Gesundheit: Löwenzahnwurzelextrakt vernichtet über 90 % der Darmkrebszellen innerhalb von 48 Stunden!

Teile die Wahrheit!

Ein kürzlich veröffentlichter Beitrag des Nutzers @Rainmaker1973 auf X (ehemals Twitter) hat sich rasant verbreitet. Darin behauptet er, Löwenzahnwurzelextrakt könne laut Laborexperimenten über 90 % der Darmkrebszellen in weniger als 48 Stunden abtöten.

Obwohl diese Behauptung auf einer seriösen wissenschaftlichen Studie aus dem Jahr 2016 basiert, betonen Experten, dass die Ergebnisse aus präklinischen Tests an Zellen und Mäusen – nicht an Menschen – stammen und daher noch nicht als bewährte Krebsbehandlung gelten können.

Dies verdeutlicht die Diskrepanz zwischen vielversprechenden Laborergebnissen und ihrer praktischen Anwendung in der Medizin und mahnt zur Vorsicht bei der Selbstbehandlung mit pflanzlichen Heilmitteln.

Der Beitrag bezieht sich auf eine in „Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine“ veröffentlichte Studie , in der ein wässriger Löwenzahnwurzelextrakt (DRE) an menschlichen Darmkrebszelllinien getestet wurde.

Die Forscher stellten fest, dass DRE innerhalb von 48 Stunden in über 95 % der Krebszellen programmierten Zelltod (Apoptose) auslöste, selbst in Zellen, denen das funktionelle p53-Gen fehlte – ein Gen, das häufig bei aggressiven Krebsarten mutiert ist. Der Extrakt griff in mehrere Signalwege des Zelltods ein und war daher auch gegen arzneimittelresistente Zellen wirksam.

In Tiermodellen reduzierte die orale Verabreichung von DRE an Mäuse mit menschlichen Darmkrebs-Xenotransplantaten das Tumorwachstum um mehr als 90 %, ohne gesundes Gewebe zu schädigen.

Diese Selektivität ist ein entscheidender Vorteil gegenüber der herkömmlichen Chemotherapie, die häufig auch nicht-kanzeröse Zellen schädigt. Die Studienautoren wiesen auf das Potenzial von DRE als natürliche, ungiftige Alternative hin, betonten aber gleichzeitig den Bedarf an weiterer Forschung.

Einschränkungen: Vom Labor zum Menschen

Trotz dieser Ergebnisse bezeichnen Faktenchecks von Quellen wie PolitiFact und USA Today die Behauptung als irreführend, wenn sie ohne Kontext präsentiert wird.

Die Experimente wurden in vitro (in Petrischalen) und in vivo (an Mäusen) durchgeführt, nicht an menschlichen Patienten. Die Übertragung von Laborergebnissen auf die klinische Anwendung ist aufgrund von Unterschieden im Stoffwechsel, der Dosierung und der Komplexität der Erkrankung schwierig.

Bis Januar 2026 konnten keine groß angelegten klinischen Studien am Menschen die Wirksamkeit von Löwenzahnwurzelextrakt (DRE) bei Darmkrebs bestätigen.

Eine Phase-I-Studie mit Löwenzahnwurzelextrakt zur Behandlung von fortgeschrittenen Blutkrebsarten wie Leukämie wurde 2015 genehmigt, die Ergebnisse für solide Tumore wie Darmkrebs sind jedoch weiterhin begrenzt. Experten, darunter die Krebsepidemiologin Elizabeth Platz von der Johns Hopkins University, warnen davor, dass trotz einiger Studien, die Löwenzahnextrakte für verschiedene Erkrankungen untersuchen, die Evidenz für eine Krebsprävention oder -heilung beim Menschen nicht ausreicht.

Häufige Missverständnisse bestehen darin, DRE mit Löwenzahntee zu verwechseln, der weniger konzentriert und in gleicher Weise nicht getestet ist.

In viralen Beiträgen werden Behauptungen oft übertrieben dargestellt, beispielsweise die Aussage, es sei „100-mal wirksamer als eine Chemotherapie“, wofür es keinerlei Belege gibt.

Weiterführende Forschung zum Antikrebspotenzial von Löwenzahn

1 2 11 12 13

Löwenzahn ( Taraxacum officinale ) wurde aufgrund seiner bioaktiven Verbindungen untersucht, die entzündungshemmende und antioxidative Eigenschaften aufweisen. Aktuelle Studien aus den Jahren 2023–2025 erforschen die Auswirkungen von DRE auf andere Krebsarten.

Brustkrebs : In Kombination mit All-trans-Retinsäure reduzierte DRE in Labortests die Zellproliferation und Metastasierung.

Magenkrebs : DRE hemmt das Zellwachstum durch gezielte Beeinflussung spezifischer RNA-Signalwege.

Speiseröhrenkrebs : Löwenzahnsamenextrakt erhöhte die Cisplatin-Sensitivität.

Leukämie : Eine In-vitro-Studie aus dem Jahr 2026 an Quitten- und Löwenzahnblättern zeigte Zytotoxizität gegenüber Leukämiezellen.

Eine 2025 in der Fachzeitschrift „Nutrients“ veröffentlichte Übersichtsarbeit fasste das Potenzial von Löwenzahn gegen Brust-, Lungen- und Leberkrebs zusammen, doch alle Erkenntnisse befinden sich noch im präklinischen Bereich.

Das Memorial Sloan Kettering Cancer Center verweist auf vielversprechende Laborergebnisse, fordert aber klinische Studien zur Bewertung von Sicherheit und Wirksamkeit.

Expertenwarnungen und Sicherheitshinweise

Onkologen wie Dr. Caroline Hamm, die an frühen Löwenzahnstudien beteiligt waren, haben übertriebene Behauptungen widerlegt und darauf hingewiesen, wie vorläufige Ergebnisse Falschmeldungen befeuert haben.

Das Nationale Zentrum für Komplementäre und Integrative Gesundheit (NCCIH) stellt fest, dass nur wenige Daten zu den gesundheitlichen Auswirkungen von Löwenzahn beim Menschen vorliegen und empfiehlt daher, vor der Anwendung, insbesondere in Kombination mit Medikamenten, einen Arzt zu konsultieren.

Mögliche Nebenwirkungen sind allergische Reaktionen oder Wechselwirkungen mit Diuretika und Antibiotika. Selbstmedikation kann bewährte Behandlungen wie Operationen, Chemotherapie oder Immuntherapie verzögern.

Was dies für die Krebsforschung bedeutet

Diese virale Behauptung unterstreicht das Potenzial der Natur in der Medizin, erinnert aber gleichzeitig daran, wie schwierig der Weg vom Labor zur Klinik sein kann. Löwenzahnwurzelextrakt zeigt zwar vielversprechende Ergebnisse als ergänzende Therapie, ist aber kein Ersatz für die Standardbehandlung.

Die Forschung geht weiter, und es werden weitere Studien am Menschen gefordert. Aktuell konzentriert sich die Darmkrebsprävention auf Vorsorgeuntersuchungen, Ernährung und Lebensstil – lassen Sie sich von Ihrem Arzt individuell beraten.

HIER ERHÄLTLICH

Quellen: PublicDomain/theinteldrop.org am 11.01.2026