzten Worten befassen – und die gruselige Frage stellen: Was wäre, wenn alles, was die NASA jemals berührt hat, eine Täuschung wäre, um uns alle in Ketten zu halten?

Lernen Sie Wernher von Braun kennen – einen genialen Raketenwissenschaftler, der im Schmelztiegel Nazideutschlands geformt wurde und der Mastermind hinter der V2-Rakete war, die den Himmel über Europa in einen Schauplatz des Terrors verwandelte.

Als Visionär mit skrupelloser Schärfe tauschte er seine Vergangenheit im Dritten Reich gegen eine Hauptrolle im Aufstieg Amerikas ein und wurde zum sogenannten „Vater der NASA“ und einem Architekten des Weltraumzeitalters.

Doch unter dem Sternenstaub verbirgt sich eine dunklere Geschichte. Tief im Schatten der Macht kannte der ehemalige Nazi – der von der US-Elite umarmt wurde – Geheimnisse, die einem das Blut in den Adern gefrieren lassen. (UFOs und freie Energie: Kommt dieses Jahr die Offenlegung? (Video))

Von Braun, ein Mann, der die Spielregeln der globalen Elite in- und auswendig kannte, flüsterte seinem inneren Kreis erschreckende Wahrheiten über den großen Plan der Neuen Weltordnung für die Zukunft der Menschheit zu.

Und hier ist der Clou: Es entfaltet sich genau so, wie er es vorhergesagt hat – Schritt für Schritt. Zufall? Oder etwas viel Schlimmeres? Entscheiden Sie selbst.

Von Braun war nicht der einzige NASA-Insider, der auf seinem Sterbebett gestand, dass alles eine Lüge war.

Ein Mann aus New Mexico, der mit der Diagnose Krebs im Endstadium konfrontiert war und nur noch wenige Monate zu leben hatte, entfesselte eine Flut atemberaubender Geständnisse und deckte damit eine der größten Täuschungen der Geschichte auf. Gene Gomar behauptet, die Mondlandung – Amerikas größte Errungenschaft – sei nichts weiter als eine Farce gewesen, die von der US-Regierung in einer geheimen Operation inszeniert worden sei.

300x250

Laut Gomar wurden die ikonischen Aufnahmen, die die Welt in ihren Bann zogen, nicht auf der Mondoberfläche gedreht, sondern auf einem geheimen Militärstützpunkt, wo Sand und Zementpulver die öde Landschaft des Mondes darstellten.

Die Vertuschung war so dreist, dass Milliarden betrogen wurden und der Boden bereitet wurde für eine jahrzehntelange, von der Regierung angeheizte Massenbildungspsychose, eine psychologische Manipulation, die bis heute andauert.

Kaum zu glauben?

300x250 boxone

Dieser Mann widerlegt die Behauptung der NASA, Menschen in nur 40 Sekunden auf den Mond gebracht zu haben.

Erinnern Sie sich an den Satz des „Vaters der NASA“, von Braun, dass alles eine Lüge sei? Was hätte er sonst gemeint haben können?

Wie wäre es mit dieser wilden Geschichte: Lange bevor Mobiltelefone, das Internet oder irgendetwas auch nur annähernd Hochtechnologisches auch nur einen Schimmer in den Augen einiger Nerds hatten, wollte uns die NASA glauben machen, dass sie 1972 auf diese Weise von der Mondoberfläche gestartet sind. Fragen Sie nicht, was mit dem Kameramann passiert ist.

Falls Sie es nicht wussten: NASA steht für Never a Straight Answer (Never a Straight Answer).

Aus diesem Grund konnten sie nicht erklären, warum eine Reihe der angeblich toten Astronauten, die an der Challenger-Katastrophe von 1986 beteiligt waren, zufälligerweise lebend wieder auftauchten, in denselben Berufen arbeiteten und dieselben Namen und Gesichter hatten.

Am 28. Januar 1986 brach der NASA-Space-Shuttle-Orbiter Challenger 73 Sekunden nach seinem Start über dem Atlantik vor der Küste von Cape Canaveral, Florida, um 11:38 Uhr EST auseinander. Alle sieben Besatzungsmitglieder kamen nach Angaben der NASA ums Leben, darunter fünf Astronauten und zwei Nutzlastspezialisten.

Doch es gibt da ein Problem: Jahrzehnte später fanden Ermittler sechs der sieben Besatzungsmitglieder lebend und versteckt vor aller Augen.

Bevor wir erklären, warum die NASA eine solche Falschmeldung inszenierte, hier eine Übersicht über die überlebenden Besatzungsmitglieder.

1. FRANCIS RICHARD SCOBEE, KOMMANDANT DES RAUMSHUTTLES CHALLENGER

Commander Francis Richard Scobee war 46 Jahre alt, als er angeblich bei der Challenger-Explosion ums Leben kam.

Seltsamerweise gibt es einen Mann namens Richard Scobee, den CEO einer Marketing- und Werbefirma mit dem Namen Cows in Trees in Chicago , der, wenn man den 30-jährigen Zeitabstand berücksichtigt, eine verblüffende Ähnlichkeit mit Commander Scobee aufweist – dieselbe hohe Stirn, dieselben Augenbrauen, dieselben weit auseinander stehenden Augen, die in den äußeren Winkeln leicht nach unten geneigt sind.

Auf Scobees Website „Cows in Trees“ sehen Sie eine Animation einer raketengetriebenen Kuh am Himmel mit wirbelndem Rauch in Form der Zahl 6 – ähnlich wie die explodierende Raumfähre Challenger aus dem Fernsehen. CEO Richard Scobee hat wirklich Humor!

2. MICHAEL J. SMITH, PILOT DES CHALLENGER

Challenger-Pilot Michael John Smith war 41 Jahre alt, als er angeblich bei der Explosion ums Leben kam.

Es gibt einen Mann, der ebenfalls Michael J. Smith heißt und eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem Astronauten Michael J. Smith aufweist – dieselben horizontalen Augenbrauen, dieselben graublauen Augen, dieselbe vertikale Einbuchtung an der Nasenspitze, dasselbe Lächeln.

About aikos2309 See all posts by aikos2309