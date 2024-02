So sollen Amerika und Deutschland vernichtet werden

Teile die Wahrheit!

Am 23. Dezember im Jahre 1936 wurde auf der Internationalen Konferenz der Amerikanischen Staaten in Buenos Aires ein Vertrag mit dem Ziel unterzeichnet, eine durchgehende Schnellstrasse von Alaska im Norden bis Feuerland im Süden des amerikanischen Doppelkontinentes zu bauen. Ungefähr 48.000 km Schnellstraße. Die Strecke ist fast komplett. Von Hans-Jürgen Geese

Nur ein kleines Stück von etwa 100 km fehlt. Wo? Zwischen Kolumbien und Panama. Dort befindet sich ein fast undurchdringlicher, bergiger Dschungel, genannt „Darien Gap“ (gap = Lücke).

Die Hölle auf Erden für hunderttausende von Migranten, die zu Fuß dieses Hindernis auf dem Weg nach Amerika überwinden müssen. Es wird geschätzt, dass etwa eine halbe Million Migranten es 2023 schafften. Tausende schafften es nicht. Ihre Leichen säumen die Pfade. Ihre Leichen nähren die Geier. Ihre Leichen sind der Preis, den Amerika bereit ist zu zahlen, um diese Menschen ins Land zu locken.

Aus aller Welt fliegen die Migranten meistens nach Ecuador, wo sie ohne Visum ins Land gelassen werden, und machen sich dann auf nach Amerika. Die Frage ist natürlich, warum Präsident Biden ihnen nicht ein Flugzeug schickt? Oder ein Boot. Warum lässt Joe Biden diese Menschen leiden und sterben?

Der amerikanische Biologe und Forscher Bret Weinstein hat aus beruflichen Gründen Jahre im Darien Gap verbracht und stellte aus Neugierde seine eigenen Nachforschungen hinsichtlich dieser Migranten an. So viele Fragen. So wenige Antworten.

Sie können sein Interview mit dem wohl mittlerweile berühmtesten Journalisten auf Erden, Tucker Carlson, auf youtube finden, das vor ein paar Wochen stattfand (siehe: „Tucker Carlson“ website). Tucker wird demnächst auch Michael Yan interviewen, ein ehemaliger Elitesoldat der amerikanischen Green Berets, der jetzt als Journalist, als Kriegsberichterstatter arbeitet und wohl als der führende Experte weltweit zu diesem Thema „Darien Gap“ gelten kann.

Michael sagt, dass es sich bei den Migranten nicht um politische Flüchtlinge handele, die laut der amerikanischen Verfassung geschützt wären. Die Migranten verlassen aus ökonomischen Gründen ihre Heimat. Allerdings nicht alle. Michael Yan behauptet es handele sich um eine gleichzeitige Immigration und Invasion, wobei die Invasoren im Strom der Wirtschaftsimmigranten unerkannt ins Land kommen.

Das ist eine tollkühne Behauptung. Glaubt der Mann wirklich, dass der amerikanische Präsident Joe Biden eine Invasion ins eigene Land organisiert und finanziert? Also Landesverrat? Ja, genau das ist die Behauptung von Michael Yan.

Die Organisation der Migrantenströme

Die Entfernung (Luftlinie) zwischen Kolumbien und Texas beträgt etwa 4.000 Kilometer. Nur wenige Migranten würden es durchhalten, diese Strecke auf eigene Faust zu Fuß zurückzulegen. Aber das brauchen sie auch nicht. Sie können, sollten sie genügend Geld haben, selbst Transport organisieren, oder, falls sie es bis nach Panama schaffen, die bereitstehenden Busse benutzen. Denn der Treck der Migranten ist wohl organisiert, wohl finanziert. Von wem? Von Organisationen, die mit der amerikanischen Regierung zusammenarbeiten. Und von der UNO, der IOM (International Organisation for Migration).

Da können Sie mal sehen. Wobei immer noch den kriminellen Kartellen genügend Spielraum gelassen wird, um die Migranten auszunehmen. Denn ohne Geld läuft nichts. Sollten sie als Migrant über nicht genügend Geld verfügen, dann bleibt immer noch, sich als Sklave zu verdingen, d.h. sie müssen später, in den U.S.A., für die Einreise ins Paradies zahlen. Als Prostituierte. Als Sklave.

300x250

Und das alles, was auch immer geschieht, unter den wachsamen Augen der amerikanischen Regierung. Der größte Zuhälter unserer Zeit ist Joe Biden. Der größte Verbrecher unserer Zeit ist Joe Biden.

Aber es gibt eine auserlesene Gruppe von Migranten, die sich selbst organisieren, die nicht die Hilfe der amerikanischen Regierung brauchen, Migranten, die ihre eigenen Hilfslager eingerichtet haben auf dem Weg in die „Freiheit“. Was meinen Sie, welche Gruppe von Migranten das ist?

Es sind die Chinesen, die auch nur in den wenigsten Fällen die Strapazen über die Darien Gap durchleiden. Die nehmen Boote nach Panama. Organisiert von wem? Von den Chinesen. Auf einmal. Denn in der Vergangenheit kamen kaum chinesische Migranten in die U.S.A. Das änderte sich jedoch in 2023. Laut Regierungsangaben kamen letztes Jahr offiziell 24.000 chinesische Migranten ins Land. Wo die abgeblieben sind?

Niemand weiß das. Die U.S. Behörden an der Grenze sind hoffnungslos überfordert, werden mit dem Ansturm der Migranten nicht mehr fertig. Aber sie dürfen sie nicht abweisen. Also werden diese Migranten mehr oder weniger durchgewunken. Es ist daher kein Wunder, dass die Kriminalität in den U.S.A. mittlerweile den höchsten Stand in der Geschichte des Landes erreicht hat. Die Amerikaner haben es einfach aufgeben müssen, alle Kriminellen einzusperren, selbst wenn diese Polizisten zusammengeprügelt haben, wie kürzlich in New York. Es gibt einfach keinen Platz mehr in den Gefängnissen.

300x250 boxone

Und der ganze Wahnsinn organisiert von wem? Von dem Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Auf Anfrage antwortet er selbst oder er lässt seine Lakaien antworten: „Es gibt keine Probleme an der Grenze. Alles ist in Ordnung.“

Biden und viele andere Politiker in den Ländern des Westens, die sich Demokratien nennen, haben sich in einer alternativen Realität eingerichtet, die mit der Realität der Bürger nichts mehr zu tun hat. Man kann sogar noch weiter gehen: Der Präsident, die Regierung, sind der Feind des Volkes. Sie wollen dieses Volk vernichten. Für diese Behauptung gibt es Anzeichen und Beweise en masse.

Die neue Weltmacht China

Der größte Kriegsstratege, der je auf Erden lebte, war der Chinese Sun Tsu (544 BC – 498 BC), dessen Buch „Die Kunst des Krieges“ noch heute das wichtigste Buch in China ist. Sie sollten es lesen. Darin steht zum Beispiel, dass man den Feind sich selbst besiegen lassen sollte. Und das macht der Westen doch gerade. Oder etwa nicht? Selbst Wladimir Putin schüttelt fassungslos den Kopf.

Haben Sie sein Interview mit Tucker Carlson gesehen und gehört? Putin würde noch heute Erdgas nach Deutschland schicken. Aber, so sagte er, die wollen das nicht. Die zahlen lieber für teures Gas aus anderen Ländern. Es ist schier unglaublich. Die in dieser komischen BRD sind so bescheuert, dass sie es ablehnen, ein besseres Produkt zum halben Preis zu kaufen. Was sind das für Menschen?

Die Logik, der gesunde Menschenverstand, wurden im Westen, in der Bundesrepublik Deutschland, über die letzten Jahre geradezu pervertiert. Wir sagen und tun Dinge, die völlig verrückt sind. Was ist nur mit uns geschehen? Warum tun wir das?

In Amerika hat eine Invasion stattgefunden. Und die Amerikaner haben es nicht einmal bemerkt. Bis jetzt. Denn langsam, ganz langsam kommen sie auf den Trichter. Jetzt dürfen wir sogar vermuten, wer das alles organisiert hat? Was meinen Sie? Könnte das China gewesen sein? Das Land mit dem Corona Virus?

Laut Regierungsangaben leben in den Vereinigten Staaten von Amerika 5,4 Millionen Chinesen, die in China geboren wurden. 5,4 Millionen! Geboren in China! Wenn Sie auch nur ein klein wenig über die Chinesen wissen, dann ist eines glasklar: Die Loyalität der Mehrheit unter denen liegt bei China.

Vor ein paar Jahren wurden entsprechende Befragungen in Australien durchgeführt, wo jetzt 1,4 Millionen Chinesen leben, die einzige ethnische Gruppe, die seit der letzten Zählung 2016 gewachsen ist. Die Frage lautete: Im Kriegsfall mit China, wo würde Ihre Loyalität liegen? Was meinen Sie wohl, wie die meisten Antworten lauteten? Genau. Einmal Chinese, immer Chinese. Von Ausnahmen abgesehen. Das hat mit Rassismus nichts zu tun. Das ist der Mensch. Der Mensch.

Die U.S. Armee

So, jetzt kommen wir zum Kern der Sache. Wie Sie wahrscheinlich wissen, haben sich in vielen Armeen im Westen, während der Coronazeit, Soldaten verabschiedet. Sie wollten sich nicht als Versuchskaninchen benutzen lassen. Es war eine großartige Gelegenheit, in der U.S. Armee die Querulanten loszuwerden. Leider war das auch die Elite. Neben Covid kam dann noch der Genderschwachsinn hinzu. Wer wollte, wer will in so einer Armee dienen, die keine Armee mehr ist?

Was tun? Es wird Sie nicht wundern, dass diese großartigen Politiker auf die Idee kamen, die Migranten als Soldaten zu verpflichten, denn das sind doch in der großen Mehrzahl Männer im wehrfähigen Alter. Amerika macht den Migranten ein Angebot: Du verpflichtest Dich für eine Anzahl von Jahren in der Armee und bekommst im Gegenzug die amerikanische Staatsangehörigkeit.

Die Sache ist bereits am Laufen. Amerika wird also demnächst vor allem von Ausländern verteidigt. Von Ausländern. Der endgültige Wahnsinn ist nicht mehr aufzuhalten: Der unabwendbare Verlust der Kontrolle der Bürger über das eigene Land.

Übrigens, was meinen Sie, wie das wohl mit der Bundeswehr weitergehen wird? Wie viele Deutsche werden da demnächst noch „dienen“? Oh ja, Sun Tsu wäre so stolz auf seine Chinesen. Und selbst wenn die Chinesen sich nicht als Soldaten verdingen, ihr Einfluss in den Gesellschaften des Westens wird entscheidend sein. Denn wer will schon die Chinesen bei Bildung, Arbeitseifer, Loyalität und Gehorsam übertreffen? Die Amerikaner? Die Deutschen? Ich lach mich tot.

Korruption als das herrschende Geschäftsmodell in der Demokratie

Es kostet mindestens 1 Milliarde Dollar, um Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika zu werden. Wer kann sich das leisten? Großzügige Spender werden im Gegenzug Forderungen an Sie stellen. So funktioniert Politik. Man kann sich also Einfluss in der Politik erkaufen? Man kann. Die Korruption blüht und gedeiht. Da von Demokratie zu reden ist ein Witz. Aber wir lachen ja alle gern.

Der Geschäftsmann George Soros finanziert gar eine ganze Reihe von Kandidaten im Rechtswesen in einigen Bundesstaaten, die seine perverse Philosophie von Recht und Ordnung vertreten. Sollten Sie den Ehrgeiz haben, mal selbst auszuprobieren ob es wirklich so schlimm ist mit der Korruption: Versuchen Sie, sich als Kandidat aufzustellen und zu gewinnen.

Wenn Sie nicht berühmt sein sollten, werden Sie sang- und klanglos in der Belanglosigkeit anderer Kandidaten verschwinden. Man kann Einfluss und Aufmerksamkeit kaufen. Aber das ist teuer.

Joe Biden hat das in einem Interview am Anfang seiner Karriere offen in einer Veranstaltung ausgesprochen. Der Mann musste sich „Kunden“ suchen, die ihn finanzierten und deren Interessen er vertrat. Eine Hand wäscht die andere. Wie Heinz Erhart so treffend sagte: „Dennoch sind so viele Hände schmutzig.“

Biden wackelt, Amerika wackelt

Die Immigration, die keine ist, hat sich über die letzten Jahre langsam aber stetig zum Problem Nummer eins in Amerika hochgearbeitet. Jetzt, plötzlich, ist es das große Thema vor der anstehenden Wahl im November. Keiner weiß es ganz genau, aber die Zahl der Migranten unter Biden dürfte über 10 Millionen betragen. Und nicht nur die Kriminalität ist rasant angestiegen. Die soziale Infrastruktur in den U.S.A. ist mittlerweile total überfordert, vor allem die Krankenhäuser und die Schulen. Es droht der Kollaps der zivilen Ordnung. Was tun?

Da Joe Biden mit der aktuellen Situation hoch zufrieden scheint, sogar stolz ist auf sein Tun und Erfolg, ist von dem keine Hilfe zu erwarten. Also hat der Staat Texas die Sache selbst in die Hand genommen und seine Grenze geschlossen. Die Grenze ist mit Stacheldrahtverhauen undurchdringbar gemacht. Ja, die eigenen Sicherheitskräfte in Texas reduzierten die Migration auf fast Null. Und dann?

Nun, Joe Biden befahl seinen „Sicherheitskräften“, nach Texas zu gehen und diese Barrikaden zu entfernen. Das Problem ist, er findet keinen Dummen mehr, der seine irrsinnigen Befehle ausführen will. Es kommt noch schlimmer: 26 andere Staaten unterstützen Texas. Die haben von Washington die Schnauze voll.

Und nicht nur das. Der Gouverneur von Texas spricht offen aus, was seit dem Bürgerkrieg im 19. Jahrhundert ein tabu Thema war: Die Lostrennung von der Bundesregierung. Texas denkt darüber nach, seine Unabhängigkeit einzufordern, so wie es in der Verfassung vorgesehen ist. Ein unerhörter Vorgang. Die Reaktion im Volk? Die Leute sind begeistert. Viele Amerikaner in anderen Bundesstaaten haben bereits angekündigt, dass sie dann nach Texas ziehen würden.

Texas würde eines der reichsten Länder auf Erden sein. Vor allem aber würden die Texaner ihre Freiheit zurückbekommen. Und auch die Kontrolle über ihr eigenes Land. Und selbst in Florida denkt man jetzt laut über Unabhängigkeit nach.

Was sonst bleibt den Bürgern auch übrig? Sie können die Verhältnisse in Washington nicht beeinflussen. Die Demokratie hat sich längst verabschiedet. Also? Es ist doch wirklich nicht kompliziert. Wenn Du Dein eigenes Schicksal nicht selbst kontrollierst, was ist das dann für ein Leben? Willst Du Sklave sein?

Die Vereinigten Staaten von Amerika sind nicht mehr zu verteidigen. Absichtlich. Joe Biden hat das Land verkauft. Zu seinem eigenen Vorteil. Und dem Vorteil seiner Familie. Sein Sohn ist angeklagt, Millionen von Dollar aus China erhalten zu haben. Wofür? Für Einfluss. Der Biden Clan ist ein Geschäftsmodell, das sich der Politik bedient, um in einem Wohlstand zu leben, den ein Politikergehalt niemals würde finanzieren können. Der Mann ist Multimillionär. Dank China. Man kann Geld und Einfluss aus China sogar hören. Es macht: „TikTok, TikTok, TikTok.“

Biden hat Zustimmungswerte in der Bevölkerung, die unter 30 % liegen. Angeblich muss man in einer Demokratie die Mehrheit im Volk vertreten, um den Anspruch zu erheben, regieren zu dürfen. Aber davon ist man längst abgekommen. Selbst in der Bundesrepublik Deutschland haben die eingesehen, dass Demokratie einfach zu kompliziert ist und Mehrheiten keine Rolle mehr spielen.

Die demografische Kriegsführung wird in der westlichen Welt vom Staat gefördert. Die Bürger können sich innerhalb des Staates nicht dagegen wehren, da die Regierung in Washington, in Paris, in Berlin nicht mehr ihre Interessen vertritt. Der Nationalstaat als Staat ist am Ende. Das Experiment „Staat“ ist gescheitert.

Die Niederlande haben das größte Gasfeld in Europa, Groningen, geschlossen. Als Abstrafung hat Biden jetzt Texas untersagt, neue Gasquellen zu erschließen, um Europa beliefern zu können. Kein Gas für Deutschland. Auch das noch! Und wer hat Nordstream gesprengt? Ihr Freund Biden. Amerika soll vernichtet werden. Und auch Deutschland soll vernichtet werden. Man muss schon blind sein, um nicht mehr zu erkennen, was da gerade so offensichtlich abläuft.

Es verbleibt eigentlich nur noch die Option, sich dankend aus dem amerikanischen, aus dem deutschen Staat zu verabschieden und wieder zu einem Modell zurückzukehren, das auf dem Primat der Nation aufbaut, auf einer Identität der Bürger in einer Gemeinschaft, die die Kultur der Menschen als Basis nimmt.

Noch ein Wort zu dem Interview zwischen Tucker Carlson und Wladimir Putin. Obwohl Putin offiziell in das chinesische Horn bläst wird ihm natürlich klar bewusst sein, dass China auch seine Unterwerfung fordern wird. Das erklärt zum Teil, warum er bereit ist, trotz der deutschen Waffenlieferungen und Gelder an die Ukraine, von heute auf morgen wieder Gas zu liefern. Putin kennt die Zukunft.

Er wartet darauf, dass die Deutschen wieder zu Deutschen werden und zur Vernunft kommen. Vernunft, Sie erinnern sich? Immanuel Kant: „Kritik der reinen Vernunft.“ Es muss sie also einst gegeben haben in deutschen Landen.

Video:

Quellen: PublicDomain/anderweltonline.com am 17.02.2024