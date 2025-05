Megastruktur auf dem Mond entdeckt – NASA wusste jahrzehntelang davon und hielt sie geheim (Videos)

Teile die Wahrheit!

Artefakte und Gebäudestrukturen auf Mond und Mars geben seit mehr als hundert Jahren Anlass zur Vermutung, dass sie einen künstlichen Ursprung haben. Viele Forscher sind sogar überzeugt, dass sie Hinweise auf Leben sind – doch viel hat sich in Sachen Aufklärung von offizieller Seite der NASA bisher nicht getan. Von Frank Schwede

Anand Sirisena ist Präsident der „Society for Planetary SETI Research“ und beschäftigt sich in seinem Buch „Something Strange of Lunar Surface“ mit seltsamen gebäudeähnlichen Strukturen auf Mond und Mars. Dazu gehören Mondmauern, Marspyramiden und Aufnahmen der NASA, die der Öffentlichkeit bis heute nicht zugänglich sind. Sirisena ist überzeugt:

„Lunar Orbiter und Apollo-Expeditionen haben konkrete Anhaltspunkte für die Existenz außerirdischer Stationen gefunden.“

Schon vor mehr als 100 Jahren haben Astronomen merkwürdige Beobachtungen gemacht, wobei sie nicht nur seltsame Bauten entdeckt haben, sondern auch mysteriöse Blitze, riesige Objekte und Brücken – Dinge, die da eigentlich nicht hingehören – was auch immer sie sind.

Später berichteten Apollo-Astronauten von seltsamen Spuren, was vermuten lässt, dass der Mond zuvor schon von anderen Spezies besucht wurde. Bis heute nicht veröffentlichte Fotos zeigen Begrenzungslinien, die scharf verlaufen und möglicherweise von fremden Fahrzeugen stammen.

US-Journalist John Goodavage erklärte im Magazin SAGA, er habe aus geheimen NASA-Akten direkt erfahren, dass fremde Raumschiffe regelmäßig von den Apollo-Astronauten beobachtet wurden.

Die Erforschung ungewöhnlicher Gebilde im Bereich von Krater C, die auf den ersten Blick aussehen wie Mauern und Türme, war Teil der Mission von Apollo 15. Der ursprüngliche Plan, mit dem Mondrover in Richtung der Objekte zu fahren, schlug aber fehl, da nach mehreren durchgeführten Versuchen der Vorrat an Sauerstoff verbraucht war. Für die Besatzung eine riesengroße Enttäuschung. (Lunare Südpolregion: Nächste bemannte Mondlandung erneut verzögert – was steckt wirklich dahinter?)

Am 22. April 1972 sendete die Besatzung von Apollo 16 an die Bodenstation in Houston/Texas folgenden Funkspruch:

„Die Szenerie auf der Spitze der Stone Mountains – du müsstest hier sein und es sehen, um es glauben zu können – diese Kuppeln sind unglaublich (…) „Jenseits der Kuppeln geht die Struktur fast in die Schlucht herein … im Nordwesten sind Tunnel…“

Über 200 solcher kuppelförmigen Gebilde konnten in den letzten hundert Jahren von Astronomen auf der Mondoberfläche ausgemacht werden. Sind sie fremden oder natürlichen Ursprungs? (Warum finden seit 1972 keine bemannten Missionen zum Mond mehr statt?)

Farouk El Baz, Chefgeologe der NASA bestätigte in einem Interview mit SAGA, das im April 1974 erschien, dass es tatsächlich seltsame geologische Strukturen auf dem Mond gibt. El Baz:

„Nun gut, es waren nur wenige unerklärliche Objekte, aber höchst interessant sind jene ungeheuer langen Schatten, die von gewissen Spitztürmen geworfen und überall auf dem Mond gesehen werden.

Diese Objekte sind für uns zur erregenden Anomalien geworden – riesige Schatten, die sich über Meilen erstrecken, und deren Durchmesser sich wie Nadelspitzen verringern.

Einige dieser Spitztürme sind nur 25 Meter hoch, andere sind höher als die höchsten Gebäude auf der Erde – oft sogar zwei- bis dreimal höher. Sie sind in der Farbe viel heller, als das umgebende Mare- oder Lavafeld, was ihnen eine zusätzliche Aura des Geheimnisvollen verleiht. Es scheint, als ob sie aus unterschiedlichem Material konstruiert worden seien.“

Damit spielt El Baz auf eine Aufnahme an, die von der Mondsonde Lunar Orbiter 2 am 21. November 1966 gemacht wurde. Das Foto entstand aus einer Höhe von 46 Kilometern, als die Sonde über dem zentralen Hochland südlich der Arideus-Rille am Rande des Mare Transquilitatis stand.

