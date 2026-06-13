Stark reduziert: 2er-Pack Solar-Gartenstecker »Flame«

Feurige Lichtspiele im Doppelpack.

Es wirkt, als lodere ein echtes Feuer in den beiden Gartensteckern. Dabei ist das Flammenspiel völlig sicher, der Aufsatz bleibt kalt. Das Feuer im Inneren wird durch jeweils 33 bernsteinfarbene LEDs mit Flackerlicht verblüffend realistisch simuliert.

Durch Solarbetrieb sind Sie beim Dekorieren völlig unabhängig von einer Steckdose, auch das Auswechseln von Batterien entfällt.

Dank ihrer individuell einstellbaren Größe eignen sich die Solar-Gartenstecker perfekt als Leuchtdeko im Balkonkasten oder im Pflanzkübel auf der Terrasse, oder auch als Wegbegrenzung.

Natürlich können Sie die Effektleuchten auch im Blumenbeet oder im Rasen platzieren.

Da jeder der beiden Gartenstecker mit einem eigenen Solarpanel ausgestattet ist, sind die Leuchten auch einzeln dekorierbar.

Solar-Gartenstecker

Effektbeleuchtung: Flammensimulation mit je 33 LEDs

Multifunktion: Als Stecker, zum Stellen und zum Hängen

Aus wetterfestem Kunststoff in Schwarz, Bambus- oder Edelstahl-Optik

Integriertes Solarpanel inklusive Akku

Solar: Lädt tagsüber auf, leuchtet am Abend

Gesamthöhe variabel montierbar (max. 83 Zentimeter inklusive Erdspieß)

Super variabel: Sie können die Leuchten auch ohne Erdspieß verwenden. Mit dem (abnehmbaren) Henkel als Hängeleuchte oder auch aufgestellt als Tischleuchte!

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 08.06.2026