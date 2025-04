Teile die Wahrheit!

Eine Strategie der Spannung ist eine politische Maßnahme, die darauf abzielt, in der Bevölkerung ein allgemeines Gefühl der Unsicherheit zu schüren und sicherzustellen, dass die Menschen in einer starken Regierung Sicherheit suchen.

Die ursprüngliche „Strategie der Spannung“ wurde in einem Dokument umrissen, das im Oktober 1974 ans Licht kam. Es war auf November 1969 datiert und war eine von mehreren Depeschen, die die italienischen Korrespondenten der Aginter nach Lissabon schickten.

Die Aginter Press, auch bekannt unter dem Namen Zentrale Ordnung und Tradition (portugiesisch: Ordem Central e Tradição ), war eine internationale antikommunistische Söldnerorganisation, getarnt als Pseudo-Presseagentur, die von der CIA gegründet worden war.

Das Dokument trug den Titel „Unsere politische Aktivität“, und von diesem Moment an wird die Strategie der Spannung mit den „bleiernen Jahren“ in Italien von 1968 bis 1982 identifiziert, in denen angebliche linksradikale marxistische Gruppen und rechtsradikale neofaschistische außerparlamentarische Gruppen von staatlichen Geheimdiensten und der CIA als nützliche Idioten eingesetzt wurden, um im Rahmen von Projekten wie der Operation Gladio – dem Codenamen für geheime „Stay-behind“-Operationen, die von der NATO und der CIA in Zusammenarbeit mit europäischen Geheimdiensten und unter der Aufsicht von Freimaurerlogen wie der P2 organisiert wurden – Bombenanschläge, Entführungen, Brandstiftungen und Morde zu verüben.

Die Sicherheitsdoktrin der NATO hinsichtlich dieser Operationen wurde letztlich mit dem Kampf gegen den Kommunismus gerechtfertigt, als diese Operationen schließlich Anfang der 1990er Jahre am Ende des Kalten Krieges aufgedeckt wurden.

In Europa macht sich Panik breit, da die Trump-Regierung erwägt, das NATO-Kommando aufzugeben, das seit Eisenhower ausschließlich in amerikanischer Hand war, und die europäischen NATO-Mitglieder beginnen nun, über eine NATO ohne die Vereinigten Staaten nachzudenken. (Wenn alles gut wird, warum bereiten sich die USA und die EU dann fieberhaft auf einen dritten Weltkrieg vor?)

„Dies ist eine Krise“, sagte ein US-Militärbeamter Anfang des Monats gegenüber Newsweek . „Sie sind unglaublich verwundbar“, fügte er mit Blick auf die Situation hinzu, in der Europa steht.

„Ihre europäische Lebensweise ist im Moment im Wesentlichen von Finnland und Polen abhängig.“ Einige europäische Länder sind ihnen vorausgeeilt.

Die baltischen Staaten in unmittelbarer Nähe zu Russland sowie Polen haben zugesagt, mindestens drei Prozent des BIP für Verteidigung auszugeben. Andere Länder, insbesondere die weiter westlich gelegenen Länder wie Italien und Spanien, haben die für NATO-Mitglieder festgelegte Zwei-Prozent-Vorgabe nicht erreicht, und selbst wenn die europäischen Verteidigungsausgaben im Jahr 2024 real um fast zwölf Prozent und damit das zehnte Jahr in Folge steigen würden, machen die europäischen Militärausgaben immer noch weniger als ein Drittel der gesamten Verteidigungsausgaben der NATO aus.

Dass Trump aus Europa austreten will, bestätigen die jüngsten Textnachrichten aus einem Gruppenchat der ranghöchsten US-Sicherheitsbeamten, die sich derzeit im Zentrum eines Debakels um die nationale Sicherheit der USA befinden. Auslöser war der Trump-feindliche Herausgeber des Magazins „ The Atlantic“ , der versehentlich in einen Chat auf Signal einbezogen wurde .

In dem besagten Chat geht es nicht nur um die weithin berichteten Angriffe der Huthi, sondern er zeigt den europäischen Staats- und Regierungschefs auch, wie die Trump-Regierung hinter verschlossenen Türen darüber spricht – und das nicht in freundlichen Worten:

„Ich hasse es einfach, Europa erneut retten zu müssen“, schrieb Vizepräsident JD Vance.

„Ich teile Ihren Hass auf die europäische Trittbrettfahrerei voll und ganz. Das ist erbärmlich“, antwortete Verteidigungsminister Pete Hegseth.

Die Trump-Administration hat mit ihren Behauptungen völlig recht, doch das von den Jesuiten kontrollierte Europa möchte diese Situation durch eine direkte Konfrontation mit Russland lösen.

Als sich die europäischen Staats- und Regierungschefs in Paris trafen, geschah dies im Namen der Kriegstreiber des deutsch-französischen Bündnisses, das die Jesuiten nach dem Zweiten Weltkrieg ins Leben riefen.

Wie ich in „Confessions of an Illuminati“, Band 9, schrieb: „ Während Putin den Beitritt der Ukraine zur Eurasischen Wirtschaftsunion (Russland, Weißrussland, Kasachstan) anstrebt, wollen der Tiefe Staat der USA und die EU, dass die Ukraine Teil der EU und der NATO wird, damit die Europäer und ihre britischen Verbündeten sie mit Militärstützpunkten bevölkern und sie durch IWF-Schulden und andere strategische Unterdrückungsinstrumente kontrollieren können, die typisch für die Neue Weltunordnung sind.“

In der Zwischenzeit, wie ich auch in Band 9 schrieb, „ machen die Verzweiflung und der Status der Ukraine als Kanonenfutter vor und während des andauernden Stellvertreterkriegs der NATO sie zum idealen Testgelände für den ultimativen ‚Faustischen Pakt‘, bei dem verschiedene Schritte der Vierten Industriellen Revolution im Gange sind, bevor sie uns allen im Namen des Great Reset aufgezwungen werden.“

Im Jahr 2021 erklärte das Europäische Parlament: „Das Weltwirtschaftsforum (WEF) versucht, durch den ‚Great Reset‘ des Kapitalismus Fortschritte in die richtige Richtung zu erzielen, wobei die COVID-19-Pandemie eine geeignete Gelegenheit bietet, diese Idee in die Praxis umzusetzen.“

Die Pandemie endete, aber Russland marschierte in die Ukraine ein und eskalierte damit den 2014 begonnenen Russisch-Ukrainischen Krieg erheblich. Dies bot den EU-Staats- und Regierungschefs eine neue Gelegenheit, die kürzlich grünes Licht für einen massiven europäischen Wiederaufrüstungsplan gaben.

Der Haushaltsplan ist ausdrücklich darauf ausgerichtet, die Abhängigkeit von den USA in Waffen- und Sicherheitsfragen zu verringern. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte, Europa müsse „mehr europäische Produkte kaufen“ und die technologische und industrielle Basis der europäischen Verteidigung stärken. Doch Europas halbherziger Aufrüstungsboom entwickelt sich bereits jetzt zu einem Fiasko.

Unterschätzen Sie niemals Europas Fähigkeit, zu enttäuschen. Die Euphorie um die Wiederaufrüstung und die explosive Aufholjagd europäischer Industrieaktien im letzten Monat haben die harten fiskalischen Fakten überholt. Italien und Spanien haben keine glaubwürdigen Pläne zur Erhöhung ihrer Verteidigungsausgaben, da sie pleite sind, ebenso wenig wie Frankreich, wenn man genauer hinsieht.

Der Club Med und Belgien stecken bereits in der Zinseszinsfalle steigender realer Kreditkosten (ebenso wie Großbritannien). Wie geht es also weiter?

Die Antwort ist eine neue Strategie der Spannung, um die Europäer zur Wiederaufrüstung zu drängen, die sie unweigerlich in den Ruin treiben wird, während der europäische militärisch-industrielle Komplex immer reicher wird.

Wie ich in „Confessions of an Illuminati“, Band 7, schrieb, „passt in diesem teuflischen Kontext das berühmte Zitat aus Miltons Paradise Lost: ‚Besser in der Hölle herrschen als im Himmel dienen.‘“

Die Linke strebt nach der Hölle auf Erden, deshalb haben sie die Statue des Moloch, der einst unter anderem von den Phöniziern verehrt wurde, gerade rechtzeitig zum Beginn ihrer biologischen Kriegsführung/Pandemie am Kolosseum aufgestellt, und um dieses Vorhaben zu verwirklichen, setzen sie eine globale Polizei ein, während sie im Geheimen natürlich ihre bösen satanischen Praktiken fortsetzen.“

Doch jetzt, da die Covid-Pandemie vorbei ist, kann dieselbe Spannungsstrategie wie während der Pandemie im Hinblick auf eine mögliche Konfrontation mit Russland eingesetzt werden.

Die betreffende Strategie wurde gestern von der Europäischen Kommission vorgestellt und umfasst eine Liste mit 30 konkreten Maßnahmen, die die EU-Mitgliedsstaaten ergreifen müssen, um sich besser auf mögliche künftige Krisen vorzubereiten, die von Naturkatastrophen und Industrieunfällen bis hin zu Angriffen böswilliger Akteure im Cyberspace oder im Militärbereich reichen. „In der EU müssen wir anders denken, denn die Bedrohungen sind andere.

Wir müssen größer denken, denn auch die Bedrohungen sind größer“, sagte Hadja Lahbib, Kommissarin für humanitäre Hilfe und Krisenmanagement, während eine andere linke Clownin neben ihr namens Roxana Mînzatu von der Sozialdemokratischen Partei (PSD) Rumäniens, die für die Vorsorgekommission arbeitet, hinzufügte, der Block „fangt nicht bei Null an. Die Covid-Pandemie hat gezeigt, dass der Mehrwert gemeinsamen , solidarischen und koordinierten Handelns im Rahmen der Europäischen Union absolut entscheidend ist. Das macht uns effizienter und stärker.“

