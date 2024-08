„Krisensitzung“: Wird ein weitaus tödlicherer Stamm der Affenpocken zur nächsten großen Gesundheitsgefahr?

„Die meisten gemeldeten Fälle in bekannten endemischen Provinzen betreffen weiterhin Kinder unter 15 Jahren“, schrieb die Weltgesundheitsorganisation am 14. Juni auf ihrer Website. „Säuglinge und Kinder unter fünf Jahren sind am stärksten von schweren Erkrankungen und Tod bedroht.“

Im Jahr 2022 haben sich nur sehr wenige Kinder infiziert.

Doch dieses Mal infizieren sich viele Kinder.

Es bestand die Hoffnung, dass der Ausbruch auf die Demokratische Republik Kongo beschränkt bleiben könnte, doch das ist nicht geschehen.

Bisher wurden in vier Ländern , die direkt an die Demokratische Republik Kongo grenzen, bestätigte Fälle festgestellt …

Die WHO erklärte, das Virus habe sich inzwischen „auf bislang nicht betroffene Provinzen ausgebreitet“.

Im vergangenen Monat wurden in vier weiteren Nachbarländern der Demokratischen Republik Kongo mindestens 50 Mpox-Fälle gemeldet – Länder, in denen das Virus zuvor noch nicht aufgetreten war.

Dazu gehören Burundi, Kenia, Ruanda und Uganda.

Der Geist ist aus der Flasche.

Was werden sie jetzt tun?

Der erste Schritt wird offenbar darin bestehen, eine „gesundheitliche Notlage internationalen Ausmaßes“ auszurufen …

Angesichts der wachsenden Besorgnis über das Mpox-Virus hat der Präsident der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, am Mittwoch ein „Dringlichkeitstreffen“ internationaler Experten einberufen.

Da sich Mpox auch außerhalb der Demokratischen Republik Kongo ausbreitet, sagte Tedros, das Notfallkomitee der WHO werde „so bald wie möglich“ zusammenkommen, um ihn darüber zu beraten, „ob der Ausbruch eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite darstellt“.

Wenn offiziell ein „gesundheitlicher Notfall internationalen Ausmaßes“ ausgerufen wird, wird dies eine enorme Medienaufmerksamkeit auf sich ziehen und die Angst noch weiter ansteigen lassen.

Wie ich bereits erwähnte, handelt es sich dabei um die „höchste Alarmstufe“ , die die WHO aussprechen kann …

PHEIC, die Notfallklassifizierung, auf die sich Ghebreyesus bezieht, ist die höchste Alarmstufe der WHO. Die WHO hat PHEIC wegen des neuartigen Coronavirus ausgerufen, das Ende Januar 2020 erstmals in China entdeckt wurde.

Außerhalb Afrikas gibt es glücklicherweise bisher keine bestätigten Fälle.

Doch letzte Woche wies das CDC Ärzte in den Vereinigten Staaten an, „ nach Fällen Ausschau zu halten“ …

Die US-Gesundheitsbehörde Centers for Disease Control (CDC) hat Ärzte am Mittwoch davor gewarnt, sich vor einem neuen, tödlichen Mpox-Stamm in Acht zu nehmen, der sich in Teilen Afrikas ausbreitet. Gleichzeitig haben US-Behörden der Demokratischen Republik Kongo, dem Epizentrum des Ausbruchs, 424 Millionen US-Dollar zugesagt.

Was erwarten sie?

Erwarten Sie, dass es hier in den USA bald bestätigte Fälle geben wird?

Es ist unnötig zu erwähnen, dass eine solche Entwicklung Millionen von Menschen zutiefst beunruhigen würde.

Interessanterweise weist das CDC die Amerikaner auch an, den Kontakt mit Tieren auf Jahrmärkten im ganzen Land zu begrenzen, da man sich Sorgen wegen der Vogelgrippe macht …

Ihr Ausflug zum Jahrmarkt könnte dieses Jahr wegen der Vogelgrippe, auch bekannt als „Vogelgrippe“, etwas anders aussehen.

Veranstalter in den gesamten USA arbeiten daran, sicherzustellen, dass ihre Veranstaltungen nicht zur Verbreitung des Virus führen.

Kinder unter fünf Jahren, Menschen ab 65 Jahren, Schwangere, Menschen mit bestimmten chronischen Erkrankungen und andere haben laut den Centers for Disease Control and Prevention ein höheres Risiko, schwere Komplikationen durch die Grippe zu entwickeln und sollten den Kontakt mit Tieren, die Grippeviren übertragen könnten, möglichst einschränken.

Wird H5N1 in den kommenden Monaten für noch mehr Panik sorgen oder werden es die Affenpocken sein?

Wir müssen einfach abwarten und sehen, wie sich das alles entwickelt.

In jedem Fall ist es nur eine Frage der Zeit, bis die nächste große Gesundheitskrise den gesamten Globus lähmt, wie wir es vor einigen Jahren erlebt haben.

Während Sie diesen Artikel lesen, experimentieren Wissenschaftler in geheimen Labors auf der ganzen Welt mit einigen der tödlichsten Krankheiten, die die Menschheit je erlebt hat, und wie wir gesehen haben, kann dabei nur allzu leicht ein „Unfall“ passieren.

Wir leben in einer Zeit, in der große Seuchen eine ständige Bedrohung darstellen und die Angst vor diesen großen Seuchen überall auf der Welt Chaos verursachen wird.

Also schnallen Sie sich an und halten Sie sich gut fest, denn was wir zuvor durchgemacht haben, war nur eine Vorschau auf das, was vor uns liegt.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Schließung des Gotthard Basistunnels und merkwürdige Unfälle in Deutschland“

Am 22. Mai 2024 erschien: „Antarktis: Hinter der Eiswand“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Flache Erde- und Eiswand-Theorie“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle neun Bücher für Euro 270,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/theeconomiccollapseblog.com am 10.08.2024