„Negerkuss“ und „Zigeunerschnitzel“ – Kabarettist Hallervorden: „Woke verstehen keine Satire“ (Video)

Die Orwell’sche Wirklichkeitsverdrehung durch deutsche Systempresse ist voll im Laufen: „’Bewusst als Provokation gesetzt‘ – N-Wort-Eklat in ARD-Show“ – hysterisiert etwa „focus“. Und das wider besseres Wissen.

Unterstellt wird nämlich, dass Dieter Hallervorden hätte in der ARD-Jubiläumsshow das N-Wort benutzt. Erschwerend käme hinzu, dass er es bewusst, also „nicht zufällig“ getan hätte.

Dann wird munter eine die Empörungsmaschinerie geframt:

„Zuschauer sind entsetzt, das Netz kocht.“ (focus)

In Wirklichkeit eine doppelte Wirklichkeits-Klitterung: Suggeriert doch „N-Wort“ eine Beschimpfung durch das Pejorativ „Neger“. Weil Hallervorden als bekanntester deutscher Komiker damit eine bewusste Gesellschaftskritik am Woke-Totalitarismus übt…: Wie sollte eine Satire „un-bewusst“ möglich sein?

Dann wird noch einmal nachgelegt: Vielen Zuschauern wäre das Lachen vergangen – ob des Einleitungs-Sketches, der „für Fassungslosigkeit sorgte“ (focus). (Hollywood: Disneys „Woke“-Remake von Schneewittchen steht vor einem Desaster an den Kassen)

Eindeutig erkennbare Satire

Hallervorden sitzt als Häftling verkleidet auf dem Gefängnisbett und sagt:

„Mann, Mann, Mann, du, Knast, du. Hätte ich gewusst, dass man das nicht mehr sagt: ‚Zigeunerschnitzel’ und so, ‚Negerkuss‘ und so.“

Nichts desto trotz spielt „focus“ woke Sprachpolizei:

„Begriffe, die heute als rassistisch gelten und längst aus dem Sprachgebrauch verschwunden sind – zumindest bei den meisten.“

Was außerdem bezweifelt werden darf. In Wirklichkeit nämlich besteht der Totalitarismus darin: Im Verbot der Ausübung von Satire:

„Im Sketch wird suggeriert, Hallervorden sei für die Nutzung dieser Worte inhaftiert worden.“

Bemängelt wird dann ganz offen, dass der Sender keine Zensur ausgeübt hat: War doch…

…“die Show keine Live-Übertragung, sondern vorab aufgezeichnet, hätte also problemlos geschnitten werden können.“

Wie dumm müssen die Zuschauer sein oder dafür gehalten werden, wenn man allen Ernstes bemängelt, dass „keine Einordnung, keine Klarstellung, kein Kommentar“ (focus) erfolgt wäre.

Woker Faschismus-Strum im Wasserglas

„Focus“ selektiert dann willkürlich woke Gesinnungs-Totalitaristen aus einem angeblichen woken Shitstorm

„Die Welle der Empörung ließ nicht lange auf sich warten. Auf X überschlagen sich die Kommentare.“

Ohne Faschismus-Keule geht offenbar immer noch nichts mehr:

„Das N-Wort und das Z-Wort sind deutsches Kulturgut. Minderheiten wurden bei uns schon immer gern diskriminiert. Auf diese gewohnte Tradition möchten viele nicht verzichten. Das ist sie, die Meinungsfreiheit. Mit dem Fuß aufstampfen für dieses ‚Recht‘.“ (eine User)

In Wirklichkeit aber ist es gerade umgekehrt: Eine woke Minderheit terrorisiert die freie Meinungsäußerung. Und jeder, der dagegen verstößt, ist ein Rassist:

„Hallervorden ist ja längst für seinen Rassismus bekannt, jedoch… Das geht gar nicht und es ist kein Kavaliersdelikt.“ (ein User)

Hallervorden: „So what?“

Den alten weißen weisen Mann lässt das freilich kalt – dem Empörungspublikum den Spiegel vorhaltend:

„In Ermangelung von Mut, sich über die wirklichen Missstände zu erregen, weil diese anzuprangern grade nicht in Mode ist, ereifert man sich über einen Komiker, der auf einem Knastbett sitzt und einen berühmten Sketch mit neuem Text beginnt.“

wie Hallervorden via „DPA“ mitteilen ließ und noch einmal via „Instagram“ nachlegte:

„Woke Menschen von heute versuchen ängstlich, nicht aus der Reihe zu tanzen, befolgen akribisch alle Social-Media-Gebote, um keine Likes aufs Spiel zu setzen und verstehen keine Satire mehr, weil Satire aus Angst vor Missverständnissen nicht mehr vorkommt.“ (focus)

ARD in Zwickmühle zwischen aufbegehrender Mehrheit und Gesinnungs-Faschisten

Und das wohl nur deshalb, weil er mittlerweile weiß, dass die überwiegende Mehrheit längst die Schnauze voll hat vor den Woke-Gesinnungs-Totalitaristen:

„In seiner Rolle als Häftling thematisierte er überspitzt den Wandel der Sprache und verwendete dabei Begriffe, die heute aus guten Gründen nicht mehr zeitgemäß sind – in diesem satirischen Kontext jedoch bewusst als Provokation gesetzt wurden.“

– so der der ARD via „DPA“-Aussendung. Sich dann aber in Unterwerfungsmentalität übend und betonend: Sich gegen jeden Rassismus auszusprechen und für Vielfalt und Kunstfreiheit zu stehen.

Hallervordens „Verbrechen“: Zivilcourage für die Meinungsfreiheit

Bestand doch aber Hallervorden schon letztes Jahr darauf ein „politisch denkender Mensch“ zu sein. Mittlerweile eine Gefahr für die Woke-Faschisten. Satire nämlich sei ihm immer wichtig gewesen, um den Zuschauern „politischen Nachhilfeunterricht“ zu geben – auch „zu einer Zeit, in der die Meinungsfreiheit nicht jedem in die Waagschale gelegt worden ist“. (focus)

Quellen: PublicDomain/unser-mitteleuropa.com am 09.04.2025