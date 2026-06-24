Pentagon verkündet: Golden Dome hat ersten Live-Abfangtest bestanden – die aufkommende Rolle von Hochenergiewaffen

Das Pentagon erklärte, der erste Live-Abfangtest des Raketenabwehrsystems „Golden Dome“ von Präsident Donald Trump sei ein voller Erfolg gewesen. Autonome Hochenergiewaffen hätten mehrere simulierte Bedrohungen unter Gefechtsbedingungen erkannt und zerstört.

Das Pentagon hat den ersten Meilensteintest der Live-Abfangmission des „Golden Dome“, Präsident Donald Trumps äußerst ambitioniertem und umstrittenem nationalen Raketenabwehrsystem, erfolgreich abgeschlossen, wie Beamte am Mittwoch bekannt gaben.

US-Kriegsminister Pete Hegseth bezeichnete den Test als „vollen Erfolg der Mission“ und behauptete, der Durchbruch bestätige das Bestreben der Regierung nach einer nächsten Generation von weltraum- und bodengestützten Schutzsystemen für das amerikanische Heimatland.

Laut dem US-Kriegsministerium fand die als geheim eingestufte Übung auf einem nicht näher bezeichneten militärischen Testgelände statt. Dabei wurde die Fähigkeit des Systems zur autonomen Operation unter intensiver elektronischer Kriegsführung evaluiert, wobei mit Hilfe von Hochenergiewaffen mehrere simulierte anfliegende Luftziele gleichzeitig neutralisiert werden sollten.

‚Eine neue Ära der Raketenabwehr‘

In einem Beitrag auf X äußerte sich Minister Hegseth äußerst zuversichtlich hinsichtlich der vorläufigen Ergebnisse und bezeichnete den Test als technologischen Wendepunkt, der den ambitionierten Entwicklungsplan der Regierung rechtfertige. (SNOWDEN DARPA-DOKUMENTE: NSA-Whistleblower Edward Snowden enthüllt HAARPs finstere globale Agenda der Morde und Gedankenkontrolle)

„Heute war der erste Meilensteintest von Golden Dome for America (GDA) ein voller Erfolg – ​​und es war mir eine Ehre, dies aus erster Hand mitzuerleben“, schrieb Hegseth.

Today, the first milestone test of Golden Dome for America (GDA) was a full mission success — and I was honored to witness it firsthand. Cutting edge directed energy was harnessed and the Dynamic Defense Autonomous Defeat (DDAD) system flawlessly and autonomously cued, targeted,… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) June 24, 2026

Laut kurzen technischen Details, die von Verteidigungsbeamten veröffentlicht wurden, integrierte der Test ein Netzwerk von Prototypen weltraumgestützter Sensoren mit terrestrischen Hochenergiewaffensystemen, wie Hochenergielasern und Hochleistungsmikrowellen, die für das Abfangen in der Startphase entwickelt wurden.

Diese Technologie zielt auf feindliche Raketen kurz nach dem Start ab, bevor diese mehrere Sprengköpfe oder Gegenmaßnahmen im Orbit einsetzen können.

Das Pentagon erklärte, der erste Live-Abfangtest des Raketenabwehrsystems „Golden Dome“ von Präsident Donald Trump sei ein voller Erfolg gewesen. Autonome Systeme für gerichtete Energie hätten unter Gefechtsbedingungen mehrere simulierte Bedrohungen erkannt und zerstört.

Das Golden Dome-Projekt, das von Präsident Trump im Januar 2025 per Dekret massiv unterstützt wurde, wurde rhetorisch häufig mit dem „Star Wars“-Programm aus der Reagan-Ära und Israels Iron Dome verglichen, allerdings ist es so ausgelegt, dass es die gesamten Vereinigten Staaten vor gleichwertigen und beinahe gleichwertigen Gegnern wie Russland und China verteidigen kann.

Dieser Meilenstein wird inmitten heftiger politischer und fiskalischer Gegenwinde auf dem Capitol Hill erreicht.

Erst diesen Monat schockierte eine unabhängige Analyse des Congressional Budget Office (CBO) die Abgeordneten mit der Schätzung, dass die Errichtung und Instandhaltung der gesamten Golden-Dome-Architektur die amerikanischen Steuerzahler in den nächsten zwanzig Jahren bis zu 1,2 Billionen Dollar kosten könnte.

Diese astronomische Summe steht im krassen Gegensatz zur ursprünglichen Kostenschätzung der Trump-Regierung von rund 175 Milliarden Dollar.

Skeptische Abgeordnete, allen voran die Demokraten im Senat, griffen den CBO-Bericht umgehend auf und warfen der Regierung vor, frühe, kontrollierte Labortests übertrieben dargestellt zu haben, um einen unrealistischen Billionen-Dollar-Verteidigungsauftrag zu rechtfertigen.

Kritiker äußerten zudem Besorgnis über Hegseths Bestrebungen, das unabhängige Büro des Direktors für operative Tests und Evaluierung (DOT&E) des Pentagons zu beschneiden.

In einem scharfen Brief an Hegseth Anfang dieser Woche stellte Senator Edward Markey (D-MA) die Frage, ob das Kriegsministerium aktiv strenge Beschaffungsrichtlinien umgehe, um einen von Präsident Trump vorgegebenen politischen Zeitplan einzuhalten.

Dieser hatte versprochen, das System werde vor dem Ende seiner Amtszeit im Januar 2029 voll einsatzfähig sein.

Die aufkommende Rolle von Hochenergiewaffen

Jahrzehntelang galten Laserwaffen als Science-Fiction. Nun werden sie militärische Realität, denn gerichtete Energiewaffen, darunter Hochenergielaser und Hochleistungsmikrowellenwaffen, eröffnen neue Wege zur Bekämpfung von Drohnenschwärmen.

Ein neuer Bericht des ASPI untersucht die zukünftige Rolle und die Möglichkeiten von Hochenergiewaffen für die australischen Streitkräfte.

Er hebt das Potenzial von Hochenergielasern und Hochleistungsmikrowellenwaffen hervor, einen Wendepunkt in der Kriegsführung herbeizuführen, da sie nahezu sofortige Wirkung bei im Vergleich zu herkömmlichen raketenbasierten Technologien sehr geringen Kosten pro Schuss bieten. Entscheidend ist, dass Hochenergiewaffen mit einer stabilen Energiequelle über praktisch unbegrenzte Munitionskapazitäten verfügen.

Bevor Hochenergiewaffen operativ effektiv eingesetzt werden können, müssen technische Herausforderungen bewältigt werden. Beispielsweise können atmosphärische Einflüsse die Wirksamkeit von Hochenergielasern verringern, und die Erwärmung von Atmosphärenschichten durch die Laserenergie kann zu einem Phänomen namens „thermische Ausbreitung“ führen, wodurch die Strahlenergie reduziert wird. Zudem ist eine kontinuierliche und ausreichende Energieerzeugung erforderlich, um die Zerstörungskraft von Hochenergiewaffen aufrechtzuerhalten oder ein schnelles Umlenken des Waffenstrahls auf mehrere Ziele zu ermöglichen.

Darüber hinaus sind Hochenergiewaffen Kurzstreckenwaffen mit direkter Sichtlinie und daher weitgehend auf defensive Aufgaben beschränkt.

Einige dieser technischen Herausforderungen lassen sich mit der Weiterentwicklung verwandter Technologien und neuen Einsatzansätzen für diese Waffensysteme verringern. Beispielsweise entfallen viele Probleme, wenn Hochenergiewaffen im Weltraum eingesetzt werden, wie es im geplanten US-Raketenabwehrsystem „Golden Dome“ vorgesehen ist.

Im Weltraum könnten die unbegrenzte Sonnenenergie und das Fehlen von Luft radikal neue Anwendungsmöglichkeiten für Hochenergiewaffen mit deutlich größerer Reichweite eröffnen.

Die Herausforderung, Schwärme billiger Drohnen zu besiegen, wie sie beispielsweise von Irans Shahed-Serie im Iran-Krieg 2026 und von Russland gegen die Ukraine eingesetzt wurden, erfordert unterdessen kostengünstigere und nachhaltigere Verteidigungssysteme – und der Einsatz gerichteter Energie ist wesentlich günstiger als der Einsatz von Raketenabwehrraketen.

Auch Gegnerstaaten wie China erkennen die Bedeutung von Hochenergiewaffen an. Anfang Februar präsentierte China eine 20-Gigawatt -Energiequelle für eine Hochleistungs-Mikrowellenwaffe, die US-Starlink-Satelliten im Orbit bedrohen kann. Zudem stellte China bei der Siegesparade im vergangenen Jahr seine Laserwaffe LY-1 zur Verteidigung von Kriegsschiffen gegen Drohnen vor.

Hochenergetische Waffen mögen zwar ein Schlüssel zur kostengünstigen Abwehr von Raketen und Drohnen sein, doch technische Beschränkungen verhindern, dass sie traditionelle Militärsysteme vollständig ersetzen. Langstrecken-Abfangraketen wie Patriot und THAAD werden weiterhin für die Luft- und Raketenabwehr jenseits des Horizonts benötigt, da hochenergetische Waffen ihre Wirkung nicht über die Sichtlinie hinaus entfalten können. Hochleistungsmikrowellenwaffen lassen sich offensiv im Rahmen elektromagnetischer Kriegsführung einsetzen – in sogenannten „elektromagnetischen Operationen“ –, doch ohne massive Energieversorgung sind auch sie Kurzstreckenwaffen.

Bei der Überlegung, wie gerichtete Energie operativ eingesetzt werden könnte, insbesondere für einen zukünftigen Einsatz durch die australischen Streitkräfte (ADF), kristallisieren sich zwei Hauptaufgaben heraus: die Verteidigung stationärer Anlagen gegen Drohnen und Raketen sowie die Verteidigung von Marineschiffen auf See. Gezielte Energiewaffen würden in diesen Bereichen die traditionellen Luft- und Raketenabwehrsysteme ergänzen.

Der Bericht untersucht aktuelle Bemühungen zur Entwicklung von Hochenergiewaffen. Er stellt fest, dass die Nationale Verteidigungsstrategie 2024 und der dazugehörige Investitionsplan, das Integrierte Investitionsprogramm, Hochenergiewaffen als eine von sechs Prioritäten im Bereich Verteidigungsinnovation, Wissenschaft und Technologie benennen.

Hochenergiewaffen werden auch als mögliches Entwicklungsfeld im Projekt Land 156 erwähnt, das die Entwicklung oder Beschaffung eines Systems zum Schutz kritischer militärischer und ziviler Infrastruktur vor kostengünstigen Drohnen zum Ziel hat.

Angesichts der bevorstehenden Veröffentlichung der Nationalen Verteidigungsstrategie (NDS) und des Integrierten Investitionsprogramms (IIP) 2026 am 16. April ist es für das Verteidigungsministerium an der Zeit, die Entwicklung von Hochenergiewaffen für die australischen Streitkräfte (ADF) entschiedener voranzutreiben.

Australische Unternehmen entwickeln sowohl Hochenergielaser als auch Hochleistungsmikrowellenwaffen (auch als Hochfrequenzwaffen bezeichnet), die sich zur Bekämpfung kostengünstiger Drohnen an Land und auf See eignen.

Der Bericht argumentiert, dass es für das Verteidigungsministerium wichtig ist, eine Strategie für Hochenergiewaffen zu entwickeln, die einen Rahmen für die beschleunigte Entwicklung dieser Technologie bietet und ihre zeitnahe Integration in die Streitkräftestruktur sicherstellt. Australische Rüstungsunternehmen müssen die eigenständige Entwicklung von Hochenergiewaffen durch kontinuierliche Modernisierungsprozesse umfassend unterstützen.

Die Strategie sollte zudem die Schaffung von Kooperationsmöglichkeiten im Bereich Hochenergiewaffen durch die zweite Säule des AUKUS-Programms und mit Partnern wie Japan und Südkorea betonen.

Eine solche Strategie sollte die Chance Australiens anerkennen, bei der Entwicklung und Erprobung von Hochenergiewaffen eine Führungsrolle zu übernehmen, unter anderem durch die Nutzung seiner natürlichen geografischen Vorteile und seiner technologieorientierten Wirtschaft.

Mehr über Wettermanipulation und Experimente lesen Sie in den Büchern „DUMBs 1“ und „DUMBs 2“ und „Antarktis: Hinter der Eiswand„

Quellen: PublicDomain/firstpost.com am 24.06.2026