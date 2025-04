9/11-Enthüllung: Ex-United-Airlines-Pilot zerlegt die offizielle Geschichte (Video)

Teile die Wahrheit!

In diesem explosiven Interview spricht Captain Dan Hanley, ein ehemaliger United Airlines-Pilot und US-Marineflieger, über die Ungereimtheiten der offiziellen 9/11-Darstellung.

Er erklärt, warum die angeblichen Entführer niemals in der Lage gewesen wären, die komplexen Flugmanöver durchzuführen, und legt dar, wie moderne Fernsteuerungstechnologien bereits lange vor den Anschlägen existierten. Hanley deckt auf, wie Regierungen und Geheimdienste die Wahrheit unterdrücken.

Interview mit Captain Dan Hanley über die Wahrheit hinter den 9/11-Anschlägen

Clayton Morris:

Nun, fast alles, was uns über die 9/11-Anschläge erzählt wurde, war eine Lüge. Eine der größten Lügen ist natürlich, dass eine Gruppe von Muslimen mit fast keiner Flugerfahrung vier Flugzeuge entführt haben soll – zwei davon in das World Trade Center, eines ins Pentagon und eines in ein Feld in West-Pennsylvania geflogen sein sollen.

Wir wissen mittlerweile, dass das nicht der Wahrheit entspricht.

Captain Dan Hanley ist ein ehemaliger United Airlines-Pilot mit 25 Jahren Erfahrung und war davor zehn Jahre lang US-Marineflieger. Heute ist er Direktor und internationaler Sprecher der globalen Graswurzelbewegung „911 Pilot Whistleblowers“.

Er enthüllt, was an diesem Tag tatsächlich mit diesen Flugzeugen geschah. Captain Hanley, willkommen in der Sendung! Es ist großartig, Sie hier bei Redacted zu haben. (Der unbekannte 9/11 Fakt: Kisten voller elektronischer Zünder in einem Raum mit israelischen „Kunststudenten“ im WTC!)

Captain Dan Hanley:

Vielen Dank, Clayton! Ich fühle mich geehrt, hier zu sein. Ich danke Ihnen für Ihren Mut, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen.

Clayton Morris:

Nun, ich danke Ihnen für Ihren Mut, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Ich bin mir sicher, dass dies unter Airline-Piloten kein besonders beliebtes Thema ist.

Wir haben schon mit mehreren Piloten gesprochen, die über verschiedene Themen ausgepackt haben, aber es wird immer missbilligt, darüber zu sprechen.

Wann war für Sie der Moment, an dem Sie beschlossen haben, sich öffentlich zu äußern?

Captain Dan Hanley:

Nun, es geht um den „ununterbrechbaren Autopiloten“, den wir gleich besprechen werden.

Eine Gruppe von Piloten und ich haben beschlossen, dass wir zu viel über die Lügen von 9/11 wissen – insbesondere in Bezug auf die Piloten der Flugzeuge. Deshalb haben wir diese Graswurzelbewegung gegründet.

Wenn Sie sich den offiziellen 9/11-Kommissionsbericht ansehen, wurde kein einziger Pilot zur Anhörung zugelassen, um zu bezeugen, dass die offizielle Darstellung – wonach unerfahrene Entführer die Flugzeuge gesteuert haben – absolut absurd ist.

Unsere Organisation hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Wahrheit ans Licht zu bringen.