Wussten Sie, dass Holzbrei in Ihre Chicken-Nuggets gemischt wird?

Eine exklusive Untersuchung von DailyMail.com hat ergeben, dass Chicken-Nuggets verschiedene Zutaten enthalten, darunter unter anderem „Holz“.

Frittiertes Hähnchenfleisch ist bei Millionen Amerikanern ein Favorit auf der Speisekarte, aber viele der Optionen, die Amerikas größte Fast-Food-Ketten anbieten, enthalten noch ganz andere unerwartete Zutaten.

Diese Restaurants bestücken ihre Speisen häufig mit Zusatzstoffen, Konservierungsmitteln und sogar anderen Proteinen, um die Kosten auf ein Minimum zu beschränken und ihren Angeboten eine längere Haltbarkeit zu verleihen.

Andere verwenden möglicherweise Schlagworte wie „Premium“ oder „ganz weißes Fleisch“, um ihr Angebot auf Geflügelbasis zu beschreiben.

Aber auch überraschendere Zutaten, wie Rindfleisch, Seetang und sogar Holzbrei finden sich in den Rezepten einiger Produkte auf Hühnerfleischbasis in großen Restaurants.

Und einige Geflügelprodukte können auch potenziell gefährliche Allergene wie Soja enthalten.

Die anhaltend beliebten Chicken McNuggets von McDonald’s standen in der Vergangenheit im Mittelpunkt der Kontroversen, nachdem 2010 ein inzwischen entlarvtes Video aufgetaucht war, in dem angeblich „rosa Schleim“ in die Nuggets einer Fabrik gelangte.

Die Marke hat hart daran gearbeitet, diesen Mythos zu zerstreuen, aber die Leckereien bestehen immer noch nicht zu 100 Prozent aus Hühnerfleisch.

Denn die Nuggets enthalten zwar weißes Hühnchen ohne Knochen, sind aber auch reich an verschiedenen Mehlsorten, Aromen, Gewürzen, Säure, Hefeextrakt, Dextrose und Zitronensaftfeststoffen. (Gesundheit: Ketchup, Mayonaise und andere Grundnahrungsmittel sind mit giftigen PFAS-Chemikalien belastet)

Im Patty des klassischen Hähnchensandwichs von Wendy’s sind nur 56 Prozent des Fleisches aus Hähnchenbrust.

Die anderen 44 Prozent sind eine Mischung aus Wasser, Weizenmehl, Stärke, Säuren, Gewürzen und Aromapulvern.

Es enthält außerdem vollständig raffiniertes Sojaöl, Backtriebmittel und ungewöhnlichere Zutaten wie getrocknetes Hühnerpulver und Raucharoma.

Das Pastetchen, das Brötchen und die Mayonnaise enthalten über fünf Allergene.

Es lohnt sich also, vor dem Essen das Rezept zu prüfen, wenn Sie irgendwelche Allergien haben.

Subway wurde in der Vergangenheit mit der Behauptung kritisiert, dass einige ihrer Hühnerprodukte aus Nicht-Hühner-Material hergestellt würden.

Subway reagierte auf die Behauptungen mit den Worten:

„Im Ofen gebratenes Hähnchen und Hähnchenstreifen werden zu 100 Prozent aus weißem Hähnchenfleisch hergestellt.“

Allerdings bestehen die Produkte sicherlich nicht nur aus Hühnchen.

Das im Ofen gebratene Hähnchen enthält zudem Aromen, Kartoffelstärke und Carrageen.

Dabei handelt es sich um eine chemische Verbindung, die unbedenklich verzehrt werden kann, jedoch aus Teilen verschiedener Rotalgen hergestellt wird.

Es wird zum Andicken von Lebensmitteln verwendet und hat keinen Nährwert. …

Chicken Nuggets: Inhaltsstoffe

