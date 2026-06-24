Trinkwasser-Reservefass 5 l für Krisenvorsorge

Trinkwasser langfristig sicher bevorraten.
Eine verlässliche Wasserversorgung gehört zu den wichtigsten Grundlagen jeder Krisenvorsorge. Das Trinkwasser-Reservefass wurde entwickelt, um trinkfertiges Wasser langfristig und platzsparend zu lagern – für Situationen, in denen die öffentliche Versorgung ausfällt oder eingeschränkt ist.
Mit einer Haltbarkeit von bis zu 10 Jahren steht die Reserve jederzeit einsatzbereit zur Verfügung, ohne regelmäßigen Austausch oder aufwendige Vorratspflege.
Bereit, wenn die Versorgung unterbrochen wird.
Stromausfälle, Naturereignisse oder technische Störungen können die Wasserversorgung schneller beeinträchtigen, als viele erwarten.
Das robuste Reservefass schützt den Inhalt zuverlässig und eignet sich für die Lagerung im Haushalt ebenso wie für Camping, Wohnmobil oder Outdoor-Ausrüstung.
Das enthaltene Trinkwasser ist sofort verwendbar und muss vor dem Gebrauch nicht abgekocht werden.
Für Blackout-Vorsorge und langfristige Lagerung
Die kompakte Form erleichtert die Bevorratung über viele Jahre und schafft eine zusätzliche Sicherheit für Notfälle und Krisenzeiten.
Gerade bei langfristiger Vorsorge zählt eine Lösung, die ohne laufenden Aufwand zuverlässig verfügbar bleibt.
- 5 Liter trinkfertiges Wasser
- Bis zu 10 Jahre haltbar
- Sofort einsatzbereit ohne Abkochen
- Ideal für Blackout-, Krisen- und Notfallvorsorge
- Robustes und platzsparendes Reservefass
- Geeignet für Haushalt, Camping, Wohnmobil und Outdoor
- Langfristige Lagerung ohne regelmäßigen Austausch
- Wichtige Reserve bei Stromausfall und Versorgungsausfällen
Inhalt: 5 l
Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 21.06.2026