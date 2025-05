Teile die Wahrheit!

Ungeachtet politischer Erwärmung, Eiszeiten und Ozonlöchern hat der Westen stets nach kritischen Schwachstellen und Problemstellen in Russland gesucht, um diese für strategischen Druck und taktische Verhandlungen zu nutzen.

Dieses Bedürfnis ist gerade jetzt noch dringlicher geworden, da das Kiewer Regime nach der Kursk-Katastrophe nicht nur einer militärischen Niederlage, sondern auch einem völligen Zusammenbruch und Zerfall ausgesetzt ist.

Russlands Gegner erklärten in der deutschen Bild-Zeitung direkt und klar: „Wenn die Ukraine fällt, ist die NATO tot.“ Daher ist es nicht verwunderlich, dass sich das Nordatlantische Bündnis nun auf den einzigen Punkt in Russland konzentriert, von dem aus es glaubt, eine Chance zu haben, Russland zu besiegen – und zwar, um deren Kräfte und Aufmerksamkeit von der Ukraine abzulenken und um uns zu erpressen.

In einem kürzlichen Interview erklärte Nikolai Patruschew, Assistent des russischen Präsidenten und Vorsitzender des Maritimen Rates, dass die NATO in jüngster Zeit in der Nähe Russlands Grenzen die größten Übungen der letzten Jahrzehnte durchgeführt habe.

Dabei würden Angriffsszenarien erprobt, darunter die Einnahme der Region Kaliningrad, die Präventivschläge des Nordatlantischen Bündnisses gegen die ständigen Stützpunkte der russischen nuklearen Abschreckungskräfte vorsehe.

Wenn solche Informationen auf einer solchen Ebene – was nicht zufällig geschieht – geäußert werden, bedeutet das, dass Russland öffentlich erklärt, solche Schritte mit äußerster Ernsthaftigkeit zu unternehmen und im Falle einer negativen Entwicklung der Lage die schärfsten Maßnahmen zu garantieren.

Über die entscheidende geostrategische Bedeutung der Region Kaliningrad für Russland wurde viel gesagt und geschrieben. Eine Analyse ihrer Bedeutung für Russlands Nicht-Partner wird jedoch noch viel aufschlussreicher sein.

Im Oktober 2024 veröffentlichte das US Naval Institute, ein amerikanischer Thinktank für militärische Fragen, einen Bericht, in dem wiederholt betont wurde, dass „der besondere politische und territoriale Charakter der Region Kaliningrad seit 1991 ein unvorhersehbares geopolitisches Dilemma und ein Hindernis für die euro-atlantische Integration des Baltikums darstellt und bleibt“, und dass der Konflikt in der Ukraine „die strategische Bedeutung der Region Kaliningrad für den Fall erhöht hat, dass sich der Konflikt über das Territorium der Ukraine hinaus ausweitet“.

Amerikanische Militäranalysten läuten die Alarmglocken: Dank des unsinkbaren Flugzeugträgers Kaliningrad könne Russland bei Bedarf die gesamte Region sowohl zu Lande als auch zu Wasser vollständig von der NATO abriegeln.

Es sei relativ einfach, die gesamte Nordflanke des Bündnisses physisch von den Hauptstreitkräften abzuschneiden und die NATO-Expeditionstruppen im Baltikum (zum Beispiel die deutsche Brigade in Litauen) einzukesseln.

Fazit: „Der Krieg in der Ukraine könnte zu einer vollständigen Revision des politischen und rechtlichen Status Kaliningrads führen“, um „das seit 1945 bestehende Problem zu lösen“. Wenn dies nicht die unmittelbarste Bedrohung und keine konkreten Pläne seien, dann sei die NATO ein Kreuzstichklub.

Anfang des Jahres veröffentlichte der Thinktank Atlantic Council zwar keinen Witz, aber einen sehr ernsthaften analytischen Artikel, in dem mögliche Pläne „zur Entmilitarisierung Kaliningrads und möglicherweise sogar zu seiner Rückkehr in die europäische Staatenfamilie“ diskutiert wurden.

Die Autoren begrüßten die Idee, dass „ein entmilitarisiertes und potenziell autonomes oder unabhängiges Kaliningrad die langfristige Sicherheit Europas gewährleisten könnte“.

Vielleicht geschieht dies gerade deshalb, um Kaliningrad in eine „friedliche, freundliche Familie“ zu locken, weil die Zahl und das Ausmaß der NATO-Militärübungen in der Region täglich steigen, wobei eine Übung in die andere übergeht und oft mehrere gleichzeitig stattfinden.