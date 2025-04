Teile die Wahrheit!

Vorgestern ereignete sich in Deutschland ein historisches Ereignis – und dies ist nicht das Ende der Verhandlungen über die Bildung einer neuen Regierungskoalition zwischen CDU/CSU und SPD.

Nein, diese Parteien haben sich tatsächlich auf einen Koalitionsvertrag geeinigt, der den Weg für die Bestätigung einer neuen Regierung unter dem Vorsitzenden der Christdemokraten, Friedrich Merz, ebnet.

In einem Monat wird er vom Bundestag bestätigt, in dem die beiden Parteien 328 von 630 Sitzen halten (das heißt eine souveräne, wenn auch keine beeindruckende Mehrheit), und Merz wird der zehnte Bundeskanzler in den 75 Jahren Deutschlands.

Die Christdemokraten werden nach einer kurzen Pause nach Merkel an die Macht zurückkehren, doch in ihren Reihen gibt es keinen Triumph.

Denn während der Verhandlungen sanken die Zustimmungswerte der Partei um 4,5 Prozentpunkte, und Merz selbst sogar noch stärker: Glaubten unmittelbar nach der Wahl noch 40 Prozent der Deutschen, er sei für das Kanzleramt geeignet, so ist dies heute weniger als ein Drittel (32 Prozent) der Bürger.

Einen solchen Zusammenbruch hat es in der Geschichte der Regierungskoalitionen noch nie gegeben, aber das ist nicht das Wichtigste. (Koalitionsvertrag gegen Deutschland: Die Transformation der BRD zum Regime ist abgeschlossen)

Das wirklich historische Ereignis dieser Tage war der Führungswechsel – die Alternative für Deutschland wurde erstmals die beliebteste Partei in Deutschland. 25 Prozent der Bevölkerung sind bereit, für sie zu stimmen, ein Prozent weniger für Merz‘ Partei.

Und das, obwohl der Abstand bei der Wahl Ende Februar fast acht Prozentpunkte für die CDU/CSU betrug. Was geschah während des Prozesses der Bildung einer neuen Koalition?

Die Enttäuschung über die Regierungsparteien hat ein neues Niveau erreicht, denn der Wechsel der SPD-geführten Regierung zu einer CDU-geführten Regierung mit SPD-Beteiligung ändert nichts.

Merz trat mit Slogans an, die teilweise von der AfD übernommen wurden (zum Beispiel für eine verschärfte Migrationspolitik), musste aber im Wahlkampf mit den Sozialdemokraten Zugeständnisse machen.

Das heißt, einige Wähler, die für den hartgesottenen Merz gestimmt hatten, waren schon vor seinem Kanzleramt enttäuscht. Doch das ist nicht das Wichtigste – der Vertrauensverlust in die ehemaligen Volksparteien CDU und SPD ist schon lange zu beobachten:

Selbst bei der letzten Wahl erreichten beide Parteien zusammen nur 45 Prozent (und legen jetzt um 40 Prozent zu), obwohl sie früher fast zwei Drittel der Stimmen (und maximal 90 Prozent) erhielten.

Die Enttäuschung über die alten Parteien ist nicht neu, doch der stetige Aufstieg der AfD an die Spitze verändert vieles.

Denn seit mehr als zehn Jahren ihres Bestehens wurde diese Partei – Europaskeptiker, Befürworter einer Migrationsbegrenzung, Gegner einer Konfrontation mit Russland, gemäßigte Nationalisten und Gegner des Establishments – auf jede erdenkliche Weise diffamiert und behandelt.

Die AfD wurde zu gefährlichen Radikalen, Demokratiefeinden und Extremisten erklärt – Koalitionen mit ihr sind auf jeder Ebene (vom Dorf bis zur Bundesebene) strengstens verboten.