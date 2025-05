Russische Spezialeinheiten decken einen massiven Untergrund-Kinderhandel und Adrenochrom-Operationen hinter den ukrainischen Linien auf.

Dutzende Tunnel, medizinische Labore und Menschenhändler stehen in Verbindung zu einem internationalen, von Israel geführten Netzwerk. Hunderte Kinder gerettet. Medien schweigen. Das System blutet.

KRIEG OFFENBART, WAS FRIEDEN VERBIETET

Mitten in den vorrückenden Kampflinien, jenseits des Artillerierauchs und begraben unter verbranntem ukrainischen Boden, entdeckten russische Spezialeinheiten einen Schrecken, der viel tiefer vergraben war als Bunker und Waffen .

Was als gewöhnlicher Kampfeinsatz durch verlassenes Gebiet begann, entwickelte sich zum größten Kinderhandelsdelikt der modernen Militärgeschichte . In einem befestigten unterirdischen Tunnelnetz – getarnt unter der Bezeichnung „humanitär“ – verbarg sich eine derart groteske Versorgungskette, dass sie die Brutalität des Schlachtfelds in den Schatten stellte.

Hunderte von Kindern , abgemagert, betäubt und in Stahlzellen eingesperrt, wurden gerettet.

Dies war nicht nur ein Gefängnis. Es war eine Fabrik. Und der Feind war nicht nur ukrainisch – er kam aus der ganzen Welt . (Hat Russlands Adrenochrom-Einheit einen Privatjet abgefangen, der Kinder über Grönland nach Washington transportiert? (Video))

Die Task Force schlägt tief zu

Russische Aufklärungsteams vermuteten schon lange unregelmäßige Tunnelaktivitäten unter zivilen Gebieten. Doch nichts bereitete die Soldaten auf das vor, was sie während der Operation Hellstorm entdecken würden – einer geheimen Mission, die gestartet wurde, nachdem Wärmebildscans, abgefangene Kommunikation und merkwürdige Versorgungsabwürfe über NATO-Korridore darauf hindeuteten, dass mehr als nur Waffen unter die Erde transportiert wurden.

Eliteeinheiten, die auf lautloses Eindringen und tödliche Befreiung trainiert waren, rückten bei Einbruch der Dunkelheit ein.

Sie fanden Überwachungskorridore , klimatisierte Kammern und medizinische Labore vor, die mit biometrischen Sicherheitssystemen ausgestattet waren – allesamt besser geschützt als die meisten ukrainischen Kommandoposten.

Dies waren keine Kriegstunnel.

Dies waren Erntezentren .

KINDER, LABRADOR UND DIE BLUTSPUR

In den tiefsten Ebenen des Komplexes stießen die Soldaten auf eine Infrastruktur, die man nur als Menschenhandel im industriellen Maßstab beschreiben kann .