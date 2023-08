Was die USA wussten: Die Ukraine hat keine Chance, gegen Russland zu gewinnen – droht „nukleare Vergeltung“?

Die Ukraine hat keinen rationalen Weg zum militärischen Sieg. Je länger Kiew und Washington diese bittere Realität ignorieren, desto länger wird das sinnlose Leiden des ukrainischen Volkes andauern, stellt der Autor des politischen US-Portals 19FortyFive fest. In einem Beitrag über den Ukraine-Konflikt heißt es:

„Die meisten Analysten und Experten haben den irrigen Eindruck, dass die Streitkräfte der Ukraine, sobald sie eine gewisse Menge moderner Waffen erhalten und genügend Militärs eine fortgeschrittene NATO-Ausbildung erhalten, Russland nicht nur ebenbürtig sind, sondern es auch besiegen werden.

Leider offenbart dieser Glaube ein völlig falsches Verständnis davon, wie Kriege geführt und gewonnen werden. Es ist die menschliche Dimension, die über den Ausgang eines Krieges entscheidet, nicht die Kampfmittel. Und an dieser Front haben die ukrainischen Streitkräfte möglicherweise bereits irreparable Verluste erlitten.“

Es könnte eine Generation und eine lange Periode dauerhaften Friedens erfordern ‒ etwas, das das Land nicht hat ‒, um eine glaubwürdige Kampftruppe wiederaufzubauen. Die Ukraine wird daher mit ziemlicher Sicherheit niemals die Freiheit auf dem Schlachtfeld gewinnen:

„Um das vorhandene Staatsgebiet zu erhalten und weitere Landverluste zu verhindern, muss sich Kiew mit der harten Realität abfinden: Der vernünftigste Weg ist jetzt, den Konflikt einzufrieren und eine Einstellung der Kämpfe auszuhandeln.“ (Bereiten die Regierungen die Menschen auf einen Atomangriff vor?)

Experte: Ausbleiben nennenswerter Erfolge der ukrainischen Armee gibt Westen Anlass zur Sorge

Die ukrainische Gegenoffensive zeigt auch zehn Wochen nach ihrem Beginn keine nennenswerten Fortschritte, was die Verbündeten im Westen zunehmend beunruhigt. Sie beginnen offenbar, über Wege zur Beendigung des Konflikts nachzudenken.

Diese Meinung vertritt der Militäranalyst Sean Bell in einem analytischen Artikel, der auf der Website des britischen Fernsehsenders Sky News veröffentlicht wurde.

Er schreibt, dass die ukrainischen Truppen trotz teilweise heftiger Kämpfe keinen Durchbruch gegen die „schwer zu überwindenden russischen Verteidigungsanlagen“ erzielt haben und die russischen Befestigungen noch „weitgehend intakt“ zu sein scheinen.(Krisenvorsorge: Wie man sich auf einen Atomkrieg vorbereitet)

Der Experte nennt keine Opferzahlen, stellt aber fest, dass die Verluste der Ukraine bei der seit Juni laufenden Gegenoffensive dreimal so hoch sein könnten wie die der russischen Streitkräfte.

Drohnenangriffe der ukrainischen Streitkräfte auf Objekte auf russischem Territorium, auf Schiffe der Schwarzmeerflotte, der Beschuss von Munitionsdepots und die „Befreiung“ kleinerer Siedlungen bezeichnet er als Sekundärgefechte.

300x250

Laut Bell ist der einzige Maßstab für den Erfolg des ukrainischen Machthabers Wladimir Selenskij die Größe des „befreiten Territoriums“, und gerade hier, nach monatelangen Verlusten, geht es nur sehr langsam voran.

Russland rückt im Norden auf breiter Front vor – Kiew gehen Reserven aus

Russland rückt im nördlichen Frontabschnitt Charkow-Swatowo vor. Dabei, so Juri Podoljaka, kann es vergleichsweise leicht die Kräfte des Gegners aufreiben. Dieser, so der Analyst, macht es den Russen gerade leicht, indem er hier seine letzten Reserven zusammenzieht.

Russlands jüngstes Vorrücken in Höhe Kupjansk auf einem breiten Stück des nördlichsten Frontabschnitts des ukrainischen Krieges, Charkow-Swatowo, mutet nicht wirklich spektakulär an. Doch dank der offenen Landschaft ist der Angreifer im Vorteil – und „hier kann das russische Militär sehr bequem die Kräfte des Gegners aufreiben, darunter die Reste seiner Reserven.“

300x250 boxone

Dies stellt Juri Podoljaka in seiner Analyseausgabe zum 17. August 2023 fest. Und da Kiew immer mehr Reserven hier zusammenzieht, macht es Russland diese Aufgabe nur zu leicht.

Dabei wiegen für Kiew Verluste irgendwelcher Wehrstellungen hier in Wirklichkeit nicht so schwer wie Verluste von Reserven – von denen es offensichtlich nur noch sehr wenig hat.

So musste das ukrainische Militär seine letzten guten Einheiten, in den Westmedien, die mittlerweile offen davon sprechen, als Gruppe Maroon bekannt, schon jetzt am südlichsten Frontabschnitt Saporoschje in den Kampf werfen. Und das, obwohl der Durchbruch, in den sie zum Ausbau des ersehnten Erfolgs hätten eingeführt werden sollen, noch nicht erzielt ist. Sie sind es vielmehr selber, die ihn erzielen müssen, stellt der Journalist fest.

„Und für die politische Führung der Ukraine wird dies zu einem enormen Problem – eingedenk dessen, dass das Mobilmachungspotenzial des Landes merklich geschrumpft ist und die Tauglichkeit wie der Kampfwille der Eingezogenen jetzt weitaus niedriger sind als noch im Vorjahr. All dies miteinander malgenommen ergibt, dass die Ukrainer selbst bei zahlenmäßiger Überlegenheit – etwa im Süden – diese nicht umsetzen können.“

Kiew muss nach russischen Angriffen eilig Waffen und Personal verlagern

Einem Medienbericht zufolge verlagere Kiew angesichts der zugenommenen russischen Angriffe derzeit eilig Waffen und Luftwaffenpersonal. Das Ziel der russischen Attacken soll darin bestehen, Kiew die Fähigkeit zu nehmen, Marschflugkörper abzufeuern.

Angesichts der zunehmenden russischen Angriffe auf ukrainische Militärobjekte soll die Ukraine derzeit ihre Waffen und Luftwaffenpersonal verlagern. Dies berichtet die britische Zeitung Financial Times am Donnerstag.

Der Zeitung zufolge sollen Moskaus Angriffe das Ziel haben, „Kiews Fähigkeit zu zerstören, die Langstreckenraketen abzufeuern, die es von westlichen Verbündeten erhält.“ Zu diesen Waffen gehören unter anderem britische Storm Shadow- und französische SCALP-Marschflugkörper. Deshalb „pendeln ukrainische Piloten ständig zwischen Dutzenden von inländischen Luftwaffenstützpunkten und Flughäfen hin und her.“

Um nicht getroffen zu werden, transportiere die Ukraine wichtige Waffen und qualifiziertes Personal von einem Ort zum anderen, so mit der Angelegenheit vertraute Beamte gegenüber der Financial Times.

Der Sprecher der ukrainischen Luftstreitkräfte, Juri Ignat, und der Berater des ukrainischen Verteidigungsministers, Juri Sak, erklärten außerdem, dass Kiew mehr Flugabwehrsysteme benötige, um die ukrainischen Luftstützpunkte besser zu schützen. Der Zeitung zufolge forderte Sak die westlichen Verbündeten auch auf, die Ausbildung ukrainischer Piloten und die Lieferung von F-16-Kampfjets zu beschleunigen.

Seit Mitte Juli führen russische Truppen als Reaktion auf den jüngsten Terroranschlag Kiews auf die Krim-Brücke Luftangriffe durch. Am 19. Juli kündigte der offizielle Vertreter des russischen Verteidigungsministeriums, Generalleutnant Igor Konaschenkow, einen Mehrfachangriff mit präzisionsgelenkten Waffen auf ukrainische militärische Industrieanlagen nahe Odessa und dem Luftwaffenstützpunkt Kanatowo an.

Am 20. Juli berichtete er über Vergeltungsschläge gegen die Produktions- und Lagerstätten für Drohnenboote nahe Odessa und Iljitschjowsk. Am 21. Juli schossen die russischen Streitkräfte mit präzisionsgelenkten Waffen auf ukrainische Einrichtungen, wo Terroranschläge gegen Russland vorbereitet worden waren.

Wladimir Putin stationiert Atomwaffen in Belarus: Alexander Lukaschenko droht mit „nuklearer Vergeltung“

Der „Krieg in der Ukraine, die militärische Spezialoperation“ sei kein Grund für einen Atomschlag „von irgendeiner Seite“, sagte Lukaschenko vor einem Monat bei einer Pressekonferenz.

Sollte es aber eine „Nato-Aggression“ gegen Belarus oder Russland geben, etwa einen Einmarsch, dann werde Russland im Verbund mit Belarus gemäß seiner nationalen Sicherheitsdoktrin „Vergeltung üben“, drohte er.

In einem Interview mit der staatlichen Nachrichtenagentur Belta verschärft der Putin-Verbündete nun seinen Ton deutlich. „Wir haben die Atomwaffen nicht hierher gebracht, um jemanden zu erschrecken“, sagte Lukaschenko.

„Ja, Atomwaffen sind ein starker Abschreckungsfaktor. Aber das sind taktische Atomwaffen, keine strategischen. Deshalb werden wir sie sofort einsetzen, sobald eine Aggression gegen uns gestartet wird.“

Taktische Atomwaffen sind wie konventionelle Waffen für den Einsatz in einer Schlacht gedacht. Ihre Sprengkraft und Reichweite sind deutlich geringer als die strategischer Atomwaffen.

CIA warnte Blinken, dass Kiews Gegenoffensive scheitern würde

Der Publizist sagt, dass das Treffen in Dschidda über die ukrainische Einigung die Krönung der „Blitz-Frühjahrsoffensive der Ukraine“ sein sollte, so eine Quelle im US-Geheimdienst.

CIA-Vertreter haben den US-Außenminister Anthony Blinken im Voraus gewarnt, dass eine Gegenoffensive der Ukraine in diesem Jahr keinen Erfolg haben würde, aber die US-Präsidialverwaltung hat dies ignoriert. Das berichtet der amerikanische Publizist und Pulitzer-Preisträger Seymour Hersh in einem Artikel auf der Plattform Substack unter Berufung auf eine Quelle im US-Geheimdienst.

„Er [Blinken] erfuhr von der CIA, dass die ukrainische Offensive nicht erfolgreich sein würde. Es war eine von [dem ukrainischen Präsidenten Wladimir] Zelenski inszenierte Show, an die die US-Regierung glaubte“, zitiert Hersh seinen Gesprächspartner.

Gleichzeitig habe man in Erwartung einer Gegenoffensive Kiews große Pläne geschmiedet. Hersh behauptet, dass das Treffen in Dschidda zum ukrainischen Abkommen der krönende Abschluss der ukrainischen „Blitz-Frühlingsoffensive“ werden sollte. „Aber im Moment hält Russland die ukrainische Offensive zurück und verhindert, dass sie vorankommt“, so Hersh.

Der amerikanische Journalist fügte hinzu, dass das Treffen in Jeddah die Idee des Assistenten des US-Präsidenten für nationale Sicherheit, Jake Sullivan, war, der es als „das Äquivalent zu Woodrow Wilsons Versailles, ein Treffen der großen Allianz der freien Welt nach dem Sieg über den verhassten Feind“ sah. „Ein weiterer Fehler. Aber wer zählt das schon?“ – zitiert Hersh seinen Gesprächspartner im amerikanischen Geheimdienst.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/de.rt.com am 19.08.2023