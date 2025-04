Deutschland ist der Schlüssel zur letzten Prophezeiung Daniels (Video)

Kritiker behaupten, das Buch Daniel sei eher ein historisches als ein prophetisches Buch. Aber wie konnte Daniel Aufstieg und Fall aufeinander folgender Weltreiche so präzise vorhersagen? Alles deutet aktuell darauf hin, dass Deutschland der Schlüssel zur letzten Prophezeiung Daniels ist. Von Frank Schwede

Das Buch Daniel erzählt die Geschichte, dass Nebukadnezer geträumt hatte von einer Statue, deren Haupt aus Gold gefertigt und deren Brust und Arme aus Silber waren.

Bauch und Oberschenkel bestanden aus Bronze. Die Beine waren aus Eisen. Die Füße ebenfalls – aber vermischt mit Ton. Dieses Standbild wurde von einem Stein getroffen und zerschlagen – ohne Zutun von „Menschenhänden“.

Die Statue repräsentierte vier große Königreiche, die aufeinander folgen würden und die schlussendlich beseitigt und vom Reich Gottes ersetzt werden würden.

Einige Jahre später hatte auch Daniel einen Traum. Ihm erschienen vier große Tiere. Ein Löwe, ein Bär, ein Leopard mit vier Köpfen und Flügeln und ein viertes Tier mit gewaltigen eisernen Zähnen und zehn Hörnern – sie alle kamen heraus aus dem Meer – und auch sie beschreiben vier Königreiche, die einmal auf der Erde existieren würden.

Zwei Jahre später hatte Daniel einen weiteren Traum, in dem ihm ein Widder mit zwei Hörnern erschien, der von einem Ziegenbock mit langen Haaren angegriffen und vernichtet wurde. Bei dem Angriff zerbrach das Horn des Ziegenbocks und an einer Stelle wuchsen vier kleine Hörner.

Die Visionen, die in Daniel 2 und 7 aufgezeichnet sind, sprechen von einem vierten Reich, das den anderen großen Reichen folgen soll, das furchtbar und schrecklich und sehr stark sein wird.

Interessant ist, dass das Römische Reich tatsächlich in vielen Bereichen die Beschreibung Daniels erfüllt, obwohl es in mancher Hinsicht zweitweise sehr liberal erschien. (2025: Vier Zeichen dafür, dass der Yuga-Übergang bereits im Gange ist!)

Das vierte Tier, die Bestie hatte zehn Hörner. In der biblischen Prophetie steht jedes Horn symbolisch für ein Reich. Die zehn Hörner des vierten Tieres standen also für Königreiche, die aus diesem Reich heraus entstehen sollten.

Daniel 7,24 drückt es deutlich aus: „Die zehn Hörner bedeuten zehn Könige, die aus diesem Königreich hervorgehen werden.“ Das Römische Reich fiel 476 n. Chr. an die Barbaren, seine zentrale Idee aber, die Pax Romana (römischer Frieden) lebte in Europa weiter.

Entgegen dem originalen Römischen Reich brachten seine Nachfolger keinen Frieden, sondern Leid, Unterdrückung und Zerstörung. Eine moderne Parallele ist die aktuelle Situation in Europa, die wieder zunehmend von Unterdrückung und Zerstörung geprägt wird.

300x250

Die Prophezeiung scheint nicht mehr fern

Das könnte bedeuten, Daniels Prophezeiungen erfüllen sich gerade vor unseren Augen, wobei Deutschland im Zentrum der Transformation steht. In diesem Fall symbolisiert Daniels Statue mit ihren Füßen aus Eisen und Ton die Zerbrechlichkeit des modernen europäischen Projekts: Nach außen hin stark, innen rissig.

Das Vordringen der digitalen Kontrolle, der Identitätsverlust und das Schweigen der Kirche sind nach Meinung von Beobachtern erste deutliche Zeichen, dass das Imperium am Rande des Zusammenbruchs steht.

300x250 boxone

Wenn man sich die aktuelle Lage Europas vor Augen führt, scheint die Prophezeiung nicht mehr fern. Alles ist sichtbar, doch kaum jemand erkennt den Ernst der Lage. Wir erinnern uns: Die europäische Union wurde als Versprechen von Stabilität und Fortschritt geboren.

Die EU symbolisiert nach außen zwar den Anschein von Stärke, durch Verträge, einer gemeinsamen Währung und Allianzen – doch tief in ihrem Herzen ist sie bereits brüchig.

Kulturelle, religiöse, politische und moralische Unterschiede prallen ständig aufeinander. Deutschland und Frankreich tragen die wirtschaftliche Last, während andere Mitgliedsstaaten in Krisen versinken.

Selbst innerhalb der starken Nationen wie Deutschland und Frankreich gibt es bereits tiefe Risse, wobei Deutschland die Schlüsselkomponente bildet. Das Land gilt nach außen hin zwar noch immer als Motor Europas – doch die traurige Wahrheit ist: Es ist politisch instabil. Erschwerend hinzu kommt der Verlust der nationalen Identität.

In der Prophezeiung heißt es, das letzte Reich wird weder homogen noch beständig sein. Der Versuch einer europäischen Einigung, so strategisch er auch erscheinen mag, wiederholt den Fehler vergangener Reiche, die alle von innen zerbrachen.

Eine unwiderlegbare Tatsache ist: Wenn der Zusammenbruch tief in der Seele seinen Anfang nimmt, hält keine Struktur stand. Der Riss könnte im Inneren zwischen Friedensreden und brüchigen Abkommen beginnen, weil die soziale und ideologische Spaltung zwischen den EU-Staaten bereits zunimmt und die einst verbindliche Moral relativiert wird.

Die Prophezeiung beschreibt nicht nur historische Etappen, sondern unsichtbare geistige Bewegungen, die die Nationen zu einem Wendepunkt führen. Alles läuft auf eine Zäsur hinaus. Je mehr man versucht, eine Struktur zusammenzuhalten, die zur Spaltung bestimmt ist, desto stärker wächst der innere Konflikt.

Der Ton in Daniels Statue steht für Völker ohne gemeinsame Basis, das Eisen für starke Regierungen. Die Spannung zwischen beiden äußert sich in Krisen, Protesten und Fragmentierungen. Inmitten dessen entbrennen Debatten über Souveränität, über die Rolle der Religionen und über die europäische Identität selbst.

Zerbricht Europa unter seiner eigenen Last?

Während sich viele politische und diplomatische Theorien verlieren, hallt der biblische Text mit erschreckender Präzision wieder. Die Statue steht noch, aber ihre Füße wanken und im Zentrum dieses prekären Gleichgewichts steht eine Nation, die das Gleichgewicht des Kontinents zu tragen scheint.

Sie versucht zu stützen, leidet aber zugleich unter der eigenen Last wie ein gemischtes Reich – äußerlich stark, innerlich gespalten, deutet alles auf das nächste Element der prophetischen Vision hin, in der Deutschland nicht nur wirtschaftlich, sondern auch geistlich in den Mittelpunkt rückt.

Die strategische Position Deutschlands im Herzen Europas ist nach Meinung von Forschern kein Zufall. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurde das Land mit fester Hand, wirtschaftlicher Disziplin und einer visionären Zukunftsplanung wieder aufgebaut.

Es entwickelte sich rasch zum Exportführer, einem Symbol für Ingenieurskunst und einer finanziellen Stütze für den gesamten Kontinent. Doch all diese Stärke steht im Spannungsfeld einer stillen, inneren Zerrissenheit.

Während die Wirtschaft wie Eisen erscheint, ist die Seele der Nation mit Ton durchsetzt – hin und hergerissen zwischen dem Stolz auf ihre Wurzeln und der Last der Vergangenheit, zwischen materiellem Fortschritt und moralischem Verfall.

Das Land leidet an einer Identitätskrise, die sich bereits über Generationen zieht. Der christliche Glaube, der einst die Kultur prägte, wurde durch säkulare Kälte ersetzt, Moralität ist zu einem unsicheren Terrain geworden – wo alles relativ und nichts absolut ist

Was wir sehen, ist eine Nation mit Struktur ohne geistiges Fundament. Während Deutschland wirtschaftlich führt, kämpft es zugleich mit tiefgreifenden inneren Problemen, kulturellen Konflikten, steigender Depression, einer hohen Selbstmordrate und politischen Entwicklungen, die die Gesellschaft immer weiter spalten.

About aikos2309 See all posts by aikos2309