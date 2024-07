Studie: COVID-Injektionen verursachen neurologische Erkrankungen und anschließend den TOD

🚨🚨 US – Trends in Death Rates from Neurological Diseases, Ages 15-44

Aber wie sieht es danach aus? Hier ist, was sie zu sagen hatten:

„Die Beschleunigung der Übersterblichkeitsraten aufgrund neurologischer Erkrankungen in den Jahren 2021, 2022 und 2023 ist allein durch COVID-19 schwieriger zu erklären.

Angesichts der in der Literatur zitierten Fallstudien zu neurologischen Nebenwirkungen nach einer COVID-19-Impfung könnten Nebenwirkungen der COVID-19-Impfstoffe ein möglicher Faktor sein.

Darüber hinaus muss auch die Möglichkeit kontinuierlicher COVID-19-Infektionen oder Long COVID berücksichtigt werden.“

Die Autoren kommen zu folgendem Schluss:

Wie können wir die übermäßigen Todesfälle durch UC aufgrund neurologischer Erkrankungen in den Jahren 2020, 2021, 2022 und 2023 erklären?

Im Jahr 2020 könnte dies durch Todesfälle aufgrund gesundheitlicher Auswirkungen im Zusammenhang mit den Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung wie Ausgangssperren und mangelnder medizinischer Versorgung oder anderen damit verbundenen Faktoren wie Stress, weniger Bewegung, schlechtere Ernährungsgewohnheiten oder eine Unterdiagnose von COVID-19 selbst oder damit verbundenen Nebenwirkungen erklärt werden.

Die Beschleunigung der übermäßigen Sterberaten aufgrund neurologischer Erkrankungen in den Jahren 2021, 2022 und 2023 ist aufgrund von COVID-19 allein schwieriger zu erklären. Angesichts der in der Literatur zitierten Fallstudien zu neurologischen Nebenwirkungen nach einer COVID-19-Impfung könnten Nebenwirkungen der COVID-19-Impfstoffe ein möglicher Faktor sein .

Darüber hinaus muss auch die Möglichkeit kontinuierlicher COVID-19-Infektionen oder Long COVID berücksichtigt werden…

Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit

Die Auswirkungen dieser Erkenntnisse gehen weit über die unmittelbare Gesundheit der jungen erwachsenen Bevölkerung hinaus. Sie geben Anlass zu ernster Besorgnis darüber, ob das US-Gesundheitssystem in der Lage ist, einen möglichen Anstieg neurologischer Erkrankungen zu bewältigen.

