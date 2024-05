US-Schuldenuhr: Volksaufstand in den USA beendet die Fed – 4. Juli 2024, der Tag der finanziellen Unabhängigkeit!

Schließen Sie sich der Revolution an, um die Fed zu beenden und die finanzielle Unabhängigkeit zurückzugewinnen. Erfahren Sie, wie kollektive Investitionen in physisches Silber am 4. Juli 2024 das unterdrückerische Finanzsystem stören und einen Neustart einleiten können. Von amg-news.com

Vereinen Sie sich mit We the People, um echte Veränderungen herbeizuführen!

Wir, das Volk, müssen aufstehen, revoltieren und die Fed beenden! Dies ist nicht nur ein Aufruf zur Veränderung; es ist ein Schlachtruf, um das unterdrückerische Finanzsystem, das uns gefangen hält, zu zerschlagen.

Genau wie die Helden in unseren liebsten Widerstandsfilmen müssen wir uns gegen eine Realität zur Wehr setzen, die seltsamer ist als die Fiktion.

Die Realität, in der wir leben: Von der Fiktion zur Realität

Diese Geschichten haben unsere Fantasie beflügelt, weil sie eine grundlegende Wahrheit widerspiegeln: Der Kampf gegen die Tyrannei ist edel und notwendig.

Doch wenn es um die tatsächliche Realität geht, in der wir leben, verschließen viele die Augen. Es ist Zeit aufzuwachen und zu erkennen, dass die unterdrückerischen Kräfte in diesen Geschichten sich in der realen Welt widerspiegeln, in den Strukturen unseres Finanzsystems. (Das Ende: Die US-Schuldenuhr, Klaus Schwab tritt zurück, die Federal Reserve steht vor der Abschaffung und Gold- und Silberpreise steigen)

Die Federal Reserve: Der unsichtbare Unterdrücker

Die Federal Reserve ( Fed ) ist das Zentralbanksystem der Vereinigten Staaten. Sie wurde 1913 mit dem Ziel gegründet, dem Land ein sicheres, flexibles und stabiles Währungs- und Finanzsystem zu bieten.

Doch im Laufe der Jahre hat sie sich zu einer Institution entwickelt, die nach Ansicht vieler die wirtschaftliche Ungleichheit aufrechterhält und einige wenige auf Kosten der Masse begünstigt.

Die US-Schuldenuhr: Eine tickende Zeitbombe

Die US-Schuldenuhr, ein Echtzeit-Tracker der Staatsverschuldung, ist eine deutliche Erinnerung an unsere finanzielle Unsicherheit. Angesichts der Tatsache, dass die Staatsverschuldung auf über 30 Billionen Dollar angestiegen ist, ist es offensichtlich, dass unser derzeitiges System nicht tragfähig ist.

Diese Schuldenlast lastet voll und ganz auf den Schultern des Durchschnittsamerikaners und schafft ein finanzielles schwarzes Loch, aus dem ein Entkommen unmöglich scheint. .(Banken warnen davor, dass der Zusammenbruch des Dollarsystems bevorsteht, während sich die Elite auf die Einführung von CBDCs vorbereitet)

Ein Aufruf zum Handeln: Investieren Sie am 4. Juli 2024 in Silber

Eine der effektivsten Strategien, um dieses System zu bekämpfen, besteht darin, dass wir uns alle zusammentun und an einem bestimmten Datum gemeinsam in physisches Silber investieren.

Ich schlage den 4. Juli 2024 als optimalen Tag für diese Initiative vor. Warum Silber? Weil es sowohl ein materieller Vermögenswert als auch ein historisch anerkannter Wertspeicher ist.

Durch Investitionen in Silber können wir einen Nachfrageschub auslösen, ähnlich wie bei dem Short-Squeeze-Szenario bei GameStop und AMC. Dies wird den Silberpreis steigen lassen und Druck auf diejenigen ausüben, die Short-Kontrakte halten.

Diese Short-Kontrakte werden von Finanzinstituten verwendet, um den Silberpreis zu drücken, was es zu einem idealen Ziel für unser gemeinsames Handeln macht.

Die Mechanik eines Short Squeeze: Eine finanzielle Revolution

Um zu verstehen, warum diese Strategie funktionieren kann, wollen wir uns mit den Mechanismen eines Short Squeeze befassen. Ein Short Squeeze tritt auf, wenn der Preis eines Vermögenswerts, der stark geshortet wurde (gegen den gewettet wurde), plötzlich steigt und Leerverkäufer dazu gezwungen werden, ihre Positionen zurückzukaufen, um Verluste zu mindern.

Diese Kaufaktivität kann den Preis weiter in die Höhe treiben und eine Rückkopplungsschleife erzeugen, von der diejenigen profitieren, die den Vermögenswert halten.

Im Falle von Silber ist der Markt mit Papierkontrakten überschwemmt. Für jede Unze physisches Silber gibt es etwa 400 Papierkontrakte. Dieses künstliche Angebot hält die Preise niedrig.

Durch den Massenkauf von physischem Silber können wir dieses Gleichgewicht stören, was zu steigenden Preisen führt und die überschuldeten Positionen dieser Finanzinstitute offenlegt.

Der Derivatemarkt: Ein 625-Billionen-Dollar-Casino

Auf dem Derivatemarkt, dessen Wert auf unglaubliche 625 Billionen US-Dollar geschätzt wird, werden diese Papierkontrakte gehandelt. Dieser Markt funktioniert wie ein Kasino, in dem Finanzinstitute mit riesigen Geldsummen spielen.

Zu diesen Derivaten gehören unter anderem Kontrakte auf Rohstoffe, Währungen und Zinssätze. Allein die schiere Größe und Komplexität dieses Marktes bedeutet, dass er einen immensen Einfluss auf die Weltwirtschaft ausübt.

Indem wir Silber ins Visier nehmen, können wir das Herz dieses Systems treffen. Wenn der Silberpreis steigt, wird dies eine Abrechnung auf dem Derivatemarkt erzwingen, die riskanten Praktiken dieser Institutionen aufdecken und möglicherweise zu einem breiteren finanziellen Neustart führen.

Historischer Präzedenzfall: Lehren aus GameStop und AMC

Die jüngsten Ereignisse um GameStop und AMC dienen als Blaupause für unsere Strategie. In beiden Fällen führte eine gemeinsame Anstrengung von Kleinanlegern zu erheblichen Preisanstiegen, was zu erheblichen Verlusten für Hedgefonds führte, die diese Aktien leerverkauft hatten. Dies demonstrierte die Macht koordinierter Maßnahmen und verdeutlichte die Schwachstellen des Finanzsystems.

Unser Plan, in Silber zu investieren, zielt darauf ab, diesen Erfolg in größerem Maßstab zu wiederholen. Indem wir uns für einen materiellen Vermögenswert mit einer Geschichte der Wertbeständigkeit entscheiden, können wir eine nachhaltigere Wirkung erzielen.

Wissen, was Sie besitzen: Die Bedeutung von physischem Silber

Wenn wir über Investitionen in Silber sprechen, ist es wichtig, die Notwendigkeit von physischem Silber anstelle von Papierverträgen zu betonen. Physisches Silber in Form von Münzen oder Barren kann nicht auf die gleiche Weise manipuliert werden wie Papierverträge. Der Besitz von physischem Silber stellt sicher, dass Sie einen realen Vermögenswert besitzen, der immun gegen die Launen des Derivatemarkts ist.

„Wissen Sie, was Sie besitzen!!!“ ist mehr als ein Slogan; es ist ein Aufruf, den Wert und die Bedeutung Ihrer Investitionen zu verstehen. Physisches Silber bietet Sicherheit und Stabilität in einer volatilen Finanzlandschaft.

4. Juli 2024: Der Tag der finanziellen Unabhängigkeit

Die Wahl des 4. Juli 2024 als Aktionstag ist symbolisch. An diesem Tag feiern wir Amerikas Unabhängigkeit von der Kolonialherrschaft. Jetzt müssen wir unsere finanzielle Unabhängigkeit von den Unterdrückungssystemen erklären, die uns in wirtschaftlicher Knechtschaft halten.

Indem wir an diesem Tag in Silber investieren, können wir ein starkes Zeichen setzen und beginnen, die Kontrolle über unsere finanzielle Zukunft zu übernehmen.

Die Zeit der Selbstzufriedenheit ist vorbei. Das Finanzsystem, das unser Leben bestimmt, ist kaputt, und es liegt an uns, es zu reparieren. Indem wir am 4. Juli 2024 zusammenkommen und in physisches Silber investieren, können wir ein klares Zeichen setzen, dass wir uns nicht länger von der Fed und den Finanzinstituten unterdrücken lassen, die von unseren Nöten profitieren.

So wie wir in unseren Lieblingsfilmen den Widerstand bejubelt haben, ist es jetzt an der Zeit, in unserem eigenen Leben aktiv zu werden. Lasst uns Geschichte schreiben und unsere finanzielle Zukunft zurückerobern. Schließt euch der Revolte an. Beendet die Fed. Investiert in Silber.

Gemeinsam können wir das Blatt wenden und ein gerechteres, gleichberechtigteres System für alle schaffen. Die Revolution beginnt jetzt.

