Dies ist vielleicht nicht das, was sie ursprünglich erwartet hatten, aber ein „Reset“ der Weltwirtschaft steht definitiv bevor

Teile die Wahrheit!

In den letzten Jahren gab es viel Aufregung um einen bevorstehenden Neustart der Weltwirtschaft. Was wir derzeit erleben, mag zwar nicht den Erwartungen entsprechen, aber ein Neustart der Weltwirtschaft steht definitiv bevor. Billionen von Dollar wurden investiert, um die globalen Lieferketten aufzubauen, die wir heute haben.

Ich habe immer argumentiert, dass wir uns niemals so abhängig von anderswo hergestellten Gütern hätten machen dürfen, und mehr Produkte im eigenen Land zu produzieren, ist ein Ziel, das jede Regierung verfolgen sollte. Leider kann man jahrzehntelange Investitionen nicht einfach umkehren und über Nacht völlig neue Lieferketten aufbauen. Von Michael Snyder

Beispielsweise kostet der Bau einer Produktionsanlage für Computerchips rund 10 Milliarden Dollar, und die Bauzeit kann zwischen drei und fünf Jahren betragen. Wer also glaubt, wir könnten einfach einen „Reset-Knopf“ drücken und alles wie von Zauberhand verbessern, ist schlichtweg unrealistisch.

Wir haben gerade die größte Zollerhöhung unserer Geschichte erlebt. Viele Unternehmen, die enorme Summen in globale Lieferketten investiert hatten, um sich damit einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, wurden ruiniert. Ende letzter Woche schrieb ich, die Weltwirtschaft bewege sich „schon seit geraumer Zeit in die falsche Richtung, und nun wird massiv Öl ins Feuer gegossen“. Ich glaube nicht, dass die Weltwirtschaft einen Schock dieses Ausmaßes verkraften kann.

Die Wall Street war sicherlich nicht darauf vorbereitet, dass jemand den „Reset“-Knopf drückt. An diesem Punkt verkaufen die Anleger erst und stellen dann Fragen …

Die Zölle haben Schockwellen durch die globalen Finanzmärkte geschickt und die Angst vor einem weltweiten Konjunkturabschwung und starken Preisanstiegen in allen Sektoren des größten Verbrauchermarktes der Welt geschürt.

„Die Trump-Regierung mag mit ihren Handelspartnern ein Spiel mit dem Feuer spielen, aber die Marktteilnehmer sind nicht bereit, auf die Ergebnisse zu warten“, sagte Michael Arone, Anlageexperte bei State Street Global Advisors.„Investoren verkaufen zuerst und stellen später Fragen.“

Hoffentlich konnten Sie aus dem Aktienmarkt aussteigen, bevor das Blutbad begann.

Viele hoffen, dass Präsident Trump seinen Kurs ändern wird, nachdem er miterlebt hat, was an der Wall Street passiert ist. Doch uns wird gesagt , dass es kein Zurück mehr geben wird …

Vertreter der Trump-Regierung ließen in den Sonntags-Politshows verlauten, dass die Zölle umgesetzt würden und nicht zur Verhandlung stünden.

„Die Zölle kommen. Er hat es angekündigt, und er hat es ernst gemeint. Die Zölle kommen, natürlich“, sagte Handelsminister Howard Lutnick in der CBS-Sendung „Face the Nation“.

Machen Sie sich also auf schockierende Preiserhöhungen gefasst.

300x250

So könnte beispielsweise ein iPhone bald mehrere Hundert Dollar mehr kosten …

Käufer werden möglicherweise feststellen, dass ihre Lieblingselektronik, darunter auch iPhones, aufgrund der Zölle bald deutlich teurer werden, wenn die Unternehmen die Kosten an die Verbraucher weitergeben.

Trotz der Bemühungen, seine Lieferkette zu erweitern, stellt Apple den Großteil seiner iPhones noch immer in China her. Dorthin werden Hardware-Exporte ab dem 9. April mit Zöllen in Höhe von insgesamt 54 Prozent belegt.

Das günstigste iPhone 16-Modell wurde in den USA mit einem Listenpreis von 799 US-Dollar eingeführt, könnte aber laut Berechnungen auf Grundlage von Prognosen der Analysten von Rosenblatt Securities bis zu 1.142 US-Dollar kosten, die einen Preisanstieg von 43 Prozent voraussagen.

300x250 boxone

Dies wird einen verheerenden Schlag für unseren Lebensstandard bedeuten.

Anstatt Verhandlungen mit Präsident Trump zu suchen, haben sich die Chinesen leider zu einer Vergeltungsmaßnahme entschlossen, indem sie die Zölle auf US-Waren erhöhen …

China kündigte am Freitag an, dass es den USA Zölle in Höhe von 34 Prozent auferlegen werde, nur wenige Tage nachdem Präsident Donald Trump im Rahmen seines Plans für gegenseitige Zölle die gleiche Summe gegen Peking angekündigt hatte.

Laut dem Wall Street Journal werden die neuen Zölle Chinas gegen die USA am 10. April in Kraft treten.

„China hat es falsch gemacht, sie sind in Panik geraten – das Einzige, was sie sich nicht leisten können“, schrieb Trump am Freitag auf Truth Social.

Derzeit tobt ein regelrechter Handelskrieg zwischen der größten und der zweitgrößten Wirtschaftsmacht der Welt.

Welche Auswirkungen wird das Ihrer Meinung nach auf die Weltwirtschaft haben?

Um das herauszufinden, braucht man keinen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften.

Auch die Europäische Union hat beschlossen , sich in den Kampf zu stürzen …

Die Europäische Union wird in den kommenden Tagen voraussichtlich ein erstes Paket gezielter Gegenmaßnahmen gegen US-Importe im Wert von bis zu 28 Milliarden Dollar verabschieden, berichtete Reuters am Sonntag.

Die Europäische Kommission, die die Handelspolitik der EU koordiniert, wird ihren Mitgliedern am späten Montag eine Liste von US-Produkten vorschlagen, auf die als Reaktion auf Trumps Stahl- und Aluminiumzölle zusätzliche Zölle erhoben werden sollen, statt der umfassenderen Gegenabgaben.

Dazu sollen neben US-amerikanischem Fleisch, Getreide, Wein, Holz und Kleidung auch Kaugummi, Zahnseide, Staubsauger und Toilettenpapier gehören.

Auf geht’s.

Das ist es, Leute.

Die kommenden Tage werden voller Schmerz sein.

Zum jetzigen Zeitpunkt gehen die Analysten von JPMorgan davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit einer Rezession bei 60 Prozent liegt …

Jamie Dimon hat endlich seinen Hurrikan. Das Wirtschaftsteam von JPMorgan hat nach der Ankündigung aggressiver Zölle durch US-Präsident Donald Trump die Rezessionswahrscheinlichkeit gerade auf 60 % erhöht.In einer Notiz mit dem Titel „Es wird Blut fließen“ erklärten Chefökonom Bruce Kasman und sein Team, dass die diesjährige Zollerhöhung um 22 Prozent der größten Steuererhöhung seit 1968 gleichkomme.

Ich persönlich glaube, dass die Analysten bei JPMorgan übertrieben optimistisch sind.

About aikos2309 See all posts by aikos2309