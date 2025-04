Mehrere Onkologen warnen: „Turbo-Krebs wird unter Covid-Geimpften explodieren“

„Turbokrebs ist also etwas, das vorher nicht da war und plötzlich überall ist.“

Cole sagte der Epoch Times in einem späteren Interview, dass ihm ein Anstieg bestimmter Krebsarten erstmals nach der Einführung des Impfstoffs Anfang 2021 aufgefallen sei.

Er glaubt, dass Forscher allmählich verstehen, wie diese Krebsarten entstehen.

„Ärzte sehen in ihrer täglichen Praxis mehrere Krebsarten – und das bei jungen Patientengruppen, bei denen normalerweise kein Krebs auftritt“, sagte Cole.

„Obwohl der Anstieg der Krebserkrankungen auf versäumte Vorsorgeuntersuchungen zurückgeführt wird, ist klar, dass dies nicht daran liegt, dass junge Menschen sich in der Regel nicht untersuchen lassen.“

Die Krebserkrankungen nehmen schneller zu als erwartet.

Dies wurde von unzähligen Ärzten und Klinikern weltweit bestätigt.

Darüber hinaus erleben genesene Krebspatienten nach einer Covid-Impfung eine aggressivere Rückkehr ihres Krebses als je zuvor.

Onkologen sagen, dass ihre Patienten jahrelang krebsfrei seien, aber nach einer „Auffrischung“ trete der Krebs dann wieder „auf“, fügte Cole hinzu.

Das Besondere an Turbokrebs ist, dass er auf herkömmliche Behandlungen nicht anspricht, weil die Zellen im Knochenmark verändert wurden und „nicht das tun, was sie sollen“.

Studien und Fallberichte zu verschiedenen Krebsarten nach einer mRNA-Impfung helfen Experten dabei, die potenziellen Mechanismen zu verstehen, die die Ausbreitung dieser Krebsarten ermöglichen könnten.

In einer belgischen Studie , die in der Fachzeitschrift Frontiers Oncology veröffentlicht wurde, stellten Forscher den ersten Fall eines bösartigen Lymphoms bei Mäusen vor.

Malignes Lymphom ist eine Nebenwirkung, die nach mRNA-Injektionen berichtet wird.

Zwei Tage nach der Verabreichung einer Auffrischungsdosis des mRNA-Impfstoffs von Pfizer starb eine von 14 Mäusen spontan.

Bei der Untersuchung stellte sich heraus, dass die 14 Wochen alte Maus ungewöhnlich große Organe und krebsartige Lymphome in Leber, Nieren, Milz, Herz und Lunge hatte.

Obwohl der Nachweis einer direkten Kausalität komplex ist, ergänzten die Autoren laut eigener Aussage ihre Ergebnisse „frühere klinische Berichte über die Entwicklung maligner Lymphome nach einer neuartigen mRNA-COVID-19-Impfung“.

In einem im Januar 2023 in Medicina veröffentlichten Artikel stellten Forscher den Fall eines 66-jährigen Mannes vor, der zehn Tage nach der dritten Dosis einer Pfizer-Injektion geschwollene Lymphknoten entwickelte.

Nach weiteren Tests wurde bei dem Patienten ein Non-Hodgkin-Lymphom (NHL) im Stadium 2 diagnostiziert.

Eine Literaturrecherche ergab acht weitere Fälle von NHL, die kurz nach der Covid-mRNA-„Impfung“ auftraten.

Fünf Lymphomfälle traten nach Pfizer-Impfungen auf, ein Fall nach einer „Impfung“ mit AstraZeneca, einer nach der Impfung mit Johnson & Johnson und einer nach einer Moderna-(mRNA)-Injektion.

Wie Slay News bereits berichtete , gab die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) kürzlich das brisante Eingeständnis ab, dass Covid-mRNA-„Impfstoffe“ mit Verunreinigungen angereichert sind, die einen weltweiten Anstieg der Krebserkrankungen ausgelöst haben.

Die Bundesbehörde gab dies zu, nachdem eine FDA-Studie bestätigt hatte, dass der Covid-mRNA-„Impfstoff“ von Pfizer gefährliche Mengen übermäßiger DNA-Kontamination enthält.

Führende Wissenschaftler warnen schon seit einiger Zeit, dass der Anstieg tödlicher Krebserkrankungen unter Covid-Geimpften durch DNA-Fragmente in den mRNA-Injektionen verursacht wurde .

Diese Warnungen wurden nun durch eine aufsehenerregende Studie bestätigt, die im Labor der FDA durchgeführt wurde.

Bei Tests, die auf dem White Oak Campus der FDA in Maryland durchgeführt wurden, wurde ein schockierendes Maß an DNA-Verunreinigungen in den „Impfstoffen“ festgestellt.

Die DNA-Restwerte überschritten die gesetzlichen Sicherheitsgrenzwerte um das 6- bis 470-Fache.

Die Forscher bestätigten, dass in den DNA-Fragmenten Spuren des SV40-Promotors nachgewiesen wurden.