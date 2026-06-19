Neuheit: Strahlungsfrei kommunizieren mit dem revolutionären Luftschlauch-Headset

Wer beim Telefonieren oder Musikhören auf eine strahlungsfreie Alternative setzen möchte, liegt mit diesem Luftschlauch-Headset genau richtig.

Statt direkter elektromagnetischer Belastung durch Lautsprecher im Ohr überträgt ein Hohlraum-Luftschlauch die Schallwellen – ganz ohne Funkstrahlung. Das Ergebnis: bis zu 98 Prozent weniger Strahlung im sensiblen Kopfbereich.

Der Schall wird im leistungsstarken Schallwandler erzeugt und rein akustisch über den Luftschlauch zum Ohr geleitet. Dabei entstehen keine nieder- oder mittelfrequenten Felder – und dank metallgeschirmtem Kabel wird auch die typische Antennenwirkung verhindert, wie sie bei herkömmlichen oder Bluetooth-Headsets üblich sind.

Das macht das Luftschlauch-Headset besonders interessant für gesundheitsbewusste Menschen, Vieltelefonierer, Schwangere und Kinder.

Trotz der Schutzfunktion überzeugt das Luftschlauch-Headset auch in der Anwendung: Drei Funktionstasten erlauben die bequeme Steuerung von Musik und Anrufen. Das integrierte Mikrofon liefert klare Sprachqualität – ideal fürs Freisprechen unterwegs oder im Homeoffice.

Weiche, hautfreundliche Silikonaufsätze in drei Größen sowie ein zusätzliches Paar konisch geformter Aufsätze sorgen für angenehmen Sitz und gute Geräuschabschirmung.

Bis zu 98 Prozent weniger Strahlung durch Schallübertragung via Luftschlauch

Kein Lautsprecher im Ohr – keine EMF-Belastung im Kopfbereich

Ideal für gesundheitsbewusste Nutzer, Kinder und Schwangere

Integriertes Mikrofon mit klarer Sprachqualität

Drei Funktionstasten am Kabel erlauben die bequeme Steuerung von Musik und Anrufen

Geräuschisolierend dank weicher, hautfreundlicher Silikonaufsätze

USB-C-Anschluss – auch mit Klinkenanschluss erhältlich – die passende Variante finden Sie hier

Kompatibel mit vielen modernen Endgeräten (nicht geeignet für Adapter USB-C auf 3,5 mm oder Lightning)

Inklusive drei Ohrstöpselgrößen (S/M/L) und zusätzlicher konischer Aufsätze – für optimalen Sitz

Leicht und kompakt – ideal für unterwegs, das Büro oder zu Hause

Gesamtlänge: ca. 140 cm

Luftschlauchlänge: ca. 16 cm

Gewicht: ca. 75 g

Material: Silikon, Metall, TPE

Frequenzbereich: 20–20 000 Hz

Impedanz: 16 Ω

Lieferumfang: Luftschlauch-Headset, 3 Paar Silikonaufsätze (S/M/L), 1 Paar konische Silikonaufsätze

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 16.06.2026