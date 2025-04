2025: Vier Zeichen dafür, dass der Yuga-Übergang bereits im Gange ist!

Teile die Wahrheit!

Während ich diesen Artikel Mitte März 2025 schreibe, bin ich überrascht über die Geschwindigkeit, mit der sich die Dinge derzeit in der Welt entwickeln. Ich hatte erwartet, dass sich das Tempo der Transformation im Jahr 2025 langsam beschleunigen und nach dem 21. März, dem Datum, an dem das Kali Yuga vollständig abgeschlossen sein wird und die Übergangsphase, genannt Ekpyrosis, beginnt, noch weiter intensivieren wird. Von Bibhu Dev Misra

Aber das Jahr 2025 war von Anfang an ein sehr ereignisreiches Jahr, und einige der Dinge, die ich in meinem Buch „Yuga Shift“ erwähnt habe, manifestieren sich bereits in der Welt.

Ich möchte vier Ereignisse besprechen, die bereits stattgefunden haben und die darauf hinweisen, dass der Übergang aus dem Kali Yuga wirklich und wahrhaftig begonnen hat und wir nun unbekannte Gewässer betreten, in denen die Dinge wahrscheinlich sehr fließend, unvorhersehbar und chaotisch werden, da die Blase der illusorischen Realität, in der wir leben, an den Nähten auseinanderzubrechen beginnt und das Licht einer größeren kosmischen Realität durchscheinen lässt, die unser Bewusstsein und unser intuitives Verständnis erweitern wird.

Ekpyrose beginnt

Das erste Ereignis, über das ich sprechen werde, ereignete sich Anfang 2025, war der verheerende Waldbrand in Los Angeles. Die Feuerkatastrophe diente als eindringliche Warnung, dass wir nun in die Phase der Ekpyrosis eintreten – eine längere Übergangsphase zwischen den absteigenden und aufsteigenden Bögen des Yuga-Zyklus –, in der die Welt durch Feuer gereinigt und geläutert wird. Der Begriff Ekpyrosis ist griechischen Ursprungs und bedeutet „Brennen“ oder „Feuersbrunst“.

Was in L.A. geschah, war so ungewöhnlich, grausam und unerbittlich, dass es fast so schien, als hätte die Natur durchgebrannt und wäre außer sich geraten, um uns aus der Starre des Kali Yuga zu reißen. Während das Feuer wütete, war es entmutigend, all die Schuldzuweisungen, Schuldzuweisungen und Verschwörungstheorien zu sehen, während wir eigentlich ernsthaft in uns gehen und die wichtigen Fragen stellen sollten: Warum verhält sich die Natur so? Gibt es eine Botschaft für uns? Was können wir anders machen?

Trotz dieser Zerstörung geschah in Pacific Palisades, wo das Feuer am heftigsten wütete, ein Wunder. Das Feuer brannte rund um den Seeschrein der Self-Realization Fellowship und hielt alle Gebäude des Komplexes bis auf eines intakt. Der Seeschrein war 1950 von Paramahansa Yogananda als „Freilichtschrein aller Religionen“ errichtet worden, wo der Mensch inspiriert werden sollte, die Verbindung mit seinem höchsten Selbst zu erlangen.

Als ich von diesem Wunder las, schien es mir, als wäre das Feuer bei Bewusstsein und würde uns sagen: „Nur das, was mit dem Geist im Einklang ist und die Entfaltung unserer göttlichen Natur unterstützt, wird die Zeit der Ekpyrose überstehen.“

In den letzten beiden Monaten des Jahres 2025 kam es weltweit zu mehreren Großbränden. Japan erlebte den größten Brand seit Jahrzehnten, und in den Carolinas in den USA brachen Waldbrände aus. Was diese Brände so ungewöhnlich macht, ist nicht nur ihre Heftigkeit, sondern auch die Tatsache, dass sie in den Wintermonaten in Regionen wüteten, die normalerweise nicht von Waldbränden betroffen sind. Während ich dies schreibe, titelt AP News: „Mindestens 39 Tote nach Tornados, Waldbränden und Staubstürmen, die in mehreren US-Bundesstaaten verheerende Schäden anrichten.“

Zusätzlich zu den Bränden kam es in den letzten Monaten weltweit zu zahlreichen ungewöhnlichen Überschwemmungen. In einem früheren Artikel mit dem Titel „ Die Sioux-Prophezeiung der weißen Büffelkalbfrau erfüllte sich 2024 “ hatte ich über diese Überschwemmungen geschrieben und wie sie an Zahl und Intensität zunahmen, nachdem sich die Sioux-Prophezeiung der weißen Büffelkalbfrau im Juni 2024 erfüllt hatte.

Laut den Sioux deutet das Auftauchen eines weißen Büffelkalbs in freier Wildbahn darauf hin, dass der aktuelle Weltzyklus kurz vor dem Ende steht und die Weiße Büffelkalbfrau – die den Sioux ihre heiligen Gesetze und Zeremonien gab – bald zurückkehren wird, um die Welt zu reinigen und Harmonie und Gleichgewicht wiederherzustellen. Anfang Juni 2024 wurde im Yellowstone-Nationalpark ein weißes Bisonkalb fotografiert, was die Sioux als Vorzeichen bevorstehender Veränderungen werteten. (Vorhersage für März 2025: Lesung mit Kristallkugel und Tarot – Explosionen in Deutschland und Wahrheitsbomben (Video))

Die weiße Büffelkalbfrau entspricht der ägyptischen Göttin Isis, die als Verursacherin der Nilfluten galt. Dies könnte die Flut schwerer Überschwemmungen weltweit erklären. Besonders merkwürdig waren natürlich die ungewöhnlichen Überschwemmungen in der Sahara und der Schneesturm in der Arabischen Wüste im vergangenen Jahr, die an Szenen aus apokalyptischen Filmen erinnern.

Zu allem Übel kommt noch die anhaltende Magmabewegung in der Erdkruste hinzu, die an Orten wie Santorin in Griechenland und den Phlegräischen Feldern westlich von Neapel in Italien heftige Erdbeben verursacht. Erst vor wenigen Tagen titelte AP News: „Ein Vulkan nahe Alaskas größter Stadt könnte in den kommenden Wochen oder Monaten ausbrechen, sagen Wissenschaftler.“

Die Ereignisse haben sich in einem rasenden Tempo entwickelt und große Teile der Bevölkerung in Sorge und Bedrängnis gebracht. Es ist fast so, als hätte ein kosmischer Zauberer seinen Zauberstab geschwungen und unseren Planeten nach einer langen Winterschlafphase zum Erwachen gebracht. Dies hat eine Reihe ruhender planetarischer Reinigungs- und Erneuerungsprozesse in Gang gesetzt.

Die Frage ist: Wer ist der kosmische Magier, der diese Umweltereignisse auslöst, gerade jetzt, wo wir kurz vor dem Austritt aus dem Kali Yuga stehen? Wissenschaftler führen diese Veränderungen gerne auf die vom Menschen verursachte globale Erwärmung oder auf absurde Phänomene wie „Kuhfurze“ zurück, doch das muss nicht unbedingt der Fall sein.

Das Schwarze Loch tritt in seine AGN-Phase ein

In „Yuga Shift“ hatte ich vorgeschlagen, dass die Strahlung des zentralen Schwarzen Lochs der Milchstraße die Schwankungen des Bewusstseins, der Lebensdauer, der Körpergröße und der Umweltbedingungen im Verlauf des Yuga-Zyklus reguliert.

Die vedischen Weisen bezeichneten das zentrale Schwarze Loch als „Brahma“ – das höchste, ungeformte, schöpferische Prinzip im Nabel der Welt (Vishnunabhi) – was gut mit der Beschreibung des Schwarzen Lochs durch Wissenschaftler übereinstimmt, nämlich als den zentralen Motor, der unsere Galaxie antreibt.

Gemäß der vedischen Weltanschauung ist Vishnu der zentrale Balken, Vishnunabhi, also sein Nabel, das galaktische Zentrum und Brahma, das schöpferische Prinzip, das zentrale Schwarze Loch. Bildnachweis: NASA/JPL-Caltech/R. Hurt, Public Domain Image.

Meine Behauptung war, dass das zentrale Schwarze Loch (Sgr A*) von der „Startphase“ seines AGN-Zyklus in die aktive oder „AGN-Phase“ wechseln wird, nachdem wir das Kali Yuga verlassen haben, und dass dieser hochfrequente Energieimpuls, wenn er uns erreicht, eine Reihe von Veränderungen in unserer Genetik und Ökosphäre auslösen wird, die uns in Richtung des aufsteigenden Bogens des Yuga-Zyklus treiben werden.

In der „Startphase“ ist ein Schwarzes Loch im Allgemeinen sehr ruhig und sendet gelegentlich Röntgenstrahlen aus. Dies hat das zentrale Schwarze Loch der Milchstraße in den letzten Jahrhunderten getan. Sobald ein Schwarzes Loch jedoch in seine aktive Phase (AGN-Phase) wechselt, sendet es enorme Mengen elektromagnetischer Strahlung in allen Frequenzen aus, von Infrarot über sichtbare Strahlung bis hin zu Gammastrahlen. In diesem Moment wird der Kern sehr hell und überstrahlt das Licht aller Sterne der Galaxie zusammen. Er wird als AGN (aktiver galaktischer Kern) bezeichnet.

Die verschiedenen Phasen des AGN-Zyklus der Milchstraße lassen sich dem Yuga-Zyklus von 25.800 Jahren zuordnen. Quelle: „Yuga Shift“ von Bibhu Dev Misra

Folgendes habe ich in Yuga Shift bezüglich der Aktivierung des zentralen Schwarzen Lochs (Sgr A*) geschrieben:

Die AGN-Phase von Sgr A* könnte nach dem Ende des Kali Yuga im Jahr 2025 beginnen, irgendwann während der 1200-jährigen Ekpyrose-Periode. Sie könnte die gesamten 11.700 Jahre des aufsteigenden Yuga-Zyklus bis zum Ende des Goldenen Zeitalters andauern. Während dieser Zeit könnte der Kern der Milchstraße außergewöhnlich leuchtkräftig werden und die gesamte Galaxie photoionisieren.

Die zunehmende Intensität der „ionisierenden Strahlung“ von Sgr A*, wie beispielsweise extremer UV-, Röntgen- und Gammastrahlen, könnte vorteilhafte genetische Mutationen auslösen, die unser Schädelvolumen, unsere Körpergröße und unsere Lebenserwartung während des aufsteigenden Zyklus schrittweise erhöhen können. Ionisierende Strahlung ist sehr effektiv bei der Abtötung von Bakterien und krankheitserregenden Mikroorganismen. Dies könnte der Grund dafür sein, dass die höheren Yugas als krankheitsfrei galten. Die Photoionisierung der Erdatmosphäre wird zudem unsere Stimmung und unser Verhalten positiv beeinflussen. Viele Studien haben gezeigt, dass die Einwirkung negativer Ionen Depressionen lindern, Stress abbauen, die geistige Wachheit steigern und die kognitiven Fähigkeiten verbessern kann.

Stellen Sie sich meine Überraschung vor, als ich auf CNN Science auf diese Nachricht stieß, in der es hieß, das Schwarze Loch habe im vergangenen Jahr täglich blendend helle Lichtblitze und viele kürzere Blitze ausgesandt. Hier ein kurzer Auszug aus dem Artikel.

Astronomen haben mit dem James-Webb-Weltraumteleskop dynamische Lichtblitze in der Nähe des supermassereichen Schwarzen Lochs im Zentrum der Milchstraße beobachtet. Das ständige, sich schnell wiederholende Schauspiel umfasst sekundenlange kurze Blitze und längere, blendend helle Lichtblitze täglich. Eine Studie, die die Ergebnisse beschreibt, wurde am Dienstag in den Astrophysical Journal Letters veröffentlicht.

„In unseren Daten sahen wir eine ständig wechselnde, brodelnde Helligkeit“, sagte der leitende Studienautor Farhad Yusef-Zadeh, Professor für Physik und Astronomie am Weinberg College of Arts and Sciences der Northwestern University, in einer Erklärung. „Und dann bumm! Plötzlich tauchte ein großer Helligkeitsausbruch auf. Dann beruhigte er sich wieder. Wir konnten kein Muster in dieser Aktivität erkennen. Sie scheint zufällig zu sein. Das Aktivitätsprofil dieses Schwarzen Lochs war jedes Mal neu und aufregend, wenn wir es betrachteten.“

Dies ist ein klares Anzeichen dafür, dass das Schwarze Loch in die AGN-Phase seines AGN-Zyklus eingetreten ist. Es befindet sich noch in der Anfangsphase der AGN-Phase und emittiert daher nur sichtbares Licht. Mit der Zeit dürfte es jedoch deutlich aktiver werden und intensive Strahlung in allen Frequenzen aussenden.

Ich hatte erwartet, dass die Aktivierung des Schwarzen Lochs irgendwann nach 2025 stattfinden würde, doch wie sich herausstellte, hatte die Verschiebung bereits 2024 stattgefunden. Und wenn ich jetzt zurückdenke, erklärt das vieles von dem, was 2024 geschah. Viele Menschen weltweit erwachten aus der Betäubung des Kali Yuga und begannen, Fragen darüber zu stellen, was wirklich in der Welt vor sich ging. Es gab einen deutlichen Anstieg psychischer und intuitiver Fähigkeiten, und viele Menschen hatten Vorahnungen eines großen Wandels. Das Interesse an unserer Herkunft und der Weisheit unserer Vorfahren nahm zu, und der Ruf, sich von dem Drama und der Negativität der Außenwelt zu lösen und sich mit unserem inneren Geist zu verbinden, wurde immer stärker.

Ich hatte erwartet, dass sich derartige Veränderungen im kollektiven Bewusstsein mit dem Beginn der Übergangsphase am 21. März 2025 manifestieren würden. Folgendes hatte ich in „Yuga Shift“ geschrieben:

Gleichzeitig könnten die besonderen Energien dieser Zeit eine globale Bewegung in Gang setzen, die zu unseren Wurzeln zurückkehrt, unsere Vergangenheit von akademischen Fehlinterpretationen befreit und die alten Weisheitslehren nutzt, um unseren Weg in die Zukunft zu ebnen. Mit anderen Worten: Selbst während die Gewalt weltweit eskaliert, werden immer mehr Menschen die zerfallenden Energien des Kali Yuga ablegen und versuchen, sich mit den subtilen Energien des kommenden Yuga zu verbinden. Selbst inmitten eines sich anbahnenden totalitären Albtraums wird ein gemeinsames planetarisches Bewusstsein Wurzeln schlagen, das sich um das Wohl aller kümmert. Dieser Prozess ist zwar schon länger im Gange, aber ich denke, er wird nach 2025 an Dynamik gewinnen.

Die Aktivierung des zentralen Schwarzen Lochs ist ein sicheres Zeichen dafür, dass der spirituelle Aufstieg der Menschheit bereits begonnen hat. Dieser Prozess ist unaufhaltsam, und seine Auswirkungen werden in den kommenden Jahren überall spürbar sein. Alles, was nicht mit diesen göttlichen Schwingungen von Einheitsbewusstsein und Liebe, Wahrheit und Harmonie in Resonanz steht, wird zusammenbrechen und verschwinden. Alle Strukturen und Ideologien, die auf den dichten Energien des Kali Yuga – Gier und Lüge, Egoismus und Hass – basieren, werden unweigerlich zerstört und transformiert. Brahma öffnet seine Augen, und ein dramatischer Wandel unserer Realität ist im Gange.

Wir müssen bedenken, dass der Zusammenbruch alter Formen und Machtstrukturen – aufgrund innerer Konflikte, finanzieller Probleme, Revolutionen, Kriege oder Umweltkatastrophen – Chaos und Leid mit sich bringt. Ich betrachte es als eine Art kollektive Reha, die wir möglicherweise durchlaufen müssen, um uns von unseren Süchten und materiellen Obsessionen zu lösen, damit wir Weisheit und Licht, Freude und Zufriedenheit in uns finden können, die uns heilen und uns auf unserem Weg weiterbringen können.

