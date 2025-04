Insider enthüllt: China hilft radioaktive Chemtrails über US-Städte zu versprühen (Video)

Teile die Wahrheit!

Sie haben schon von Chemtrails gehört. Wahrscheinlich haben Sie sie sogar schon gesehen – diese Streifen am Himmel, die etwas zu lange verweilen und Halsschmerzen und Benommenheit verursachen. Aber was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass sie nicht mehr nur Aluminium und Wolkensamen versprühen?

Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass China seit Jahrzehnten wirksame Chemtrail-Formeln perfektioniert – indem es seine eigenen Städte mit einem mit Neurotoxinen versetzten, waffenfähigen Nebel besprüht, der eine ganze Bevölkerung befrieden soll?

Und jetzt … wird diese Technologie geteilt.

Insiderberichten zufolge kombiniert Bill Gates seine eigenen Luftexperimente mit den chemischen Nutzlasten Chinas – und im Gegenzug gewährt er ihnen Zugang – beispiellosen Zugang – zum amerikanischen Luftraum.

Dies ist keine Wetterkontrolle. Dies ist Menschenkontrolle .

Wann war das für Sie so? Der Moment, als Sie aufblickten und merkten, dass die Wolken einfach nicht mehr stimmen. Wann wurde Ihnen bewusst, dass dort oben etwas versprüht wird, über unseren Himmel strömt und die Luft, die wir atmen, verändert?

War es ein Morgen, an dem dichter Dunst den Himmel bedeckte und die Sonne für den Rest des Tages verdeckte? Oder war es ein Tag, an dem man Flugzeuge durch den Himmel kreisen sah, die in Kreisen kreisten, die kein ehrliches Flugzeug nachzeichnen würde, und eine Spur aus Chemikalien hinterließen, die sich nicht im Wind verflüchtigte.

Wir alle haben es erlebt – diese unangenehme Veränderung, diese Dinge, die man nicht vergessen kann, die Fragen, die man nicht ungeschehen machen kann. (Whistleblower-Bombe: Chemtrails werden zur psychologischen Manipulation eingesetzt)

Wann wussten Sie, dass der Himmel nicht mehr uns gehört?

Um diesen Fragen auszuweichen, haben die Medien jahrelang Märchen gesponnen und absurde Entschuldigungen hervorgebracht, die bei genauerem Hinsehen in sich zusammenfallen.

Sie versuchen, uns mit ernster Miene zu manipulieren, plappern die Lügen ihrer Geldgeber nach und sind sich des Schadens, den sie anrichten, nicht bewusst.

Jede abfällige Schlagzeile, jede selbstgefällige „Entlarvung“ ist ein Verrat, der die Wahrheit unter den Teppich kehrt und die Körper und Seelen von Millionen vergiftet.

In diesem Moment sitzen Forscher in Florida über ihren Massenspektrometer-Geräten und analysieren die Folgen der üblen Schweifspuren, die unseren Himmel verschmutzen. Was finden sie? Aluminium, Strontium, Barium – neurotoxische Substanzen, die unser Gehirn, unseren Körper und unsere Zukunft zerstören.

Um es klar zu sagen: Das sind keine Nährstoffe. Sie sind nicht natürlich. Es sind schlicht und einfach Gifte, und es ergibt überhaupt keinen Sinn, dass sie in unserer Luft sind.

Nur wenn jemand mit unvorstellbarem Reichtum und einem Machtlabyrinth alles daran setzt, sie dorthin zu bringen. Wir sprechen hier von einer Maschine, die so komplex ist, dass es Armeen von Insidern bräuchte, um sie zu bewerkstelligen.