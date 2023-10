Teile die Wahrheit!

Der nicht erklärte Bürgerkrieg im Westen verschärft sich trotz eines 45-tägigen Haushaltsstillstands, der den US-Konzern vorerst im Geschäft hält. Der wichtige Punkt ist, dass kein Geld in die Ukraine geschickt wird; Das bedeutet, dass die khasarische Mafia über kein politisches Bestechungsgeld aus dieser Quelle verfügt. Von Benjamin Fulford

Hinweis: Benjamin Fulford ist ein kanadischer Investigativjournalist, der seit geraumer Zeit in Japan lebt. Er war Chefredakteur der Asien-Pazifik-Ausgabe des Forbes Magazine und hat mehrere Romane auf Japanisch geschrieben, darunter über den 11. September und „Die Macht der Mafia, die Welt zu regieren, und der Reset-Plan für die Menschheit“.

Er ist auch Sprecher der White Dragon Society und berichtet wöchentlich über die globale Machtverschiebung, die im Gange ist. Er verfügt über ein großes Netzwerk von Kontakten, das von Staatsoberhäuptern bis hin zu Mafiafiguren reicht, und erhält wöchentlich Informationen von allen Arten von Whistleblowern in Organisationen wie dem Pentagon, der CIA, dem Mossad, dem MI5, dem MI6, dem Vatikan, den Königshäusern und der P2/ P3 Freimaurerloge.

Warnung: Er stellt seit Jahren unbewiesene abenteuerliche Ankündigungen in Aussicht, wie Verhaftungen und Verschiebungen im Machtgefüge. Nichts von seinen Ankündigungen ist eingetroffen. Es werden geschickt Fakten mit Märchen vermischt. Seine Aussagen werden unkritisch in den Sozialen Medien verbreitet. Es besteht der Verdacht das er wie Q, die White Hats, White Dragon Family, etc. auch eine PsyOp ist!

„Jetzt, da die gefälschte Biden-Show nicht mehr Geld in die ukrainische Wäscherei schickt, könnte das ziemlich schnell ein Ende haben. Ohne die US-Hilfe wird Europa sehr schnell zusammenbrechen. Sie wollen auch raus“, sagen CIA-Quellen.

Auf jeden Fall sind MI6, CIA-White-Hats und asiatische Geheimbünde jetzt voll auf dem Kriegspfad.

Hier ist zum Beispiel die Reaktion des MI6 auf Berichte, dass Meghan Markle, die laut Quellen Hillary Clinton als „Königin“ der Satanisten in den USA ersetzte, zur Senatorin für Kalifornien „ernannt“ werden sollte, um die verstorbene Diane Feinstein zu ersetzen:

„Wir haben kein Interesse an ihr, weil das Interregnum bedeutet, dass die gesamte britische Königsfamilie entlassen wird. Eine gewöhnliche Schlampe, die zusammen mit der gesamten Familie der Königin unter vielen anderen zu ihrem Tod beigetragen hat … Sie sind alle bereit, den Mist zu reißen und den schlechten Mist loszuwerden. Ein Haufen geldgieriger Kerle.“

https://www.dailymail.co.uk/news/article-12578609/Meghan-Markle-considers-run-office-Duchess-Sussexs-frame-Californian-Senator-Dianne-Feinsteins-seat-senator-died-aged- 90-White-House-ultimate-aim.html

Es stellt sich heraus, dass Markle, die bestreitet, eine Satanistin zu sein, den Job abgelehnt hat. Dennoch zeigt sich die öffentliche Bestätigung eines Machtwechsels im Vereinigten Königreich darin, dass der britische Premierminister Rishi Sunak den Befehl zur Entsendung britischer Truppen in die Ukraine widerruft.

https://www.irishnews.com/news/uknews/2023/10/01/news/pm_insists_no_plan_to_send_british_troops_for_training_in_ukraine_here_and_now_-3660604/

Wir hören auch von asiatischen Geheimgesellschaften, dass in Japan und anderen Teilen Ostasiens eine Säuberung begonnen hat. Hier ist eine Nachricht der Asiaten:

Das Ziel der Asiaten für 2024 ist es, den unbeschreiblichen Übeln und dem Chaos, die durch die umweltschädliche Kakophonie von Männern entstehen, deren unstillbarer Appetit nur noch von ihrer Neigung, alles um sie herum zu zerstören, noch übertroffen wird, ein endgültiges Ende zu setzen.

https://www.karmaweather.com/news/yearly-chinese-horoskop/predictions-2024

Beginnen wir mit der Situation des US-Haushalts. Das erste, was die Menschen verstehen müssen, ist, dass das derzeitige US-System kaputt ist und nicht repariert, sondern nur ersetzt werden kann.

Nach Angaben der St. Louis Fed und anderen hat die US-Regierung Schulden und ungedeckte Verbindlichkeiten in Höhe von etwa 250 Billionen US-Dollar. Das sind 735.000 US-Dollar für jeden Mann, jede Frau und jedes Kind im Land. Das heißt, wenn jeder sein gesamtes Einkommen ohne Essen, Miete usw. ausgeben würde, um die Schulden zu begleichen, würde es 23 Jahre dauern.

Die folgende Grafik zeigt, wie Amerikaner seit 2006 in Schulden leben, also ohne Bezug zur physischen Realität.

Diese nächste Grafik zeigt, dass nur 22 % der US-Wirtschaftsaktivität auf der physischen Realität basiert. Der Rest sind YouTuber, „Finanzberater“, Anwälte usw.

Meine eigene Erfahrung ist eine Metapher dafür, was die Amerikaner und andere westliche Menschen durchmachen werden, wenn die Konzerndiktatur bankrott geht. Bei Forbes bekam ich ein hohes Gehalt und musste nur 18 Geschichten pro Jahr produzieren.

Die Kombination aus hohen Löhnen und niedriger Arbeitsquote war seelenzerstörend und ich war infolgedessen ein dekadenter Hedonist. Letztes Jahr habe ich als Freiberufler weit über 100 Artikel geschrieben und vier Bücher veröffentlicht und mich großartig gefühlt, da ich viel Zeit zum Spielen hatte. Das ist es, was der gesamte Westen durchmachen wird, wenn das Fiat-Geld Heroin abgeschnitten wird.

Falls Sie nicht glauben, dass es abgeschnitten wird, werfen Sie einen Blick darauf, was mit der Fiat-Brunnen des Federal Reserve Board passiert. Aufgrund beispielloser Verluste sind sie gezwungen, Hunderte von Mitarbeitern zu entlassen.

Das bedeutet, dass das politische Kabuki-Theater in Washington DC bald zu Ende sein wird.

Außerdem ist zu beachten, dass das Fiat-System seit 1971, als der US-Dollar vom Goldstandard abgeschafft wurde, dem durchschnittlichen Amerikaner Geld entzieht. Damals, bevor die KM die Autoarbeitergewerkschaft übernahm, verdiente der durchschnittliche Automonteur genug Geld, um ein Haus und ein Auto zu besitzen und eine Familie zu ernähren.

Nun kann sich der Durchschnittsverdiener, der 71.214 US-Dollar pro Jahr verdient, in 99 % der 575 untersuchten Landkreise das Haus zum Durchschnittspreis nicht leisten.

http://theeconomiccollapseblog.com/homes-are-unaffordable-in-99-percent-of-us-counties/

Deshalb wird nichts Geringeres als eine Revolution, gefolgt von einem Jubiläum, Wohlstand und Ordnung für den durchschnittlichen amerikanischen und anderen westlichen Schuldensklaven wiederherstellen.

Täuschen Sie sich nicht, eine Revolution hat bereits auf die schlimmste Art und Weise begonnen, mit Chaos und Unordnung, während der Mob tobt. In jüngster Zeit sah sich Target aufgrund von Diebstahl und Kriminalität gezwungen, neun Geschäfte in vier Bundesstaaten zu schließen.

Mittlerweile kommt es in den meisten US-Städten zu Massenplünderungen, jüngstes Beispiel ist Philadelphia. https://www.startribune.com/theft-crime-spur-target-close-nine-stores-four-states-minneapols-san-francisco-portland-seattle-nyc/600307683/

In San Francisco wurden im letzten Monat NUR 3% der Restaurants nicht verwüstet.

https://www.dailywire.com/news/only-3-of-san-francisco-restaurants-have-not-been-vandalized-in-past-month-survey

Die einzige Hoffnung scheint das Kriegsrecht zu sein. Allerdings muss man auch verstehen, dass das US-Militär jetzt tatsächlich für die Chinesen arbeitet, ob sie es merken oder nicht. Das liegt daran, dass die Chinesen für die Unterstützung der US-Militäroperationen auf der ganzen Welt bezahlen. In der realen Welt sind es vor allem chinesische, japanische und saudi-arabische Gelder, die die US-Regierung und ihre Operationen auf der ganzen Welt finanzieren. „Wir haben beschlossen, dass es billiger ist, einen Wachhund zu füttern als einen hungrigen Wolf zu bekämpfen“, erklären asiatische Geheimdienstquellen.

Als Zeichen dieses weltweiten militärischen Wandels werden China und Saudi-Arabien im nächsten Monat gemeinsame Militärübungen abhalten, „die darauf abzielen, die praktische und freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen den beiden Militärs zu vertiefen und das Niveau der praktischen Ausbildung der Truppen zu verbessern.“

https://www.thedefensepost.com/2023/09/28/china-saudi-arabia-naval-drills/

Übrigens, falls jemand glaubt, dass die USA einen Krieg gegen China gewinnen würden: Das US-Militär hat gerade bekannt gegeben, dass China 232 Mal schneller neue Marineschiffe bauen kann als die Vereinigten Staaten. Das Gleiche gilt für Panzer, Raketen usw.

https://www.theepochtimes.com/china/chinas-shipbuilding-capacity-more-than-200-times-greater-than-us-navy-intelligence-slide-5497280?utm_source=uschinanoe&src_src=uschinanoe&utm_campaign=uschina-2023-09-25&src_cmp=uschina-2023-09-25&utm_medium=email&cta_utm_source=uschinanoecta&est=EcrHZ63j%2F%2Ff0c6iounLi1POYjXSom4ydaV2V4SnDHsfjJzDcjDXMd22B8s%2Bj8dc%3D

Auch die plötzlichen Überschwemmungen in New York City, nachdem der falsche Joe Biden der Welt mit einem Wetterkrieg gedroht hat, sind ein klares Zeichen dafür, dass das US-Militär kein Monopol auf Wetterwaffen hat.

Natürlich bedeutet das Vorhandensein von Atomwaffen, dass ein totaler Krieg zwischen China, Russland und den USA in Wirklichkeit nur den Planeten zerstören würde. Stattdessen werden sie sich wahrscheinlich auf eine Art Deal einigen.

Es wird erwartet, dass sich das US-Militär unter der neuen Führung von General Charles Q. Brown von einem Vollstrecker für Satansanbetende Oligarchen zu einer planetarischen Schutztruppe wandelt. Ihre neue Aufgabe wird es sein, die Schwachen und Verletzlichen zu schützen.

Natürlich wird es zuerst eine Abrechnung geben. Das US-Militär unter dem Verräter Mark Milley hat sein Bestes gegeben, um 90% der Menschheit zu töten, damit seine satanischen Oberherren an der Macht bleiben.

Es ist inzwischen zweifelsfrei bewiesen, dass das US-Militär einen Angriff mit Biowaffen und elektromagnetischen Strahlen durchgeführt hat, gefolgt von der Verwendung giftiger Impfstoffe, um einen Völkermord auf der ganzen Welt zu begehen.

Die folgenden Grafiken zeigen die Übersterblichkeit in Deutschland und Japan nach der Zwangsimpfkampagne. Ähnliche Zahlen sind auch in anderen Ländern wie Kanada und den Vereinigten (absichtlicher Tippfehler) Staaten zu beobachten.

Der unten stehende Link führt dich zu über 2000 von Experten begutachteten wissenschaftlichen Arbeiten, die die Giftigkeit der genverändernden Giftinjektionen belegen.

https://www.academia.edu/45000293/COVID_cure_or_perpetual_vaccination_30_cheap_effective_treatments_or_never_ending_ineffective_unsafe_injections_Scientific_proof_of_the_PLANdemic_with_2000_peer_reviewed_published_references

Staatsanwälte auf der ganzen Welt sind aufgefordert, diese Dokumente zu verwenden, wenn sie Anklage gegen lokale Impfstoffverbrecher erheben.

Das ist Massenmord in einem Ausmaß, wie es ihn seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gab.

In Japan schlägt Professor Takayuki Miyazawa von der Universität Kyoto – einer der führenden Virologen Japans – Alarm, nachdem er Beweise für die Herstellung von Covid-Stämmen entdeckt hat. Andere Wissenschaftler haben auf das durch Impfstoffe verursachte Massensterben hingewiesen. Verschiedene Quellen berichten, dass Unterweltler und Rechtsradikale planen, die Sache selbst in die Hand zu nehmen, wenn die Polizei die erwiesenen Impfstoff-Massenmörder dort nicht strafrechtlich verfolgt.

https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000900468.pdf

Auch viele Oligarchen werden sich bald der Justiz stellen müssen. Als eines von vielen Anzeichen dafür, dass Google kriminell ist, hat YouTube ein sehr gutes Video mit Mike Tyson entfernt, in dem Robert F. Kennedy Jr. sagt: „Das wahre Geld steckt nicht in den Impfstoffen. Es liegt in den Medikamenten, die gegen Impfschäden verkauft werden“.

Ein weiterer erwiesener Krimineller ist Bill Gates, der Präsident Trump (2017) bat, seine „Impfstoffe“ nicht zu untersuchen…(Zitat)… „Das ist eine Sackgasse…das wäre schlecht…tu das nicht…“, zeigte er seine Schuld. Jetzt, wo die Wahrheit raus ist – holt die Schlingen raus

„Die Impfung schwächte das Immunsystem und 50% von ihnen starben an einer bakteriellen Lungenentzündung, die sich durch die Masken im Mund und in der Lunge bildete.

Die übrigen Todesfälle wurden durch andere Nebenwirkungen der Impfung verursacht… Null Menschen starben direkt an der Spanischen Grippe. Kommt dir das bekannt vor?“

Übrigens hat uns der polnische Geheimdienst über einen gewissen Dr. Demetre Daskalakis, den „Affenpocken-Koordinator“ im Weißen Haus, informiert. Er ist Bidens bestbezahlter Mitarbeiter und bekannt für seine Schändung Christi und seine Besessenheit von Satan und Okkultismus. Daskalakis, der in diesem Jahr 50 Jahre alt wird, kam vor weniger als einem Jahr in Bidens Stab. In dieser kurzen Zeit verdiente er 260.718 Dollar – das höchste Gehalt im Weißen Haus, den Präsidenten selbst nicht mitgerechnet. Warum haben wir nicht schon früher von ihm gehört?

Außerdem hat Elon Musk gerade dieses Video auf X gepostet, in dem es um die Unwirksamkeit von Impfstoffen geht. Ein anderes Video zeigt, wie alle Impfstoffhersteller ihren Hauptsitz in die Ukraine verlegen.

Die Beweise sind nicht mehr zu leugnen. Kriegsverbrechertribunale sind jetzt unausweichlich.

Die unten abgebildeten Personen werden alle mit der Todesstrafe rechnen müssen, wenn sie von diesen Gerichten für schuldig befunden werden.

Diese Menschen wissen, dass sie dem Untergang geweiht sind, nachdem ihr Plan, 90% der Menschheit zu töten und den Rest dauerhaft zu versklaven, gescheitert ist.

Das erklärt wahrscheinlich die folgende Beschreibung eines indischen Diplomaten über das Verhalten von Justin Castrudeau, als er im September in Indien war:

„Meine Frau sah ihn am Flughafen in Delhi und sagte, dass Trudeau deprimiert und gestresst aussah. Wir kennen den Grund dafür nicht. Ich kenne die Realität nicht, aber die sozialen Medien und einige ‚glaubwürdige Gerüchte‘ deuten darauf hin, dass sein Flugzeug voll mit Kokain war. Er hat auch das Abendessen des Präsidenten verpasst, weil einige Leute sagen, dass er aufgrund des Drogenkonsums nicht bei Sinnen war. Angesichts dessen kann man nicht sagen, was in seinem Kopf vorgeht.“

Trudeau hat getreu der Nazi-Sitte alle Bücher „verbrannt“, die 2008 oder früher veröffentlicht wurden, weil sie nicht den Propagandastandards seines Regimes für öffentliche Materialien entsprechen.

https://www.naturalnews.com/2023-09-27-fascism-canada-libraries-book-burnings-purge-truth.html

Trudeau bewies seine Schuld, indem er Jaroslaw Hunka, einen SS-Nazi aus Galizien, einlud, unter großem Beifall vor dem kanadischen Parlament zu sprechen. Hunkas Truppen waren während des Zweiten Weltkriegs für mindestens 1,5 Millionen Tote in der Ukraine verantwortlich.

Falls du es nicht weißt: Adolf Hitler schrieb in Mein Kampf, dass er 90 % der Menschheit versklaven und dann umbringen wollte. Mit anderen Worten: Die Nazis waren sabbatisch-fränkische Juden oder das, was man heute als khasarische Mafia bezeichnet.

Das Centre for Israel and Jewish Affairs, das jüdische Verbände im ganzen Land vertritt, zeigte sich zutiefst beunruhigt über den Vorfall.

Als Zeichen dafür, dass viele von ihnen immer noch einer Gehirnwäsche unterzogen werden, fügten sie jedoch hinzu: „Die jüdische Gemeinschaft Kanadas steht fest an der Seite der Ukraine in ihrem Kampf gegen die russische Aggression.“

Der sogenannte Führer der Ukraine, Wladimir Zelenski, hat durch seine Taten immer wieder bewiesen, dass er ein Nazi ist. Die Briefmarke, die er zum Gedenken an Hunka herausgegeben hat, ist nur ein kleiner Teil eines ganzen Berg von Beweisen.

Die jüdischen Organisationen müssen den Völkermord an den ukrainischen Männern, den Zelensky in Zusammenarbeit mit Jewgeni Prigoschin von der Wagner-Gruppe und anderen verübt hat, nun offiziell anprangern.

Zelenskys Männer holten hunderttausende ukrainische Männer gewaltsam von der Straße und ließen sie durch Artillerie töten. Russische FSB-Quellen bestätigen, dass Zelensky und seine Generäle Prighozhin genaue Artilleriekoordinaten gaben, um sicherzustellen, dass die ukrainischen Männer innerhalb von vier Stunden nach ihrer Ankunft an der Front getötet wurden.

Die zurückgelassenen wehrlosen ukrainischen Frauen und Kinder wurden dann als Sexsklaven oder zur Organentnahme verkauft. Über 60.000 Kinder wurden zu Tode gefoltert, um Adrenachrom zu gewinnen.

Das russische Außenministerium sammelt aktiv Informationen über die Verbrechen Kiews an Minderjährigen, sagte der für die Überwachung der Verbrechen des Kiewer Regimes zuständige Botschafter des Ministeriums, Rodion Miroshnik.

https://tass.com/politics/1680845

Der ukrainische Sicherheitsdienst (SBU) und das State Bureau of Investigation nehmen General Valerii Zaluzhny unter die Lupe.

den Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, wegen Hochverrats. Hochrangige Offiziere wurden bereits verhört, darunter der Kommandeur der Gemeinsamen Streitkräfte, Generalleutnant Sergej Najew, und Andreij Kowaltschuk, der ehemalige Kommandeur der Südzone.

https://www.voltairenet.org/article219728.html

Zelensky kann nicht in die Ukraine zurückkehren, da ihm eine Verhaftung und Hinrichtung droht.

„EINES TAGES WERDEN VIELE IHRE KÖPFE IN SCHANDE HÄNGEN. WENN SIE DAS BÖSE ERKENNEN, DAS SIE VERTEIDIGT HABEN, UND DIE HELDEN, DIE SIE VERHÖHNT HABEN.“

Auch im ehemaligen Jugoslawien, wo Bill Clinton und Rockefeller vor Jahrzehnten ähnliche Verbrechen begangen haben, steht nun eine Abrechnung bevor.

Der gefälschte Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats der USA, John Kirby, bestätigt, dass in der vergangenen Woche ein „großer serbischer Militäraufmarsch entlang der Grenze zum Kosovo“ stattgefunden hat. Dazu gehören moderne Artillerie, Panzer und mechanisierte Infanterieeinheiten, sagte er.

https://www.aa.com.tr/en/americas/us-calls-on-serbia-to-withdraw-its-unprecedented-military-deployment-on-kosovo-border/3004305

Da die meisten Länder der Welt den verbrecherischen Staat Kosovo nicht anerkennen, wird nichts die Serben davon abhalten, das dortige Satanistennest zu zerstören, sagen serbische Geheimdienstquellen.

Auch im Westen werden Menschenschmuggler zusammengetrieben.

So wurden in Polk County, Florida, bei einer Aktion gegen Menschenhandel 219 Personen verhaftet, darunter ein Schullehrer und drei Disney-Mitarbeiter.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-12573797/Three-Disney-workers-teacher-219-people-snared-Florida-human-trafficking-sting.html

Dan Andrews, Premierminister des australischen Bundesstaates Victoria, der einige der längsten und drakonischsten COVID-Abriegelungen der Welt leitete, ist offiziell zurückgetreten. In Wirklichkeit steht er unter Arrest und wird nach Angaben des australischen Geheimdienstes von der Bildfläche verschwinden.

Es gibt auch einen massenhaften Aufstand der Bevölkerung gegen die satanische herrschende Oligarchie und ihre sklavischen politischen Akteure.

In der Slowakei hat der russisch orientierte Populist Robert Fico gerade eine weitere Wahl gewonnen. Fico machte sich die Anti-Masken-Stimmung zunutze und stoppte die Militärhilfe für die Ukraine

https://www.irishtimes.com/world/europe/2023/10/01/slovakias-russian-leaning-populist-robert-fico-wins-another-election/

In Deutschland wollen zwei Drittel der Bevölkerung, dass das Land weniger Migranten aufnimmt, da die Skepsis gegenüber der Einwanderung wächst

https://www.tagesschau.de/inland/deutschlandtrend/deutschlandtrend-3406.htm

Kein Wunder, dass sie die AFD-Partei in Deutschland verbieten wollen. Stell dir vor, der Bundestagsabgeordnete Bernd Baumann hätte den Mut, aufzustehen und das hier zu sagen.

In Polen haben schätzungsweise 1,5 bis 2 Millionen Menschen mit Slogans wie „Wir wollen Normalität und wir werden Betrüger und Diebe zur Rechenschaft ziehen“ massive Proteste für Änderungen in der Verwaltung Polens veranstaltet, die von der Zivile Koalition organisiert wurden.

https://www.youtube.com/live/D1bexeeTeVc?feature=shared

In Israel demonstrierten am Samstagabend landesweit Zehntausende Menschen gegen die Justizreform der Regierung in der 39. Woche.

https://www.timesofisrael.com/thousands-expected-at-39th-week-of-anti-overhaul-demonstrations/

In Schweden hat der Ministerpräsident den Chef des Militärs einbestellt, um zu besprechen, wie die Streitkräfte die Polizei bei der Bewältigung der beispiellosen Kriminalitätswelle unterstützen können, die durch hunderttausende männliche „Asylbewerber“ aus dem Nahen Osten und Afrika verursacht wird.

Die Schweden beginnen, das Gesetz in ihre eigenen Hände zu nehmen. Ein 26-jähriger Taxifahrer aus dem Nahen Osten wurde angezeigt, weil er ein 14-jähriges Mädchen in Schweden vergewaltigt hatte – dann wurde er erhängt in einem Naturschutzgebiet gefunden. Jetzt werden das Mädchen, ihr Freund und drei seiner Brüder verdächtigt, den sehr schmerzhaften Mord begangen zu haben.

https://www.cf.org/news/14-year-old-girl-hanged-her-rapist-in-the-forest/

Hier geht es nicht um Wirtschaftsflüchtlinge, die ein besseres Leben suchen. Als Beweis dafür hat das Weltwirtschaftsforum (WEF) die Kontrolle über mehrere amerikanische Militärbasen in Panama übernommen und orchestriert die Flut von Migranten, die sich zu Millionen auf die südliche Grenze der USA zubewegen.

https://newsaddicts.com/wef-running-us-border-crisis-military-base-panama/

Es sieht auch so aus, als ob England von Migranten erobert worden ist. Das alles ist Teil der KM-WEF-Agenda.

Das hat übrigens nichts mit Rasse zu tun, sondern damit, dass sich Einwanderer an die örtlichen Regeln und Gesetze halten, wie du an der Aussage der britischen Innenministerin Suella Braverman sehen kannst: „Der Multikulturalismus ist gescheitert.“

https://metro.co.uk/2023/09/26/suella-braverman-speech-america-global-asylum-rules-refugee-convention-19560681/

Wie wir bereits am Anfang dieses Berichts erwähnt haben, versprechen die militärischen Whitehats im Pentagon, der CIA und dem MI6, dass sie endlich handeln werden. Der Staffelstab liegt jetzt in deiner Hand, General Charles Q. Brown. Wenn du uns enttäuschst, werden die Folgen die größte Katastrophe für die westliche Zivilisation seit ihren Anfängen vor Tausenden von Jahren sein. Alles, was du tun musst, ist, das Gesetz zu befolgen und die Massenmörder zu verhaften, egal wie mächtig oder einflussreich sie sind.

