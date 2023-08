Endzeitprophezeiung der Bibel: Zehn Könige des neuen Heiligen Römischen Reiches erheben sich jetzt

Eine neue Supermacht erhebt sich in Europa! Seit mehr als 75 Jahren haben die Trumpet (Posaune) und unser Vorgängermagazin, die von Herbert W. Armstrong gegründete Plain Truth (Klar&Wahr), auf dieses Ereignis gewartet. Aufgrund der biblischen Prophezeiung erwarten wir, dass sie von einem starken Mann angeführt wird, der 10 „Könige“ anführt. Ein Gastartikel von Die Posaune

Europa befindet sich in einer Krise nach der anderen. Sein amerikanischer Verbündeter bricht gesellschaftlich, finanziell und militärisch zusammen. Russland und China sind auf dem Vormarsch. Europa reagiert darauf und ist im Begriff, mit Macht aufzusteigen! Wir könnten noch in diesem Jahr eine atemberaubende Veränderung in Europa erleben!

In Ihrer Bibel steht, dass die neue europäische Supermacht von 10 Königen angeführt werden wird, die alle Deutschland und einem deutschen starken Mann unterstehen.

Biblische Prophezeiung

Zu Beginn von Herrn Armstrongs Dienstzeit übernahmen Adolf Hitler die Kontrolle über Deutschland und Benito Mussolini die Kontrolle über Italien. Sie bildeten eine große europäische Achsenmacht, die den Zweiten Weltkrieg auslöste, in dem 60 Millionen Menschen getötet wurden. Der Vatikan arbeitete mit diesen beiden Führern zusammen. Nach dem Krieg und dem mörderischen Holocaust rettete der Vatikan sogar Nazi-Funktionäre und siedelte sie um!

Diese kirchlich-staatliche Beziehung war ein modernes Heiliges Römisches Reich. Die Geschichte zeigt, dass es die sechste Auferstehung dieses mittelalterlichen Reiches war. Und die Prophezeiung zeigt, dass eine siebte Auferstehung vor der Tür steht!

„Offenbarung 13 und 17 in Verbindung mit Daniel 2 und 7 besagen, dass ein Zusammenschluss von 10 Nationen auf dem Gebiet des alten Römischen Reiches die Welt in die Große Trübsal stürzen wird!“ schrieb Herr Armstrong in 1982 und fasste zusammen, was er seit mehr als 50 Jahren immer wieder prophezeit hatte. „Die 10 Nationen aus Offenbarung 17 werden katholisch sein“ (Mitarbeiterbrief, 20. Mai 1982). Er lehrte, dass fünf dieser 10 Nationen oder Nationengruppen, angeführt von „zehn Königen“ (Offenbarung 17, 12), in Westeuropa und fünf in Osteuropa liegen würden.

In Offenbarung 13 wird ein furchterregendes Tier beschrieben, das das Römische Reich symbolisiert. Seine Köpfe und Hörner stehen für die Weltherrschaft, die es zu Beginn ausübte, und für seine wiederholten Auferstehungen in den vergangenen zwei Jahrtausenden. Ein weiteres symbolisches Tier in Offenbarung 17 steht für die letzten sieben Auferstehungen dieses Reiches, die alle von einer Kirche beeinflusst wurden, die durch eine Reiterin symbolisiert wird. (Interessanterweise ist ein Symbol für Europa die mythische Frau Europa, die oft auf einem Tier reitet). Dies ist das Heilige Römische Reich. (Dies alles wird in Wer oder was ist das prophezeite Tier? von Herrn Armstrong ausführlich erklärt. Wir schicken Ihnen gerne ein kostenloses Exemplar zu.)

Erstaunlicherweise wird diese Prophezeiung in Offenbarung 17, 10 (Schlachter 2000) datiert: „Und [es] sind sieben Könige: [sieben Auferstehungen des Heiligen Römischen Reiches]; Fünf sind gefallen, und der eine ist da — der andere ist noch nicht gekommen; und wenn er kommt, muss er für eine kurze Zeit bleiben.“

Die Bedeutung dieser Prophezeiung würde offenbart werden, nachdem fünf dieser Auferstehungen Geschichte waren – wenn „der eine ist“ und „der andere noch nicht gekommen“ ist. „[D]er eine ist“ bezieht sich auf die sechste Auferstehung, die Hitlers Nazireich war! Zu diesem Zeitpunkt war Herr Armstrong auf der Bildfläche erschienen und Gott offenbarte die Bedeutung dieser Prophezeiung.

Noch bevor der Zweite Weltkrieg mit der Niederlage Hitlers und Mussolinis endete, lehrte Herr Armstrong in der Fernsehsendung World Tomorrow (Welt von Morgen) und in der Zeitschrift Plain Truth (Klar&Wahr), dass Deutschland nicht nur wieder auferstehen, sondern auch eine europäische Supermacht aufbauen würde, die mächtiger sein wird als Amerika und seine Verbündeten. Während der Krieg noch tobte, und dann, als Deutschland besiegt war, lehrte er, dass die siebte und letzte Auferstehung des Heiligen Römischen Reiches sicher sei. Und er erklärte, dass es 10 Könige unter deutscher Herrschaft haben würde. (Biblische Prophezeiung: Das letzte Heilige Römische Reich)

Zu dieser Zeit war Deutschland äußerst schwach. Die Alliierten und die Sowjets hatten es sogar in zwei Hälften geteilt. Deutschland hatte innerhalb von 25 Jahren zwei Weltkriege angezettelt, und die Sieger versprachen, es daran zu hindern, dies jemals wieder zu tun (siehe Rubrik, Seite 4). Die Macht der katholischen Führer im Vatikan wurde ebenfalls geschwächt (wenn auch nicht genug, um sie daran zu hindern, den meisten der führenden Nazis zur Flucht zu verhelfen).

In der Zwischenzeit – das sollte sich erst Jahrzehnte später herausstellen – führten deutsche Politiker und Industrielle, Beamte des Vatikans, ein zukünftiger Papst und Verbündete in anderen Ländern einen Plan aus, um die deutsche und europäische Macht in den Untergrund zu bringen.(Christliche Prophezeiung: Ende der Welt am 21. Mai 2024)

Deutschland und Europa wurden dezimiert. Russland, das an der Spitze der Sowjetunion stand, war so mächtig, dass es einen Großteil Osteuropas, einschließlich Ostdeutschlands, erobern konnte und in der Lage war, noch mehr Teile des Kontinents zu erobern. Das einzige, was es zurückhielt, war Amerika, das Truppen in Europa stationierte und Westeuropa, einschließlich Westdeutschland, aufbaute. Tatsächlich ließ Amerika, vor allem aus Angst vor Russland, die Deutschen nur zwei Jahre nach Hitlers Tod und der Kapitulation des Dritten Reiches „entnazifizieren“!

Jahrzehnte vergingen. Wurde dieses bestialische, blutige europäische Reich wirklich vernichtet? In Offenbarung 17 (Schlachter 2000) wird es als „das Tier, das war und nicht ist und doch ist“ beschrieben, das „aus dem Abgrund heraufkommen“ wird. Es ist verblüffend, wie perfekt die Fakten auf diese prophetische Beschreibung passen. Herr Armstrongs Erklärung dieser Prophezeiung und der Prophezeiung die besagt: „Fünf sind gefallen, einer ist da, der andre ist noch nicht gekommen“, ist heute aktueller denn je!

Vereinigtes Europa

Auch in der Nachkriegszeit gab es einige wenige Politiker, die eine Vision von einer vereinten europäischen Macht hatten. Einer von ihnen war Franz-Josef Strauß, langjähriger bayerischer Ministerpräsident, zweiter Verteidigungsminister der Bundesrepublik Deutschland und einer der stärksten Führer Europas. Und er hat sogar Herrn Armstrong gekannt!

Bei einem Treffen mit Herrn Armstrong im Jahr 1970 fasste Strauß seine Überlegungen folgendermaßen zusammen: „Ein geeintes Europa ist für die freie Welt heute wichtiger als jemals zuvor … Die Großmächte haben sich etabliert, die Vereinigten Staaten von Amerika, Russland, Japan. Ich glaube, dass die kleinen und mittleren europäischen Staaten nicht mehr in der Lage sind, dem zu begegnen, was die Zukunft von uns allen verlangt. … Deshalb plädieren meine politischen Freunde und ich schon seit Jahren für ein vereintes Europa“ (Hervorhebung von mir).

Strauß betonte, dass die europäische Einigung ohne Polen, die Tschechoslowakei, Ungarn und die anderen osteuropäischen Länder unvollständig wäre.

Strauß starb 1988. (Herr Armstrong starb 1986.) Der „starke Mann Europas“ sah seinen Traum nie erfüllt. Doch nur ein Jahr später fiel die Berliner Mauer. Ein Jahr später gab die zerfallende Sowjetunion die Kontrolle über den östlichen Teil des Landes ab, und Deutschland wurde wiedervereinigt.

Die osteuropäischen Länder konnten dann mit den westeuropäischen Ländern zusammenarbeiten und sich mit ihnen auf verschiedene Weise vereinigen. Doch die von Strauß angestrebte enge Zusammenarbeit blieb aus – bis jetzt.

Strauß war nur einer von Dutzenden von Kabinettsmitgliedern, Abgeordneten, Premierministern, Präsidenten, Königen und anderen führenden Politikern, die Herr Armstrong persönlich kannte. Ein anderer war Otto von Habsburg. Dieser Mann war der letzte Kronprinz von Österreich-Ungarn und dem früheren Heiligen Römischen Reich. Er war Mitglied des Europäischen Parlaments, vertrat Deutschland und die Christlich-Soziale Union Bayerns und war ein führender Vertreter der Internationalen Paneuropäischen Union.

Er sprach offen darüber, wie das Heilige Römische Reich Europa in der Vergangenheit zu einer Großmacht vereint hatte, und sagte, die Wiederbelebung dieses Reiches sei der einzige Weg, wie Europa wieder zu Größe gelangen könne.

Als er 1983 in Los Angeles, Kalifornien, an einem Rat für Weltangelegenheiten teilnahm, besuchte Herr Habsburg Herrn Armstrong. Die beiden Männer diskutierten darüber, warum ein neues europäisches Imperium zu dieser Zeit eher langsam als schnell entstand.

Herr Armstrong sagte ihm dies: Ich denke, was Sie sehen werden, ist ein finanzieller Zusammenbruch der westlichen Welt. Dann wird das Heilige Römische Reich mit großer Macht aufsteigen und China oder Russland übertreffen.

Das war eine außergewöhnliche Vorhersage. Heute erleben wir genau einen solchen Zusammenbruch und es beginnt bei den amerikanischen Banken! Beobachten Sie, wie sich dies entwickelt und wie es sich auf Europa auswirkt (Artikel, Seite 1).

Herr Armstrong fuhr fort, dass sich dieses europäische Reich in Teilen zusammensetzen könnte. Aber er sagte definitiv, dass, wenn die Zeit für die 10 Könige gekommen ist, sich in Einheit zu erheben, dies plötzlich geschehen wird.

Otto von Habsburg machte zwei entscheidende Aussagen, die wir verstehen müssen. Die erste ist diese: „Die europäische Gemeinschaft lebt größtenteils vom Erbe des Heiligen Römischen Reiches, obwohl die große Mehrheit der Menschen, die von diesem Erbe leben, nicht weiß, von welchem Erbe sie lebt.“

Warum verstehen viele Menschen, auch die Europäer, das Erbe Europas nicht? Ein Grund ist, dass diejenigen, die das neue Heilige Römische Reich errichten, dies größtenteils im Untergrund tun, so wie es in der Offenbarung beschrieben wird.

Ein weiterer Grund ist, dass die Verantwortlichen absichtlich verschwiegen haben, was für ein Erbe das Heilige Römische Reich wirklich hat!

Welche Art von Imperium?

Herr Habsburg wurde in die königliche Linie des jahrhundertealten Hauses Habsburg in Österreich hineingeboren, aber sein Vater wurde vertrieben, und 1961 verzichtete er auf jeden Anspruch auf den Thron seines Vaters. Er wollte nicht auf diesem Thron sitzen. Er wollte sich jedoch im Europäischen Parlament und in der Politik engagieren, was er bis zu seinem Tod im Jahr 2011 auch viele Jahre lang tat.

Er hielt den Traum von einem glorreichen europäischen Kaiserreich am Leben. Und er half, den Grundstein für die siebte und letzte Auferstehung des Heiligen Römischen Reiches zu legen.

Habsburg hatte die Vision, Europa groß zu machen, indem er „das Erbe des Heiligen Römischen Reiches“ wiederbelebt. Aber was ist dieses Erbe? Was hat das Heilige Römische Reich in seiner Geschichte getan, als es stark war?

Hier die andere Kernaussage von Habsburg: „Wir besitzen ein europäisches Symbol, das allen Völkern Europas gleichermaßen gehört. Das ist die Krone des Heiligen Römischen Reiches, die die Tradition Karls des Großen verkörpert.“

Karl der Große brachte das Heilige Römische Reich in das Kernland Europas, das so genannte Erste Reich. Und er setzte seine Ziele mit grausamer Gewalt durch! Er watete durch Blut, um Europa zu erobern und seine Vision zu verwirklichen. Die Brutalität, mit der er die Eroberten behandelte, schockierte selbst seine eigenen Adligen. In einem Fall ließ er an einem einzigen Tag 4500 Sachsen hinrichten. Aus diesem Grund gelang es ihm, Europa zum ersten Mal seit Justinian zu vereinen: Die Europäer unterwarfen sich ihm und seiner Version des Christentums – andernfalls brachte er sie um.

Dies ist Teil der „Tradition Karls des Großen“!

Nachdem das Heilige Römische Reich Deutscher Nation 1803 aufgelöst worden war, lebte Deutschland in dieser Tradition weiter. Und was hat es hervorgebracht? Die Welt erlebte das Zweite Reich während des Ersten Weltkriegs (1914‑1918), als der deutsche Kaiser (ein von Cäsar abgeleiteter Titel) Europa und andere Teile der Welt in ein Blutbad stürzte, dem schätzungsweise 14 Millionen Menschen zum Opfer fielen.

Nachdem Deutschland diesen Krieg verloren hatte, ging das Heilige Römische Reich erneut unter. Fünf waren gefallen, wie es in Offenbarung 17 heißt. In der Folgezeit interessierte sich ein Mann, der in Österreich-Ungarn geboren worden war und vor der Niederlage in der Armee des Deutschen Reiches gekämpft hatte, sehr für dessen Geschichte. In Wien besichtigte er das mächtige europäische Symbol, das Habsburg verherrlichte: die Kronjuwelen Karls des Großen. Dieser Mann war in der Tat von ihnen fasziniert. Er betete Karl den Großen geradezu an.

Der Autor Robert G. L. Waite schrieb, dass dieser Mann sagte, dass er dort in Wien „ein Bild von der Welt und eine Sicht des Lebens formte, die zur Grundlage meines Handelns wurde. … Ich habe nichts zu ändern gehabt“ (The Psychopathic God—Adolf Hitler [Der psychopathische Gott – Adolf Hitler]). Über diese Zeit in Wien schreibt Hitler in Mein Kampf: „Es war für mich die Zeit der großen Umwälzung gekommen, die ich im Innern jemals durchzumachen hatte.“

„Im Grunde wusste er, wer er war und was er zu tun hatte“, schrieb Waite. „Er war der vom Schicksal gesandte Anführer. Er musste auf die ‚Stimmen‘ antworten, die er angeblich hörte …“ (a.a.O.). Wie Waite festhielt, hörte dieser Mann Stimmen in seinem Geist und machte die größte Veränderung durch, die er je erleben sollte.

Dort in Wien, der kulturellen Hauptstadt des Heiligen Römischen Reiches, hatte Adolf Hitler ein Erwachen. Er habe eine übernatürliche Vision gehabt, sagte er, und Stimmen gehört, auf die er reagieren müsse. „Die Stimmen sagten ihm, er solle sein Vaterland von den Juden befreien, die es geschändet hatten“ (ebd.).

Dieser Mann stieg schnell auf und übernahm die Kontrolle über Deutschland und weite Teile Europas. Er trat in die blutigen Fußstapfen von Karl dem Großen, den er verehrte. Er nannte sein Reich das Dritte Reich. Er annektierte Österreich und „brachte aus Wien nach 140 Jahren die Insignien des Ersten Reiches mit – die Kaiserkrone, den Reichsapfel, das Zepter und das Reichsschwert. Bei der Übergabe dieser Symbole des Imperialismus gelobte er feierlich, dass sie für immer in Nürnberg bleiben würden“ (John Toland, Adolf Hitler). Die Entgegennahme dieser Juwelen bedeute, dass sein Volk – und nicht mehr die Juden – nun das auserwählte Volk Gottes sei.

Hitlers mörderische Motivation kam von Stimmen, von Geistern. Er wusste es nicht, aber Hitler war tatsächlich von einem bösen Geist besessen! (Um mehr zu erfahren, fordern Sie Ihr kostenloses Exemplar von Deutschland und das Heilige Römische Reich an). Er stand unter dem Einfluss des Vaters der Eitelkeit, der Lüge und des Mordes. Hitler war das Werkzeug des Teufels, um den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust auszulösen! Dieser Mann versuchte nicht nur, die Juden zu verdrängen, sondern sie gänzlich auszurotten! Er ermordete 6 Millionen Juden und verursachte den Tod von weiteren 54 Millionen!

Die Reiche sind eine von insgesamt sechs Wiederauferstehungen des Heiligen Römischen Reiches, die bisher stattgefunden haben. Alle sechs haben Ströme von europäischem Blut vergossen, um andere Völker zu erobern!

Es passiert jetzt

Nach dem Krieg gingen die Nazis in den Untergrund. Die Bibel prophezeit sogar diesen Untergrund, der in Offenbarung 17, 8 als „Abgrund“ oder „Verdammnis“ bezeichnet wird. Genau wie die Nachkriegs-Nazis ist das Heilige Römische Reich heute im Untergrund. Aber es wird immer stärker, und einige Menschen engagieren sich leidenschaftlich dafür, so dass es immer mehr an die Öffentlichkeit kommt. Sehr bald werden Sie es in aller Deutlichkeit sehen!

Ich glaube nicht, dass Habsburg wie Adolf Hitler dachte. Aber das große Reich, das er und andere mit aufgebaut haben, wird von einer bösen geistigen Macht in Besitz genommen werden und unsagbare Zerstörung und Tod verursachen! Heute ist das Vierte Reich bereit, sich zu erheben!

Das Einigungsprojekt, das Strauß, Habsburg und andere vorangetrieben haben, ist fast vollendet! Aus dem Europäischen Gemeinsamen Markt wurde 1993 die Europäische Union. Kleinere Nationen schließen sich zusammen und integrieren sich in die große Union. Die osteuropäischen Nationen sind ebenso Teil der Union wie die westeuropäischen Staaten. Der Katholizismus hat auf dem Kontinent einen starken Einfluss, der noch viel stärker werden wird.

Die föderale Autorität der EU hat den Mitgliedsstaaten immer mehr Souveränität und Macht entzogen. Sie ist zunehmend undemokratisch geworden. Der Vertrag von Lissabon von 2007 setzte sich über gegenteilige nationale Referenden hinweg und schuf eine EU-Verfassung. Europa hat eine gemeinsame Währung, eine Handelspolitik, einen diplomatischen Dienst, ein Gerichtssystem, eine Grenzagentur, eine Küstenwache, eine Polizei, eine Legislative, eine Flagge, eine Hymne und vieles mehr entwickelt.

Und, wie Herr Armstrong ebenfalls ausdrücklich prophezeite, ist Großbritannien ausgestiegen und hat „keinen Anteil daran“.

Die Menschen bezeichnen das, was sich abzeichnet, sogar mit den Begriffen, die Herr Armstrong oft verwendet hat: „die Vereinigten Staaten von Europa“. Und wenn dieses Tier, das „war und nicht ist und doch ist“, aufsteigt, wird es plötzlich geschehen und die Macht von Amerika, Russland oder China übertreffen.

Wir erleben nichts weniger als den Aufstieg der „zehn Könige“, die in Daniel 2 und Offenbarung 17 prophezeit werden!

Das prophetische Bild in Daniel 2 stellt diese 10 Könige als 10 Zehen dar, welche die beiden Füße einer mächtigen Statue bilden. Dies zeigt, dass dieses Reich 10 Könige haben wird, die europäische Nationen oder Nationengruppen anführen: die Hälfte in Westeuropa, die andere Hälfte in Osteuropa. Herr Armstrong lehrte auch, dass die Zusammensetzung der Beine und Füße – Eisen und Lehm (Daniel 2, 41) – die eiserne Stärke der Nationen des Römischen Reiches, vermischt mit schwächeren israelitischen Nationen, darstellt.

Wer werden sie sein? Die genaue Zusammensetzung bleibt abzuwarten, aber Herr Armstrong hat jahrelang darüber spekuliert, und wir sehen immer mehr, wie richtig seine Ansichten waren!

Im Jahr 1953 schrieb er: „Dazu gehören Deutschland und Italien, wahrscheinlich Spanien und Portugal und Frankreich, Griechenland und wahrscheinlich einige der Balkanländer aus Jugoslawien, Österreich, der Tschechoslowakei, Ungarn, Bulgarien, Rumänien oder andere“ (Good News, Mai 1953). In den Jahren 1980 und 1982 wies er erneut auf dieselben Nationen hin, zusammen mit Polen und Irland.

Spanien ist, wie auch Portugal, sehr katholisch. Zu einem bestimmten Zeitpunkt waren die beiden Länder unter einem König der Iberischen Union. Hier fand ein Großteil der blutigen katholischen Inquisition statt. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es an der Gründung des Nationalsozialistischen Untergrunds beteiligt. Ungarn war in der Vergangenheit ein wichtiger Teil des Heiligen Römischen Reiches und wird derzeit von einem starken Mann geführt, der das christliche Erbe betont und sein Militär an Deutschland gebunden hat.

Die Tschechoslowakei hat sich in die Tschechische Republik und die Slowakei aufgeteilt, aber beide Länder arbeiten eng zusammen. Die Tschechen entsenden sogar Soldaten, um die slowakischen Grenzen zu schützen. Sie verwenden auch deutsches Militärgerät und haben eine Brigade, die eng mit einer deutschen Panzerdivision zusammenarbeitet. Auch Rumänien hat eine Brigade, die eng mit der deutschen Armee zusammenarbeitet.

Deutschland löste 1991 die Jugoslawienkriege aus und übernahm 1998 die Kontrolle über den Balkan. Es erkannte den Kosovo an und setzte die Vereinigten Staaten und die NATO unter Druck, Jugoslawien zu bombardieren, wodurch es in einzelne Länder zerfiel. (Siehe Deutschlands Eroberung der Balkanstaaten.) Diese strategische Region, die Zugang zum Mittelmeer bietet, wird mit Sicherheit Teil der neuen europäischen Supermacht sein. Einige Balkanstaaten sind nicht Teil der Europäischen Union, doch die EU-Grenzschutzbehörde Frontex ist bereits in mehreren von ihnen tätig.

Polen, das von Sowjetrussland beherrscht wurde, konnte sich, wie von Herrn Armstrong vorhergesagt, lösen. Es ist zu 90 Prozent katholisch, sein größter Handelspartner ist Deutschland, seine Wirtschaft befindet sich im Aufschwung, und es baut plötzlich ein mächtiges Militär auf. Es hat angekündigt, die Militärausgaben um 60 Prozent zu erhöhen und die Zahl seiner Truppen zu verdoppeln, was es bald zum größten Militär in Europa machen könnte. (US-Todeslager: Vernichtungspläne gegen die Deutschen – die Schaffung der „neuen Deutschen“)

Das aufstrebende Heilige Römische Reich wird nicht alle 27 derzeitigen Länder der Europäischen Union umfassen. Es wird von 10 Königen regiert werden, die Europa und große Teile der Welt beherrschen werden. Fünf dieser Könige zeichnen sich bereits ab!

Krieg und Frieden

Herr Armstrong sagte immer wieder, dass Großbritannien nicht Teil dieses europäischen Imperiums sein würde, Jahrzehnte bevor Großbritannien offiziell im Jahr 2020 austrat! In der Tat zeigte er, dass die biblische Prophezeiung Großbritannien, Amerika und die jüdische Nation im Nahen Osten als Opfer dieses Reiches identifizierte!

Die Prophezeiung macht deutlich, dass dieses moderne Heilige Römische Reich ein entsetzliches Blutvergießen verursachen wird. Ja, Deutschland ist im Begriff, einen weiteren globalen Konflikt zu entfesseln, der weitaus schlimmer sein wird als beide Weltkriege zusammen!

Gott lässt zu, dass sich dieses tödliche Reich ein siebtes und letztes Mal erhebt, um die Völker zu bestrafen, die Ihn gekannt und sich gegen Ihn aufgelehnt und gewendet haben. Die Briten, die Amerikaner, die Juden und die anderen Völker, die vom alten Israel abstammen, haben immense Segnungen von Gott erhalten. (Dies wird erklärt in Die USA und Großbritannien in der Prophezeiung, von Herbert W. Armstrong; fordern Sie Ihr kostenloses Exemplar an). Aber wie wir deutlich sehen können, haben diese Völker Gott abgelehnt, und Er entfernt diese Segnungen und erlaubt den modernen Nachkommen der alten Assyrer, sie erneut anzugreifen und zu erobern!

Andere biblische Prophezeiungen zeigen, dass Großbritannien, Amerika, Juda und die anderen Nationen Israels im Begriff sind, einen blutigen, blutigen Preis für ihre schreckliche Rebellion und Sünde zu zahlen! Ein Großteil dieses Blutvergießens wird durch das neue Heilige Römische Reich angerichtet werden.

Wir stehen kurz davor, dass Millionen von Menschen von diesem Eroberungsimperium abgeschlachtet werden.

Gibt es angesichts der Schwere dieser Prophezeiungen überhaupt noch Hoffnung? Natürlich gibt es die!

Diese drei Nationen könnten Gottes letzte Warnbotschaft beherzigen und umkehren (Amos 7, 8). Im Moment scheinen sie sich nicht in diese Richtung zu bewegen.

In Offenbarung 17, 13-14 steht Folgendes über die 10 Könige: „Diese sind eines Sinnes und geben ihre Kraft und Macht dem Tier. Die werden gegen das Lamm [Jesus Christus] kämpfen, und das Lamm wird sie überwinden, denn es ist der Herr aller Herren und der König aller Könige, und die mit ihm sind, sind die Berufenen und Auserwählten und Gläubigen.“

Das ist richtig: Die Bibel offenbart, dass diese blutige europäische Supermacht gegen Jesus Christus kämpfen wird! Das bedeutet, dass die Könige, die wir jetzt aufsteigen sehen, ein Zeichen dafür sind, dass die Wiederkunft Jesu Christi unmittelbar bevorsteht!

Diese Könige erheben sich jetzt, und fünf Könige sind bereits aufgestiegen. Die Zeit ist sehr, sehr kurz.

Die biblische Prophezeiung ist wahr, und die von Herrn Armstrong gelehrte offenbarte Erklärung ist wahr. Auch die Prophezeiung der Wiederkunft ist wahr! Dies führt zu den besten Nachrichten, die Sie überhaupt hören können!

Die Bibel spricht davon, dass nur eine Gruppe diesem kommenden Unheil entgehen wird. In Offenbarung 3, 10 heißt es: „Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, zu versuchen, die auf Erden wohnen.“ Diese „Stunde der Versuchung“ wird mit der Großen Trübsal beginnen, die einen Angriff des Heiligen Römischen Reiches auf die Nationen Israels – vor allem die Vereinigten Staaten und Großbritannien – beinhalten wird (Die USA und Großbritannien in der Prophezeiung werden Ihnen das erklären). Aber Gott wird diejenigen beschützen, die sein Wort halten!

Werden Sie dazu gehören?

