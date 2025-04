Ein echter Pilot packt aus: Über Flacherde-Theoretiker und Fake-Piloten (Video)

Alle Behauptung einer flachen Erde lassen sich leicht widerlegen, sagt der Leiter des Final Experiment, Will Duffy. In einem interessanten Gespräch mit dem Verkehrspilot und YouTuber Wolfie 6020, der viele Gespräche mit Flacherde-Theoretikern führte, klärt Duffy eine Reihe von Fragen, rund um das Thema flache Erde und Luftfahrt. Von Frank Schwede.

Wolfie 6020 ist nicht nur Pilot aus Leidenschaft, sondern kennt sich auch in der Flacherde-Szene aus. Er drehte zahlreiche Videos für seinen Kanal, in denen er sich mit der Flacherde- Theorien beschäftigt und traf sich auch persönlich mit Flacherde-Theoretikern. Der 60-jährige berichtet, wann und wo er das erste Mal auf die Szene aufmerksam wurde:

„Wir waren von Sydney nach Christchurch in Neuseeland geflogen, und dann rüber nach Argentinien und weiter nach Brasilien zu den Olympischen Spielen. Als wir drei Wochen in Brasilien waren, sah ich zum ersten Mal Anhänger Flacherde-Theorie auf YouTube.

Ich hätte wahrscheinlich nicht viel darüber nachgedacht, wenn nicht ein paar Videos aufgetaucht wären, die mit der Luftfahrt zu tun hatten – und alles, was ich sah, war völlig falsch. Also dachte ich, okay, das ist interessant.

Das erste Video, das ich sah, stammt von Eric Debay. Darin ging es darum, dass der Horizont immer auf Augenhöhe steigt. In dem Flugzeugtyp, den ich fliege, befinden wir uns in sehr großen Höhen. Wir fliegen bis zu 45.000 Fuß und darüber, und wir sind tatsächlich darauf trainiert, zu erkennen, dass der Horizont unterhalb der Horizontale liegt.

Es steht im Head-up-Display. Es steht sogar im Flughandbuch, dass dies auf die Erdkrümmung zurückzuführen ist. Also begann ich darüber nachzudenken, wie ich darauf reagieren könnte.“

Auf dem Rückflug von Brasilien flog Wolfie 6020 nach Kapstadt und rüber nach Perth und zurück nach Sydney. Auf dem Rückflug drehte er einige Videos, die zu den ersten Videos auf seinem Kanal gehören. (Antarktis: Die Flache-Erde- und Eiswand-Theorie (Videos))

Als Wolfie 6020 sich das erste Mal mit Anhängern der Flacherde-Theorie traf und sich mit ihnen über das Thema unterhielt, glaubten sie ihm kein Wort, sie glaubten auch nicht, dass er Pilot sei und wollten Beweise sehen. Wolfie 6020:

„Ich wurde viele, viele Male als Lügner bezeichnet. Ich bekam oft zu hören, ich sei kein richtiger Pilot, ich sei ein Lügner, ein Agent. Es war einfach komisch. Es war eine ganz neue Erfahrung für mich, wie die Leute einen behandeln, wenn man mit ihnen spricht.

Für mich war es einfach zu beweisen, dass ich Pilot bin. Ich glaube, es gab ein paar Leute, Bob Nodell war einer von ihnen, die tatsächlich akzeptierten, dass ich Pilot bin. Aber die Mehrheit der Flacherde-Theoretiker, denen ich begegnete und die auf meinen Kanal kommentierten, die haben es einfach nicht geglaubt.“

Auf 40.000 Fuß live im Internet

300x250

Eine Aktion, mit der Wolfie 6020 die Anhänger der Flacherde-Theorie überzeugen wollte, war ein Gespräch während des Fluges in 40.000 Fuß Höhe mit einem Flacherdler über Internet. Der 60-jährige erklärt, wie das möglich war.

„Das Flugzeug, in dem ich unterwegs war, hatte satellitengestütztes Internet, das praktisch überall auf der Welt funktioniert. Die Satellitenantenne befindet sich im Heck des Flugzeugs und wir haben App, die die verschiedenen Regionen anzeigt. Im Grunde genommen haben wir überall auf der Welt guten Internetzugang.“

In der Vergangenheit gab es eine Menge Flacherde-Theoretiker, die behauptet haben, selbst Pilot zu sein. Auch Bob Nodell gehörte dazu. Wolfie 6020 sagt, wie er darauf reagiert hat:

300x250 boxone

„Als ich anfing, kommentierten einige Leute auf meinem Kanal, dass Bob Nodell Verkehrspilot sei, dass er nicht meiner Meinung sei und mich in Stücke reißen würde. Ich sagte, okay, rede mit mir.

Also hat Bob tatsächlich auf meinem Kanal einen Kommentar abgegeben Und in diesem Kommentar erwähnte er, dass er Verkehrspilot sei und eine Instrumentenflugberechtigung habe, die es einem erlaubt, bei schlechtem Wetter zu fliegen.

Was ihm wahrscheinlich nicht klar war, ist, dass es eine öffentliche Datenbank gibt, in der wir jeden von der FAA lizensierten Piloten überprüfen können. Als ich nachschaute, war mir klar, dass er kein Verkehrspilot ist. Er war Privatpilot für einmotorige Flugzeuge und hatte keine Instrumentenflugberechtigung.

Aber das Wichtigste ist, dass seine letzte ärztliche Untersuchung 1978 war. Für einen Privatpiloten ist eine ärztliche Untersuchung alle drei Jahre Pflicht. Also ist er wahrscheinlich seit 1981 nicht mehr geflogen.“

Ein weiterer Anhänger der Flacherde-Theorie, der behauptet hat, Pilot zu sein, war ein gewisser „PilotLX“. Über den berichtet Wolfie 6020, wie er ihn als Schwindler überführt hat:

„PilotLX war auf mehreren Flacherde-Kanälen zu sehen, in denen Aufnahmen aus dem Cockpit eines Flugzeugs gezeigt wurden.

Ich habe mehrere Videos auf meinem Kanal, in denen ich Flacherde-Piloten einlade, mit mir über das Thema Luftfahrt zu reden.

Er ist tatsächlich erschienen und es ist sehr einfach, einen Betrüger zu erkennen, wenn man anfängt, den konkreten Flugzeugjargon zu verwenden, insbesondere auf der Ebene der Verkehrspiloten und der Lufttransportpiloten.

Und sobald ich anfing, ihm Fragen zu stellen, war er ratlos. Er war nervös und innerhalb weniger Tage, nachdem ich über meinen Kanal kommuniziert hatte, warf er mit Beleidigungen um sich – ich habe nie wieder etwas von ihm gehört.

Für mich ist es sehr einfach, einen Betrüger zu überführen. Ich habe 11.000 Flugstunden. Ich bin in der Luftfahrt, seit ich sechzehn bin. Ich bin jetzt 60 Jahre alt Ich war Fluglehrer. Ich war in der Polizeiflieger, ich war in der Geschäftsfliegerei und ich weiß, wie Piloten reden.“

Viele Flacherde-Theoretiker behaupten Pilot zu sein

Auch ein gewisser Steven Alonzo, ebenfalls Flacherde-Theoretiker, behauptete, Pilot zu sein. Außerdem schrieb er ein Buch unter dem Titel „A Pilot´s Journey to Flat Earth – Flight to Truth“. Will Duffy hatte ihn auf seinen Kanal eingeladen, wo er zugab, dass er das Buch komplett erfunden habe und versuchte, alle davon zu überzeugen, dass er Pilot sei.

Piloten wissen aus eigener Erfahrung, dass die Erde ein Globus ist. Häufig wird von Flacherde-Theoretikern behauptet, dass Piloten auf einer flachen Erde und nicht auf einem Globus ausgebildet werden. Wolfie 6020 klärt auch diesen Unsinn auf:

„Ich glaube, nichts könnte ferner von der Wahrheit sein. Das ist völlig falsch. Ich kann mich sehr genau an meine Theoriekurse in Sydney in Australien erinnern. Wir hatten einen Globus in unserem Klassenzimmer und alle unsere Lehrbücher bildeten den Globus mit seinen Großkreisen ab und die Berechnungen basieren auf der Kugelmathematik für einen Globus.“

Häufig behaupten Flacherde-Theoretiker dass das Software-Training an Flugsimulatoren auf Basis einer flachen Erde erfolgt. Auch das ist nach Aussage von Wolfie 6020 völlig falsch:

„Alle Simulatoren basieren auf einen Globus. Wenn sie sich einmal ansehen, wie die Software entwickelt wurde, basiert sie vollständig auf dem WG84-Späroid, das die Erde darstellt. Es ist dieselbe Datenbank, es sind dieselben Daten, die wir in unseren Luftfahrt-Apps in allen Instrumentenflugkarten im Flugmanagementsystem verwenden.“

Will Duffy weiß, dass es eine Menge Missverständnisse unter den Flacherde-Theoretikern bezüglich der Erdform und Luftfahrt gibt, die dazu führen, dass sie dem Glauben verfallen sind, dass die Verwendung einer Wasserwaage in einem Flugzeug die Debatte über die flache Erde und den Globus beenden würde. Wolfie6020 klärt auf, was es mit diesem Experiment auf sich hat:

„Es läuft darauf hinaus, dass nicht verstehen, wie oben und unten auf einem Globus funktioniert. Es scheint, dass es einige Anhänger der flachen Erde gibt, die glauben, dass der Süden unten ist.

Aber auf dem Globus ist unten in Richtung Globusmitte. Sie verstehen auch nicht, dass, wenn man eine Richtung nach unten geht, man 90° Grad dazu hat, das ist horizontal. So definieren Flugzeuginstrumente die Horizontale.

Wenn man die Richtung nach unten kennt und 90° Grad dazu gibt, ist das horizontal. Die Horizontale, auf die sich die Leute beziehen, ist 90° Grad nach unten. Also die Wasserwaage ist immer oben, denn oben ist das Gegenteil von unten und unten ist immer in Richtung Erdmittelpunkt.“

Flugrouten würden auf flacher Erde anders verlaufen

Tatsache ist, dass die Flugrouten auf einer flachen Erde völlig anders verlaufen würden als auf einem Globus. Will Duffy will von Wolfie 6020, wissen, wie die Flugplanung durchgeführt wird, dass die Passagiere möglichst auf dem schnellsten Weg an ihr Ziel kommen:

„Die Flugplanung erfolgt definitiv auf einem Globus. Wir legen unsere Flugpläne auf einer App in Globusform fest, Wir können auch die Instrumentenflugkarte darüber legen. Es ist absolut falsch, dass die Flugplanung auf Basis einer flachen Erde erfolgt. Sie erfolgt zu Hundertprozent auf einem Globus.“

Will Duffy erklärt, dass auf der Südhalbkugel auf einem Globus südlich des Äquators die Kontinente immer näher zusammenrücken. Auf einer flachen Erde rücken sie dagegen immer weiter auseinander. Duffy:

„Wenn wir beispielsweise einen Flug von, sagen wir mal, Amerika nach Australien haben, führt der über die Großkreisroute, der kürzesten Entfernung zwischen zwei Punkten auf einer Kugel.

Wenn sie wirklich weit in den Süden kommen, werden sie feststellen, dass sie in südlicher Richtung in Richtung Antarktis fliegen und dann irgendwie wieder nach Norden kommen, um von Santiago nach Sydney zu fliegen. Und so haben die Anhänger der Flacherde-Theorie jahrelang bestritten, dass diese Flüge überhaupt existieren.“

Als sich schließlich herausgestellt hat, dass es die Flüge tatsächlich gibt, mussten die Flacherde-Theoretiker ihre Meinung ändern. Dann fingen sie an zu behaupten, dass die Flüge nicht der Großkreisroute folgen, sondern dass sie einer geraden Route über einer flachen Erde folgen, über einer AE-Karte.

Sie nahmen einen Magnetkompass mit an Bord und versuchten zu beweisen, dass sie in eine andere Richtung fliegen. Will Duffy will von Wolfie 6020 wissen, warum die Verwendung eines Magnetkompass an Bord eines Flugzeugs völlig sinnlos ist:

„Ich habe darüber Videos auf meinem Kanal. Ich habe einen Magnetkompass mit an Bord eines Verkehrsflugzeugs genommen. Ich habe ihn an verschiedenen Stellen auf dem Klapptisch an der Seitenwand des Flugzeugs in unserem Cockpit platziert.

Man kann sehen, dass jedes Metall in der Nähe den Kompass beeinflusst. Wenn man diesen Kompass auf dem Tisch ein paar Zentimeter bewegt, kann er in die komplett entgegensetzte Richtung zeigen.

Der Kompass, den wir in unseren Flugzeugen verwenden, ist speziell abgeschirmt. Er befindet sich an einer Stelle, an der er Störungen minimiert. Außerdem haben wir in kleineren Flugzeugen eine Kompassabweichungskarte.“

An die richtigen Leute wenden und Fragen stellen

Wenn der Kompass im Flugzeug eingebaut wird, wird in verschiedene Richtungen ausgemessen, wie groß die Abweichung ist, die durch das Metall im Flugzeug verursacht wird.

Flacherde-Theoretiker behaupten, dass der Horizont immer auf Augenhöhe liegt. Was Will Duffy in diesem Zusammenhang aufgefallen ist, dass, wenn er in einem Hotel in den obersten Stock geht, der Horizont immer so aussieht, als wäre er auf Augenhöhe. Dazu sagt Wolfie 6020:

„Definitiv ist der Horizont auf 40.000 Fuß nicht auf Augenhöhe. Und im Flughandbuch wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Horizont aufgrund der Erdkrümmung unterhalb der Horizontale liegt.

Verwirrend ist, in 45.000 Fuß liegt er 3,7° Grad unter der Horizontale. Das ist nicht viel. Außerdem ist es nicht leicht zu sage, ob etwas auf Augenhöhe liegt, oder ein paar Grad höher oder niedriger.

Was ich dabei bedenke ist, dass, wenn ich auf den Horizont schaue, es nicht so ist, dass der Horizont auf Augenhöhe liegt, sondern dass mein Auge natürlich auf den Horizont schaut.

Was ich aber definitiv sagen kann, ist, dass man im Flugzeug die Erdkrümmung sehen kann, wenn man hoch genug ist. Aber es ist nicht die Krümmung der Erde selbst, die wir sehen können, sondern die Krümmung des Horizonts, basierend auf den kleinen Kreis in unserem Blickfeld.“

Will Duffys abschließendes Fazit lautet:

„Es ist wichtig, sich an die richtigen Leute zu wenden und Fragen zu stellen, um die Dinge besser zu verstehen. So sieht echte Forschung aus. Und jeder, der sich selbst als Wahrheitssucher bezeichnen möchte und tatsächlich nach der Wahrheit sucht, wird genau das tun, was ich auch tue: sich an Menschen wenden, die die Materie verstehen und die nötige Zeit investieren, um aufzuklären.“

Mehr über die Innere und Flache Erde lesen Sie in „DUMBs 2“ und über die Eiswand in „Antarktis: Hinter der Eiswand“.

…

Video:

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 05.04.2025