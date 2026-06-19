Neuheit: Strahlungsfrei kommunizieren mit dem revolutionären Luftschlauch-Headset

Wer beim Telefonieren oder Musikhören auf eine strahlungsfreie Alternative setzen möchte, liegt mit diesem Luftschlauch-Headset genau richtig.
Statt direkter elektromagnetischer Belastung durch Lautsprecher im Ohr überträgt ein Hohlraum-Luftschlauch die Schallwellen – ganz ohne Funkstrahlung. Das Ergebnis: bis zu 98 Prozent weniger Strahlung im sensiblen Kopfbereich.
Der Schall wird im leistungsstarken Schallwandler erzeugt und rein akustisch über den Luftschlauch zum Ohr geleitet. Dabei entstehen keine nieder- oder mittelfrequenten Felder – und dank metallgeschirmtem Kabel wird auch die typische Antennenwirkung verhindert, wie sie bei herkömmlichen oder Bluetooth-Headsets üblich sind.
Das macht das Luftschlauch-Headset besonders interessant für gesundheitsbewusste Menschen, Vieltelefonierer, Schwangere und Kinder.
Trotz der Schutzfunktion überzeugt das Luftschlauch-Headset auch in der Anwendung: Drei Funktionstasten erlauben die bequeme Steuerung von Musik und Anrufen. Das integrierte Mikrofon liefert klare Sprachqualität – ideal fürs Freisprechen unterwegs oder im Homeoffice.
Weiche, hautfreundliche Silikonaufsätze in drei Größen sowie ein zusätzliches Paar konisch geformter Aufsätze sorgen für angenehmen Sitz und gute Geräuschabschirmung.
- Bis zu 98 Prozent weniger Strahlung durch Schallübertragung via Luftschlauch
- Kein Lautsprecher im Ohr – keine EMF-Belastung im Kopfbereich
- Ideal für gesundheitsbewusste Nutzer, Kinder und Schwangere
- Integriertes Mikrofon mit klarer Sprachqualität
- Drei Funktionstasten am Kabel erlauben die bequeme Steuerung von Musik und Anrufen
- Geräuschisolierend dank weicher, hautfreundlicher Silikonaufsätze
- USB-C-Anschluss – auch mit Klinkenanschluss erhältlich – die passende Variante finden Sie hier
- Kompatibel mit vielen modernen Endgeräten (nicht geeignet für Adapter USB-C auf 3,5 mm oder Lightning)
- Inklusive drei Ohrstöpselgrößen (S/M/L) und zusätzlicher konischer Aufsätze – für optimalen Sitz
- Leicht und kompakt – ideal für unterwegs, das Büro oder zu Hause
Gesamtlänge: ca. 140 cm
Luftschlauchlänge: ca. 16 cm
Gewicht: ca. 75 g
Material: Silikon, Metall, TPE
Frequenzbereich: 20–20 000 Hz
Impedanz: 16 Ω
Lieferumfang: Luftschlauch-Headset, 3 Paar Silikonaufsätze (S/M/L), 1 Paar konische Silikonaufsätze
Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 16.06.2026