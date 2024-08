Prophezeiungen: Das Zeitalter des Erwachens – geheime indianische Überlieferungen

Teile die Wahrheit!

Seit Jahrhunderten wussten die Indianer Nordamerikas, dass um das Jahr 2000 eine neue Ära beginnen und die Menschheit durch eine Phase des Tumultes gehen müssen wird. Danach aber würden alle Menschen zu einer Weltfamilie zusammenwachsen.

„Someone’s lost the plan For the Brotherhood of Man, And no one’s trying to find it anymore“

(„Jemand hat den Plan für die Bruderschaft der Menschen verloren, und niemand versucht mehr, ihn zu finden“)

Aus dem Lied „Why?“ von Roger Whittaker, 1971.

Wir sind Zeugen eines Umbruchs, der für die Entwicklung der Menschheit wichtiger ist als alles, was in den letzten Jahrtausenden geschah. Womöglich haben Sie auch schon gelesen, dass mit dem Übergang vom Zeitalter der Fische ins Zeitalter des Wassermanns zugleich ein sogenanntes Manvantara oder Weltenjahr beginne, ein großer Zyklus von 25’920 Erdenjahren.

Dies geschieht aufgrund der Kreiselbewegung der Erdachse, auch Präzession genannt. Wikipedia bemerkt dazu: „In diesem Zeitraum wandert der Frühlingspunkt einmal durch alle Tierkreiszeichen (Sternbilder).“

Nun gerade befinden wir uns also an einem Kosmischen Neujahr, welches ziemliche Turbulenzen mit sich bringt. Das wussten auch schon alte Völker, die geografisch so weit auseinanderliegen wie beispielsweise die nordamerikanischen Indianer und die Tibeter. Beide haben erstaunlich genau vorausgesagt, was sich in dieser End- und gleichzeitig Neuzeit ereignen wird.

Und es ist bestimmt auch kein Zufall, dass Wissenschaftler in den letzten Jahrzehnten und vor allem in den letzten Jahren deutliche Anomalien bei der Polwanderung und dem Erdmagnetfeld feststellen. („Die Simpsons“ überraschen erneut mit ihrer Prophezeiung der amerikanischen Politik)

Dr. Lee Brown vom Stamm der Cherokee ist ein führender Pädagoge der indianischen Kultur. Als Professor leitete er viele Jahre das Institut für die Gesundheit der Ureinwohner (Institute of Aboriginal Health) an der Universität von British Columbia, im Westen Kanadas.

Sein Spezialgebiet, das ihn weit über die Landesgrenzen bekannt gemacht hat, ist das affektive Erziehen und Lernen – also die ganzheitliche und gefühlsbetonte Menschenbildung, die Kopf und Herz miteinander vereinen will. Das hat sehr viel mit der indianischen Sichtweise auf die Schöpfung zu tun, welche geprägt ist von Respekt und Liebe.

Das bekannteste Buch von Lee Brown heißt The Sacred Tree (Der Heilige Baum). Es ist eine Betrachtung über die Spiritualität der amerikanischen Ureinwohner und wie diese das amerikanische Bildungswesen transformieren könnte. Doch statt Herzintelligenz herrscht gerade in den USA das knallharte und rücksichtslose Gewinnstreben vor.

Geheime indianische Überlieferungen

Im Jahr 1986 tagte der Continental Indigenous Council (der Rat aller indigenen nordamerikanischen Völker) in Fairbanks, Alaska. An dieser Versammlung hielt Lee Brown einen viel beachteten Vortrag mit dem Titel „North American Indian Prophecies“, die Prophezeiungen der Indianer Nordamerikas. Darin enthüllte Brown, was indianische Seher geträumt und vorausgesehen haben.

Es ist eine Botschaft der Hoffnung, da nun ein Zeitalter des „Aufwachens“ beginnt – und gleichzeitig ist es eine Aufforderung, dass die Menschheit sich endlich wieder dem Geist öffne.

Sonst würden wir durch Leiden dazu gezwungen. Schon die Mayas waren der Ansicht: Manche Prophezeiungen sind dazu da, damit sie nicht eintreten; sie sollen den Menschen vielmehr als Warnung dienen, sich rechtzeitig zu besinnen.

Das war auch der Kern von Lee Browns Vortrag. Er begann mit den Worten: „Es gab den Zyklus des Minerals, des Gesteins. Es gab den Zyklus der Pflanze. Und jetzt befinden wir uns im Zyklus des Tieres.