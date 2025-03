Warum sind wir in den letzten 12.000 Jahren kleiner, ungesünder und gewalttätiger geworden?

Das bedeutet, dass eine Frau im Satya Yuga im Durchschnitt 5,2 cm oder 2 Zoll größer war als ein Mann im Dwapara Yuga.

Warum ist das wichtig? Weil Prinzessin Revati, die dem Satya Yuga angehörte, gemäß der Geschichte im Vishnu Purana , die ich zuvor erzählt habe, größer war als der heldenhafte Balarama, der im späten Dwapara Yuga lebte. Der Größenunterschied war jedoch nicht sehr groß, nur etwa 5 cm.

Deshalb heiratete Revati ihn, obwohl sie größer war als Balarama. In diesem Fall trifft das Vishnu Purana eindeutig den Nagel auf den Kopf.

Die Grafik, die auf Angels Daten für den östlichen Mittelmeerraum basiert, zeigt einen allmählichen Rückgang der Körpergröße von Männern und Frauen bis zur Spätbronzezeit, was genau dem entspricht, was man gemäß der Yuga-Zyklus-Doktrin erwarten würde. Es gibt jedoch ein paar Anomalien in diesem Trend.

Erstens gab es zwischen 5000 und 3000 v. Chr. einen vorübergehenden Rückgang nur der Körpergröße der Männer, was auf den Mangel an geeigneten Stichprobendaten für Männer zurückzuführen sein könnte.

Zweitens gab es um 1450 v. Chr. einen deutlichen Anstieg der durchschnittlichen Körpergröße von Männern und Frauen. Wie lässt sich das erklären?

Dem Yuga-Zyklus-Modell zufolge sollte die durchschnittliche Körpergröße bis etwa 1000 v. Chr. allmählich abgenommen haben, da die Übergangsperiode zwischen dem absteigenden und dem aufsteigenden Kali Yuga von 976 bis 676 v. Chr. dauerte und sich mit dem griechischen Mittelalter überschnitt. Danach sollte die durchschnittliche Körpergröße im aufsteigenden Kali Yuga stetig ansteigen.

Der zweite Teil der Hypothese spiegelt sich deutlich in den Daten wider. Sowohl bei Männern als auch bei Frauen zeigt die durchschnittliche Körpergröße seit der klassischen Periode (ca. 650 v. Chr.) bis zur Römerzeit einen allmählichen Aufwärtstrend.

Die einzige Anomalie ist der kleine Anstieg in der Grafik für Männer und Frauen um 1450 v. Chr. Was könnte der Grund dafür sein?

Ich glaube, das liegt wahrscheinlich am Genfluss in den östlichen Mittelmeerraum aus anderen Teilen der Welt, der den lokalen Trend veränderte. Um 2800 v. Chr. begannen die Jamnaja – eine Gruppe von Nomaden aus den Steppen Südrusslands und der Ostukraine – mit ihren Wagen und Viehherden nach Westen zu ziehen.

Innerhalb weniger Jahrhunderte hatte sich die Jamnaja-DNA in ganz Europa verbreitet. In einigen Gegenden, wie etwa in Großbritannien und Deutschland, wurden die neolithischen Bauern weitgehend durch die Jamnaja ersetzt.

Die Jamnaja breiteten sich auch im östlichen Mittelmeerraum aus. Da sie hoch gebaut waren, ist es möglich, dass sie die Durchschnittsgröße der Bevölkerung erhöhten, was den kleinen Ausschlag in der Grafik um 1450 v. Chr. verursachte. Innerhalb weniger Generationen glättete sich jedoch der Effekt dieses plötzlichen Genflusses und die Durchschnittsgrößen kehrten zum lokalen Trend zurück.

Insgesamt zeigen die Daten für den östlichen Mittelmeerraum eine bemerkenswerte Korrelation mit einem wichtigen Grundsatz des Yuga-Zyklus. Seit dem Ende des Satya Yuga bis zur Mitte des absteigenden Kali Yuga ist bei Männern und Frauen ein deutlicher Rückgang der durchschnittlichen Körpergröße zu verzeichnen. Nach dem Beginn des aufsteigenden Kali Yuga folgt ein Aufwärtstrend bei der durchschnittlichen Körpergröße.

Heutzutage beträgt die durchschnittliche Körpergröße von Männern in den östlichen Mittelmeerländern wie der Türkei, Syrien, dem Libanon, Zypern, Griechenland und Ägypten fast 170 cm, was nur 1 cm mehr ist als während der römischen Kaiserzeit.[5] Das bedeutet, dass die durchschnittliche Körpergröße während des aufsteigenden Kali Yuga weiter zugenommen hat, wenn auch sehr langsam.

Der Grund, warum die durchschnittliche Körpergröße während des aufsteigenden Kali Yuga zunahm, ist, dass sie ein wichtiger Faktor für unseren Reichtum und Wohlstand ist. Wenn Sie größer und stärker sind, können Sie härter arbeiten und mehr Reichtum anhäufen. Das aufsteigende Kali Yuga bringt eine Zunahme unseres materiellen Wohlstands mit sich, aber der Rückgang unseres Bewusstseinszustands setzt sich während des gesamten Kali Yuga unvermindert fort.

Dies zeigt die Bedeutung des Yuga-Zyklus-Modells für das richtige Verständnis und die Interpretation vieler Aspekte unserer Vorgeschichte, die andernfalls als verwirrendes Durcheinander erscheinen könnten, wenn man sie durch die Linse des linearen Modells des menschlichen Fortschritts und der Evolution betrachtet.

Ein ähnlicher Höhenrückgang fand während des Holozäns in Mittel- und Nordosteuropa statt. Michael Hermanussen stellt in seinem Aufsatz „Stature of early Europeans“ fest, dass

„Männer des Jungpaläolithikums (vor 16.000 v. Chr.) waren groß und schlank (durchschnittliche Größe 179 cm, geschätztes durchschnittliches Körpergewicht 67 kg) … Männer des späten Jungpaläolithikums (8000 – 6600 v. Chr.) waren von mittlerer Statur und Robustheit (durchschnittliche Größe 166 cm, geschätztes durchschnittliches Körpergewicht 62 kg) … Die Statur verringerte sich weiter auf unter 165 cm mit einem geschätzten Körpergewicht von 64 kg bei neolithischen Männern der Linearbandkeramik-Kultur (5500–4500 v. Chr.) … Die Körpergröße europäischer Männer blieb bis zum Ende des 19. Jahrhunderts im Bereich von 165 bis 170 cm.“ [6]

Wenn wir diese Daten in den Kontext des Yuga-Zyklus stellen, können wir erkennen, dass die durchschnittliche Körpergröße europäischer Männer von 179 cm im aufsteigenden Satya Yuga (ca. 16.000 v. Chr.) auf weniger als 165 cm am Ende des absteigenden Dwapara Yuga (ca. 4.500 v. Chr.) zurückging, was parallel zum Rückgang der Körpergröße der Männer in der östlichen Mittelmeerregion während dieser Periode verlief.

Michael Hermanussen schreibt: „Die Gründe für die Verkürzung der Körpergröße während der Erwärmung des europäischen Klimas sind im Wesentlichen unbekannt.“ Natürlich sind sie unbekannt! Denn wir haben die Vorfahren bewusst als Primitive dargestellt und ihre heiligen Lehren verworfen.

Und doch stellen wir bei Betrachtung der harten, wissenschaftlichen Daten fest, dass sie genau in das Modell des Yuga-Zyklus passen. Es würde uns viel leichter fallen, unsere Vergangenheit zu verstehen, wenn wir unseren Vorfahren den Respekt entgegenbringen würden, den sie verdienen.

Im absteigenden Yuga-Zyklus wurden die Menschen nicht nur kleiner, auch ihre Kraft und Athletik nahmen ab. Michael Hermanussen schreibt in seinem Artikel: „Die Menschen des Jungpaläolithikums waren im Vergleich zu den Menschen der neolithischen Bandkeramikkultur nicht nur größer und hatten robustere Knochen, sondern auch längere Gliedmaßen, einen kürzeren Rumpf und, ähnlich wie die modernen Afrikaner, sehr lange Unterarme.“ Hermanussens Beobachtungen zu Ernährung und Krankheiten sind ebenso aufschlussreich:

„Die paläolithische Bevölkerungsdichte war gering, es gab genug Nahrung für alle und es gibt keine Hinweise auf größere endemische Krankheiten … Während des Mesolithikums nahm die Bevölkerungsdichte nicht signifikant zu, aber es gibt Hinweise auf eine erhöhte Migration mit zahlreichen Dokumenten über gewaltsame Todesfälle und neue endemische Krankheiten (Malaria, Hakenwürmer).“ [7]

Wie ich bereits erwähnte, ist das Paläolithikum die Zeit vor dem Holozän (ca. 9600 v. Chr.), das dem Satya Yuga entspricht. Die Daten zeigen also, dass es im Satya Yuga oder Goldenen Zeitalter genug Nahrung für alle gab und es keine größeren endemischen Krankheiten gab. Wo haben wir das schon einmal gehört?

In praktisch jeder antiken Doktrin über den Yuga-Zyklus oder den Zyklus der Zeitalter des Menschen! Im Satya Yuga oder Goldenen Zeitalter gab es keinen Mangel, jeder konnte sich problemlos die Notwendigkeiten des Lebens besorgen und es gab keine Krankheiten, kein Alter und kein Leiden.

Das Mesolithikum ist die Periode zwischen Jungpaläolithikum und Neolithikum, die in Europa etwa von 9600 bis 4500 v. Chr. dauerte. Es umfasst also im Grunde fast die gesamten Treta- und Dwapara-Yugas im absteigenden Zyklus. Laut Hermanussen wurden im Mesolithikum zahlreiche Fälle von gewaltsamen Todesfällen und endemischen Krankheiten festgestellt.

Dies entspricht genau dem, was Hanuman Bhima erzählt hatte: dass die Menschen im Dwapara-Yuga aufgrund der weit verbreiteten Sünde an verschiedenen Krankheiten und Naturkatastrophen leiden. Im Ramayana und Mahabharata sowie in Hesiods Beschreibung der Zeitalter des Menschen finden wir, dass die Menschen im Treta-Yuga (Silber-Yuga) und im Dwapara-Yuga (Bronze-Yuga) aggressiv und kriegerisch wurden.

In einer Studie der Universität Cambridge aus dem Jahr 2014 fanden Forscher heraus, dass die Beinknochen männlicher Bauern vor 7300 Jahren (5300 v. Chr.) genauso gut waren wie die von modernen Crossläufern.[8] „Selbst unsere am besten trainierten Athleten verblassen im Vergleich zu unseren Vorfahren“, sagte Dr. Colin Shaw dem Outside Magazine . Doch um 2300 v. Chr. waren die Knochenstrukturen der Beine so stark degeneriert, dass sie denen der Stubenhocker der Netflix-Generation ähnelten.

Im Kontext des Yuga-Zyklus bedeutet dies, dass der durchschnittliche Bauer des Dwapara Yuga einen hochtrainierten modernen Athleten mühelos hätte überholen können. Eine frühere Studie der Universität Cambridge aus dem Jahr 2011 hatte ergeben, dass die heutigen Menschen im Durchschnitt 10 Prozent kleiner sind als ihre Jäger- und Sammlervorfahren.

Lassen Sie mich die wichtigsten Punkte zusammenfassen, die wir gerade besprochen haben. Sie stehen in perfekter Übereinstimmung mit den Lehren des Yuga-Zyklus, widersprechen jedoch dem Darwinschen Prinzip der allmählichen Evolution durch natürliche Selektion:

Die Daten aus dem östlichen Mittelmeerraum zeigen, dass seit dem Ende des Satya Yuga (vor 9000 v. Chr.) bis zur Mitte des absteigenden Kali Yuga (2000 – 1500 v. Chr.) die durchschnittliche Körpergröße der Männer um 4,3 Zoll abnahm, während die der Frauen um 5,1 Zoll abnahm. Im aufsteigenden Kali Yuga nahm die durchschnittliche Körpergröße allmählich zu, aber selbst jetzt ist sie deutlich geringer als die unserer Satya Yuga-Vorfahren.

In Ost- und Mitteleuropa sank die durchschnittliche Körpergröße der Männer von 179 cm im aufsteigenden Satya Yuga (ca. 16.000 v. Chr.) auf weniger als 165 cm gegen Ende des absteigenden Dwapara Yuga (ca. 4.500 v. Chr.). Die Körpergröße europäischer Männer blieb bis zum Ende des 19. Jahrhunderts im Bereich zwischen 165 und 170 cm. Im Durchschnitt sind die heutigen Menschen 10 Prozent kleiner und kürzer als ihre Vorfahren im Satya Yuga.

Die Menschen des aufsteigenden Satya Yuga (ca. 16.000 v. Chr.) hatten stärkere Knochen, längere Gliedmaßen und sehr lange Unterarme. Der durchschnittliche Bauer des Dwapara Yuga (ca. 5.300 v. Chr.) hätte einen hochtrainierten modernen Athleten problemlos überholen können.

Während des aufsteigenden Satya Yuga (ca. 16.000 v. Chr.) gab es genug Nahrung für alle und es gab keine größeren Krankheiten. Im Treta- und Dwapara-Yuga (9.600 – 4.500 v. Chr.) nahm die Nahrungsmittelknappheit zu und es kam zu zahlreichen Fällen gewaltsamer Todesfälle und endemischer Krankheiten.

Dies ist eine fast wortwörtliche Bestätigung der Kernaussagen der Yuga-Zyklus-Doktrin. Und doch weiß kaum jemand davon. Die Wissenschaftler, die die Daten studieren, sind so verblüfft über die fortschreitende Verschlechterung der menschlichen Rasse seit der letzten Eiszeit, dass sie lieber darüber schweigen, denn sie können diesen Trend nicht erklären, indem sie auf ihr bevorzugtes Modell der allmählichen Evolution durch natürliche Selektion zurückgreifen.

Die Wahrheit ist, dass die Evolution durch natürliche Selektion einfach ein Mythos ist, der ohne überprüfbare wissenschaftliche Beweise erfunden und durch ständige Wiederholung zu einer unumstößlichen Tatsache gemacht wurde.

Wenn wir uns die harten wissenschaftlichen Daten ansehen, wird deutlich, dass die menschliche Körpergröße sowie die Umweltbedingungen – wie sie sich in der Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln und dem Auftreten von Krankheiten widerspiegeln – im 25.800 Jahre dauernden Yuga-Zyklus oder Präzessionszyklus der Erde sinusförmig schwanken.

Alle alten Kulturen wussten davon, und nur weil wir im Kali Yuga – dem Zeitalter der Dunkelheit und Unwissenheit – dahinsiechen, haben wir diese grundlegende Wahrheit aus den Augen verloren. Tatsächlich gibt es gezielte Bemühungen, diese Informationen vor der breiten Öffentlichkeit zu verbergen und die Lüge zu verbreiten, dass wir auf dem Höhepunkt der menschlichen Evolution und Zivilisation stehen.

Da wir uns nach dem Ende des Kali Yuga im Jahr 2025 auf eine turbulente Übergangsphase zubewegen, ist es an der Zeit, die alte Weisheit wiederzuentdecken und uns an unsere wahren Ursprünge und Ziele zu erinnern.

