Trump: Der „Präsident des Friedens“ bombardierte den Jemen 65 Mal in 24 Stunden

„Israelischer Soldat erzählt CBS News, dass ihm befohlen wurde, Palästinenser als menschliche Schutzschilde in Gaza zu benutzen.“

Die westliche Presse darf nur dann über israelische Verbrechen berichten, wenn die Israelis sie selbst zugeben.

Die Hälfte der Beweise für die israelischen Gräueltaten in Gaza stammt von Palästinensern, die ihren eigenen Völkermord gefilmt haben. Die andere Hälfte stammt von Israelis, die der Presse erzählen, was sie getan haben.

Die Demokraten haben einen Völkermord begangen. Jetzt begehen die Republikaner einen Völkermord. Da haben Sie es. Keine der beiden Parteien ist akzeptabel. Der Fall ist abgeschlossen. Ende der Debatte.

Trump ist so böse wie Biden. Biden war genauso böse wie Trump. Wenn Sie das nicht erkennen können, indem Sie sich die Rohdaten des Verhaltens ihrer Regierungen ansehen, dann liegt das entweder daran, dass Sie unvollständige Daten betrachten oder dass Sie Ihre politischen Vorurteile für sich denken lassen.

Beide Präsidenten haben sich extremer Übel schuldig gemacht, und man kann die Übel des einen nicht von den Übeln des anderen trennen. Biden verbrachte den letzten Teil seiner Amtszeit damit, den Gazastreifen zu verbrennen, und dann begann Trump damit, ihn von Palästinensern zu befreien. Trump gelang es, den Waffenstillstand im Gazastreifen zu sichern, den Biden 15 Monate lang verhindert hatte, doch dann begann er sofort nach seinem Amtsantritt, eben diesen Waffenstillstand zu sabotieren.

Biden hat in der Ukraine einen gefährlichen Stellvertreterkrieg geführt, den Trump in seiner ersten Amtszeit mit angezettelt hat, und jetzt, da er wieder im Amt ist, hat Trump die Aufgabe, diesen Krieg zu beenden, um sich auf neue Kriege zu konzentrieren.

Die Verbrechen der republikanischen und der demokratischen Partei sind untrennbar miteinander verwoben. Es geht nicht darum, dass sie gleich sind – da gibt es einige Unterschiede -, sondern darum, dass sie zusammenarbeiten, um dieselben bösen Ziele zu erreichen. Zu sagen, die Demokraten seien besser als die Republikaner oder umgekehrt, ist so, als würde man sagen, die oberen Zähne eines Hais seien schöner als die unteren; sie mögen etwas anders aussehen und funktionieren, aber sie werden für dasselbe tödliche Ziel eingesetzt.

Es gibt keine Anti-Kriegs-Unterstützer von Trump. Wenn Sie Trump nach all seiner verrückten Kriegstreiberei immer noch unterstützen, sind Sie nicht gegen den Krieg.

Trump-Anhänger werden so wütend auf mich, wenn ich Fakten darüber aufzähle, was für ein kriegstreiberischer Israel-Wichser ihr Präsident ist. Dieses unangenehme Gefühl, das ihr empfindet, nennt man kognitive Dissonanz, Leute. So fühlt es sich an, wenn man im Unrecht ist.

Komisch, wie die sprachliche Gymnastik der Massenmedien sie manchmal in Dichter verwandelt. Sie verbringen ihr ganzes tristes Leben ohne Kunst und schreiben dann eine Schlagzeile wie: „Eine Explosion stört die kühle Morgenluft. Der Geruch von verbranntem Fleisch. Ein Universum voller Fragezeichen.“

Funny how the linguistic gymnastics of the mass media sometimes turns them into poets. They'll go their whole dreary lives without making any art and then write a headline like „A blast disturbs the cool morning air. The smell of burnt flesh. A universe full of question marks."

Die verrückteste Verschwörungstheorie, die mir je im Internet begegnet ist, besagt, dass all der Tod und die Zerstörung, die wir im live gestreamten Völkermord in Gaza sehen, in Wirklichkeit ein extrem hoch budgetierter Filmstudio-Schwindel ist, der als „Pallywood“ bekannt ist. Flache Erdenmenschen ergeben mehr Sinn.

„Wenn Israel nicht möchte, dass Menschen im Westen ihre Meinung über das Land äußern, sollte es vielleicht aufhören, sich selbst so zentral in der imperialen Kriegspolitik des 21. Jahrhunderts zu inszenieren.“

Die Demokraten gaben vor, für Gerechtigkeit und gegen Rassismus einzutreten, dann entlarvte Biden sie alle als Betrüger in Gaza. Die Republikaner gaben vor, für Meinungsfreiheit und gegen Krieg einzutreten, dann entlarvte Trump sie mit seiner Israel-Politik als Schwindler. Die US-Politik ist nur leeres Geräusch, das über ein Imperium drapiert wird.

Das ist alles, was sie ist. Die Experten und Politiker könnten alle in Babysprache kaudern und es würde nichts ändern. Die Präsidentschaftskandidaten könnten ihre Debatten auf Esperanto führen, und es würde nichts ändern.

Der einzige Grund, warum sie sich die Mühe machen, überhaupt zusammenhängende englische Wörter zu verwenden, ist, dass die Menschen nicht misstrauisch werden und merken, dass die Politik der Vereinigten Staaten nur leere Worte sind, die der Öffentlichkeit vorgespielt werden, damit sie das Gefühl haben, sie hätten etwas unter Kontrolle, während die Panzer des Imperiums weiterrollen.

So ist es in allen westlichen „Demokratien“. Die Öffentlichkeit wird in zwei gleichberechtigte Fraktionen gespalten, die dann in Fragen gegeneinander ausgespielt werden, die den Mächtigen garantiert nicht in die Quere kommen, und dann macht der Staat einfach das, was im Interesse des Imperiums ist, ohne Rücksicht auf Geräusche, die in der politischen Sphäre gemacht werden.

Und die gehirngewaschenen Massen plappern einfach weiter über ihre Politik, völlig unbeeindruckt von der Tatsache, dass die Dinge, die ihre Regierung tut, den Werten, die sie vorgeben zu vertreten, völlig zuwiderlaufen. Es gibt keine wirkliche Verbindung zwischen den beiden.

Quellen: PublicDomain/caitlinjohnstone.com.au am 01.04.2025