„Schande“: Meloni rügt Trump nach dessen Aussage, er habe „um ein Foto gebettelt“, und hinterfragt den Umgang mit Verbündeten

Trumps Äußerungen lösten in Italien eine politische Gegenreaktion aus, woraufhin Außenminister Antonio Tajani einen geplanten Besuch in den USA absagte und die Kommentare als beleidigend für das Land verurteilte.

Nur wenige Stunden nachdem US-Präsident Donald Trump behauptet hatte, Giorgia Meloni habe ihn beim kürzlich beendeten G7-Gipfel „angefleht“, ein Foto mit ihr zu machen, konterte die italienische Ministerpräsidentin am Freitag scharf und nannte seine Äußerungen „völlig erfunden“. Sie sei „ehrlich gesagt entsetzt“ über die Kommentare.

In einer Videobotschaft, die auf X veröffentlicht und mit „Weder ich noch Italien betteln jemals“ betitelt wurde, wies Meloni Trumps Behauptung zurück und sagte: „Donald Trumps Aussagen sind komplett erfunden, ich bin ehrlich gesagt entsetzt.“

Meloni sagte, sie sei „fassungslos“ über Trumps Äußerungen gegenüber dem italienischen Sender La7 gewesen, in denen Trump laut einem vom Sender zur Verfügung gestellten Transkript sagte, Meloni habe beim G7-Gipfel „unbedingt ein Foto mit mir haben wollen“ und er habe nur zugestimmt, weil er „Mitleid mit ihr hatte“.

Meloni hinterfragte Trumps Vorgehen gegenüber Washingtons Verbündeten und sagte, sie verstehe nicht, „warum sich der Präsident der Vereinigten Staaten gegenüber seinen eigenen Verbündeten so verhält“.

Meloni deutete außerdem an, dass Trump gegenüber den Gegnern des Westens mehr Nachsicht gezeigt habe als gegenüber verbündeten Nationen.

„Ich verstehe nicht, warum der Präsident der Vereinigten Staaten sich seinen eigenen Verbündeten gegenüber so verhält; schließlich ist es nicht das erste Mal.

Ich kann nur sagen, es ist beschämend, dass er gegenüber den Feinden des Westens, den Feinden der Vereinigten Staaten, gegenüber Führungsspitzen, denen er sich stattdessen deutlich entgegenkommender zeigt, nicht dieselbe Entschlossenheit an den Tag legt. Eines sollte er sich jedoch merken: Ich und Italien werden niemals eins sein“, sagte Meloni.

Trumps Äußerungen lösen Empörung aus

Unterdessen lösten Trumps Äußerungen in Italien offenbar eine politische Gegenreaktion aus, die Kritik aus dem gesamten politischen Spektrum des Landes hervorrief und eine diplomatische Antwort aus Rom nach sich zog.

Der italienische Außenminister Antonio Tajani sagte am Freitag einen geplanten Besuch in den USA ab und verurteilte Trumps Äußerungen über Meloni.

„Die schwerwiegenden und beleidigenden Worte von Präsident Trump… beleidigen ganz Italien“, schrieb Tajani auf X.

Er sollte am 21. und 22. Juni in die USA reisen.

Auch der italienische Verteidigungsminister Guido Crosetto stellte sich hinter Meloni, wies Trumps Darstellung des G7-Treffens zurück und warnte davor, dass solche Äußerungen die Beziehungen zwischen den Verbündeten gefährden könnten.

„Ich kann mir nicht vorstellen, dass @GiorgiaMeloni irgendjemanden um ein Foto bitten würde, nicht einmal unter Androhung von Gewalt“, schrieb Crosetto auf X.

„Ich kann mir jedoch vorstellen, wie viel es sie gekostet hat, das, was Trump vor Wochen gesagt hatte, beiseitezulassen, um den Interessen Italiens, Europas und des Westens zu dienen.“

Er fügte hinzu, er könne sich vorstellen, „wie viel es sie kosten wird, diesen jüngsten Stilbruch des US-Präsidenten nicht angemessen zu kommentieren.“

Crosetto sagte weiter: „Auch wenn der Begriff ‚Stilfehler‘ eine implizite und unverdiente Anerkennung darstellt, schmerzt in diesem Fall, dass solche Witze niemandem nützen: weder den USA noch Italien noch dem Bündnis.“

Die Kontroverse rief auch eine scharfe Reaktion des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Matteo Renzi hervor , einem langjährigen Kritiker Melonis, der die Episode nutzte, um sowohl Trump als auch den italienischen Regierungschef anzugreifen.

„Trumps Äußerungen sind wie immer entsetzlich. Endlich hat es auch Präsident Meloni bemerkt: Guten Morgen Giorgia, schön, dass du aufgewacht bist“, schrieb Renzi auf X.

„Sehr geehrter Präsident, ist Ihnen endlich klar geworden, dass ein Bündnis mit diesen Leuten bedeutet, gegen Italien zu sein? Schluss mit den MAGA-Kappen und den Brücken zu Trump: Italien verdient eine Führung, die weltweit Respekt genießt. Eine Führung, die niemals bettelt.“

Renzi fügte hinzu: „Und die Vereinigten Staaten verdienen einen Präsidenten im Weißen Haus, der weiß, was Mut und Respekt bedeuten. Die globale Rechte hat versagt: Heute hat auch Meloni das erkannt.“

Was Trump über Meloni sagte

Der Streit entbrannte, nachdem Trump am Freitag in einem Interview mit der Sendung „L’Aria che Tira“ des Fernsehsenders La7 behauptet hatte, Meloni habe während des G7-Gipfels dieser Woche seine Aufmerksamkeit gesucht und um ein gemeinsames Foto gebeten.

Zu Beginn des Interviews lenkte Trump das Gespräch auf den italienischen Ministerpräsidenten und fragte: „Wie geht es Ihrem Ministerpräsidenten?“

„Was hat sie gesagt, als sie mich getroffen hat? Wahrscheinlich freut sie sich, dass ich mit ihr gesprochen habe“, fügte er hinzu, bevor er sagte: „Ich hätte nicht mit ihr sprechen müssen.“

Trump verschärfte seine Kritik daraufhin und erklärte: „Ich weiß nicht, was ich sagen soll.“

„Sie hat mich angefleht, ein Foto mit ihr zu machen.“

„Sie wollte unbedingt ein Foto mit mir.“

„Ich hätte es nicht angenommen, aber sie tat mir leid.“

Die Äußerungen markierten eine deutliche Verschlechterung der Beziehungen zwischen den beiden Staatsmännern, die zuvor ein enges politisches Verhältnis gepflegt hatten.

Meloni war der einzige europäische Staatschef, der zur Amtseinführung Trumps im vergangenen Jahr eingeladen war, doch die Beziehungen sollen sich während des Iran-Krieges verschlechtert haben.

Italienischen Medienberichten zufolge verweigerte Rom den USA während des Konflikts die Nutzung eines Luftwaffenstützpunkts in Sizilien für Militäroperationen. Trump warf Italien daraufhin mangelnde Kooperationsbereitschaft vor und deutete an, Meloni habe ihre Position geändert.

Die italienische Ministerpräsidentin geriet auch in die Kritik von Trump, nachdem sie Papst Leo XIV. verteidigt hatte , als der US-Präsident den Pontifex nach dessen Kritik am Krieg als „schwach in der Verbrechensbekämpfung“ und „schrecklich für die Außenpolitik“ bezeichnete.

Trotz der Spannungen erklärte Meloni nach dem G7-Gipfel, dass ihr Verhältnis zu Trump unverändert bleibe. Sie betonte, es gebe keine „Vorwürfe“ zwischen ihnen und beide Staatschefs verstünden die Sichtweise des jeweils anderen.

Quellen: PublicDomain/firstpost.com am 19.06.2026