Das Pentagon sucht Unternehmen, die ihm helfen, die Bevölkerungskontrolle zu perfektionieren

Die Behörde des US-Verteidigungsministeriums für Forschungsförderung beklagt in einer aktuellen Ausschreibung, dass das Verhalten der Bevölkerung trotz Auswertung riesiger Datenmassen noch nicht völlig vorhersehbar ist. Private Unternehmen sollen helfen. Von Norbert Haering

DARPA, die Defense Advanced Research Projects Agency (Behörde für Spitzenforschungsprojekte der Verteidigung), ist die Abteilung des Pentagon, die spitzentechnologische Projekte der privaten Wirtschaft fördert, die für das Militär von Interesse sind — mit einem jährlichen Etat von mehreren Milliarden Dollar.

Eine aktuelle Einladung an Unternehmen, sich um DARPA-Förderung zu bewerben, hat es in sich. Der schöne Titel MAGICS steht für „Methodological Advancements for Generalizable Insights into Complex Systems“, auf deutsch etwa: Methodologische Fortschritte in Richtung verallgemeinerungsfähiger Einsichten in komplexe Systeme.

Die am 8. April veröffentlichte Ausschreibung DARPA-EA-25-02-05 wird (wohl etwas dauerhafter) in Kurzform im Magazin Military-Aerospace Electronics beschrieben.

Die gute Nachricht für uns liegt in der einleitenden Feststellung der DARPA, dass sich die „Annahme und Hoffnung“ bisher nicht erfüllt hat, „dass die explosionsartige Zunahme digitaler Datenströme (z. B. soziale Medien, Kaufverhalten, Verkehrsdynamik usw.) in Verbindung mit leistungsfähigen Werkzeugen des Maschinenlernens es ermöglichen werde, das Verhalten einer Bevölkerung verlässlich vorherzusagen.

Das Problem für die Militärs liegt darin, dass es sich bei menschlichen Gesellschaften um komplexe, dynamische, sich entwickelnde Systeme“ handelt.

Die schlechte Nachricht besteht darin, dass das Pentagon entschlossen ist, dieses Problem zu lösen. Das US-Militär strebt ausweislich dieser Ausschreibung die vollständige Vorhersagbarkeit und damit Steuerbarkeit der Bevölkerung der USA und wohl auch anderer Länder an.

Übersetzt in verständliche Sprache besteht das Hindernis darin, dass es sich bei Gesellschaften (noch) nicht um soziale Maschinen handelt, in denen das gegenseitige aufeinander Einwirken und Zusammenwirken der Teile so reglementiert ist, dass das Ergebnis vorhersehbar ist.

Stattdessen handelt es sich um organische Systeme, die sich auf prinzipiell unvorhersehbare Weise entwickeln, weil die Individuen so viele Handlungsweisen zur freien Verfügung haben, dass ihr Zusammenwirken selbst mit den leistungsfähigsten Computern und größten Datenmengen nicht auszurechnen ist.

Eine problematische Handlungsmöglichkeit der Individuen liegt darin, mit ihrem Handeln darauf zu reagieren, was diejenigen, die ihr Verhalten messen und prognostizieren wollen, anstellen.

Ein anderes Problem entsteht daraus, dass die Menschen ihr Denken und Verhalten ändern können. Zusammenfassend beschreibt DARPA die Forschungsfrage so:

„Gibt es neue Methoden und Paradigmen für die Modellierung kollektiven menschlichen Verhaltens, die in der Lage sind, die Grenzen statistischer Ansätze zu überwinden, um komplexe soziale Phänomene genau vorherzusagen und die Dynamik sich entwickelnder, offener, zeitlich variierender, rekursiver, reaktiver, nicht-ergodischer Systeme zu erfassen?“

Das Militär möchte, dass die Forscher einen sehr umfassenden Ansatz verfolgen. Sie sollen theoretische und empirische Ansätze verfolgen und dabei Disziplinen wie Psychometrie, Verhaltenswissenschaft, Datenwissenschaften und Maschinenlernen integrieren. Das soll das Militär in die Lage versetzen, menschliches Verhalten mit größerer Genauigkeit und in feinerer Abstufung vorherzusagen.

Die Frustration der Militärs darüber, dass sie trotz aller Überwachungsmaßnahmen der NSA und der riesigen Datenmengen, die bei den IT-Konzernen auflaufen und ihnen zur Verfügung stehen, noch weit entfernt davon sind, die Bevölkerung kontrollieren zu können, ist ebenso verständlich wie verräterisch.