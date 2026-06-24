Trinkwasser-Reservefass 5 l für Krisenvorsorge

Trinkwasser langfristig sicher bevorraten.

Eine verlässliche Wasserversorgung gehört zu den wichtigsten Grundlagen jeder Krisenvorsorge. Das Trinkwasser-Reservefass wurde entwickelt, um trinkfertiges Wasser langfristig und platzsparend zu lagern – für Situationen, in denen die öffentliche Versorgung ausfällt oder eingeschränkt ist.

Mit einer Haltbarkeit von bis zu 10 Jahren steht die Reserve jederzeit einsatzbereit zur Verfügung, ohne regelmäßigen Austausch oder aufwendige Vorratspflege.

Bereit, wenn die Versorgung unterbrochen wird.

Stromausfälle, Naturereignisse oder technische Störungen können die Wasserversorgung schneller beeinträchtigen, als viele erwarten.

Das robuste Reservefass schützt den Inhalt zuverlässig und eignet sich für die Lagerung im Haushalt ebenso wie für Camping, Wohnmobil oder Outdoor-Ausrüstung.

Das enthaltene Trinkwasser ist sofort verwendbar und muss vor dem Gebrauch nicht abgekocht werden.

Für Blackout-Vorsorge und langfristige Lagerung

Die kompakte Form erleichtert die Bevorratung über viele Jahre und schafft eine zusätzliche Sicherheit für Notfälle und Krisenzeiten.

Gerade bei langfristiger Vorsorge zählt eine Lösung, die ohne laufenden Aufwand zuverlässig verfügbar bleibt.

5 Liter trinkfertiges Wasser

Bis zu 10 Jahre haltbar

Sofort einsatzbereit ohne Abkochen

Ideal für Blackout-, Krisen- und Notfallvorsorge

Robustes und platzsparendes Reservefass

Geeignet für Haushalt, Camping, Wohnmobil und Outdoor

Langfristige Lagerung ohne regelmäßigen Austausch

Wichtige Reserve bei Stromausfall und Versorgungsausfällen

Inhalt: 5 l

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 21.06.2026