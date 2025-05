Die vergessene Welt der Riesenbäume: Ley-Linien, Kraftorte, Erdstrahlen und dergleichen

Ley-Linien sind Pfade fließender Energie, die durch die Landschaft verlaufen und Energie um die Erde transportieren. Sie fließen in eine bestimmte Richtung, die je nach Leitung unterschiedlich ist. (Auszug aus dem Buch: Die vergessene Welt der Riesenbäume – Warum die Zeitrechnung der Menschheit komplett falsch ist)

Diese Energielinien verlaufen (fast) immer gerade und können Hunderte von Kilometern lang sein.

Normalerweise sind sie einen Meter breit und etwas höher als ein Meter, es gibt aber auch Ley-Linien, die davon abweichen. Die Leitungen liegen auf der Erdoberfläche und nicht unter der Erde.

Die Energie einer Linie ist nicht immer überall gleich stark, und dies kann im Laufe der Zeit, pro Linie und auch pro Ort einer Linie, unterschiedlich sein.

Ley-Linien kreuzen sich an verschiedenen Stellen, diese werden Ley-Zentren genannt. Ley-Zentren sind eine Art Energieverkehrsknotenpunkt.

Abb. 101: Die Ley-Linien der Erde.

An Orten, an denen verschiedene Ley-Linien zusammentreffen, gibt es eine Konzen-tration von Energie, einen Ort der Kraft, ein Kraftzentrum.

Diese Orte sind energetische Punkte, an denen mehrere Kraftlinien zusammentreffen. Diese Kraftorte gelten als heilige Orte. Im Laufe der Geschichte haben viele Völker an diesen Orten Schreine zur Anbetung oder Opferung errichtet.

Sie wählten ein Ley-Zentrum, einen Ort der Macht, um ihren Schrein zu errichten. Der Grund, warum sie diese Orte ausgewählt haben, ist die dort vorhandene Energie.

Beispiele für diese Kraftorte sind die Pyramiden Ägyptens, Stonehenge und Avebury-henge in England, Dolmen und Menhire von Weris und Dolmen in Drenthe.

Verschiedene Megalithen und andere heilige Stätten und Schreine, aber auch die früh erbauten Kirchen und Kathedralen der christlichen Zeiten wurden dort gebaut. Durch die Platzierung eines Schreins an den Kreuzungspunkten der Ley-Linien wurde die Energie der Linien und des Zentrums gestärkt.

Neben der Errichtung von Schreinen an Kreuzungen von Ley-Linien wurden die Ley-Linien auch auf andere Weise genutzt. In der Römerzeit war es üblich, gerade Straßen auf Ley-Linien zu bauen. Dies gab den Truppen viel Kraft, riesige (Fuß-)Märsche durchzuführen.

Sonnen- und Mondbäume

Bäume stehen ständig in einer Spannung zwischen Erde und Atmosphäre, und sie lösen diese Spannung auch. Sie transportieren Fracht.

Manche Bäume tun dies hauptsächlich in Aufwärtsrichtung. Wir nennen diese Mondbäume. Andere Bäume leiten einfach nach unten, und wir nennen sie Solarbäume. Buche und Linde zum Beispiel sind Mondbäume.

Wenn Sie an einem solchen Rumpf stehen oder sitzen, werden Sie nach etwa zehn Minuten merken, dass Ihr Kopf klarer wird. Eiche, Esche und Birke sind Solarbäume.

Das Schöne ist, dass Sie lernen können, die Richtung dieser Strömung mit Ihren Händen zu spüren und sich an dem Baum aufzuladen, der am besten passt.

Variationen in Stärke und Funktion

Es gibt Bäume mit einer kraftvollen Ausstrahlung – die Power-Bäume. Diese werden an eine oder zwei Leitungen der Magnetnetze angeschlossen. Einige Kraftbäume befinden sich auch an einem Energiepunkt mit starker einfallender Energie (einem Sonnenfleck) oder mit starker ausgehender Energie (einem Mondfleck).

Dieser zusätzliche Einfluss wertet das Erscheinungsbild dieser Bäume auf, zumindest, wenn sich ein Solarbaum an einem Sonnenstandort oder ein Mondbaum an einem Mondstandort befindet.

Die Menschen spürten dies und begannen, solche Bäume und Orte für wichtige Ereignisse oder Entscheidungen zu nutzen. Sie hatten die Vorstellung, dass die herabsteigende Energie sie unter den Einfluss himmlischer Kräfte stellte.

Und sie betrachteten die aufsteigende Energie als eine irdische Kraft, die dazu beitrug, solch mächtige Bäume zu heiligen Orten zu machen. Und die gesamte Umgebung, in der das Strahlen des Baumes spürbar war, wurde zu einem religiösen Zentrum, zunächst im Freien, später auch mit Tempeln.

Viel später wurden an diesen Orten vorzugsweise die ersten christlichen Kirchen errichtet. In einem günstigeren Licht können Sie sich fragen, ob der heilige Baum, unter dem Buddha erleuchtet wurde (ein Ficus religiosa, ein Mondbaum), seine Erleuchtung unterstützte.

Mondbäume machen Ihren Geist klar. In den buddhistischen Klöstern meditieren Mönche unter den „heiligen“ Bäumen.

Man kann tatsächlich lernen, die Energie eines Baumes zu spüren

Jeder Baum hat ein eigenes Magnetfeld um sich herum. Auch wir Menschen haben ein solches Magnetfeld um unseren Körper, weil wir auch schwache elektrische Ströme in unserem Körper haben.

Nähert man sich nun einem solchen Baum, geht beides bis zum Stamm weiter, und man erlebt subtile Veränderungen in diesem Bereich. Ihre Nervenbahnen sowie Ihre Blutbahnen und Ihre Kollagenbahnen funktionieren wie eine Art Antenne.

Sie nehmen diese Veränderungen in Magnetfeldern auf und wandeln sie in subtile elektrische Signale um, die stark genug sind, um in Ihrem Bewusstsein registriert zu werden: Sie erleben das Energiefeld des Baumes. Eigentlich kann man sagen, dass man der Natur begegnen kann, dass der Mensch mit der Natur kommunizieren kann.

So viel zur Weisheit der Bäume, aber es gibt noch so viel mehr zu entdecken und zu sehen, aber das geht über den Rahmen dieses Buches hinaus.

