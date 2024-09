Teile die Wahrheit!

FinalSpark entwickelt ein energieeffizientes Biocomputer-System, das menschliche Hirnorganoide nutzt – ein Durchbruch für das Computing der Zukunft mit verheerenden Konsequenzen.

Die Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz und des Computings schreiten rasant voran, aber nicht immer zum Wohl der Menschheit. Das Schweizer Startup FinalSpark hat mit seinem sogenannten Biocomputer, der auf menschlichen Mini-Gehirnen – sogenannten Hirnorganoiden – basiert, weltweit für Schlagzeilen gesorgt.

Angeblich sei dies der Schlüssel zu einer drastischen Reduzierung des Energieverbrauchs in der IT-Industrie. Doch bei all dem Hype um die »Innovationen« von FinalSpark wird ein bedrohlicher Aspekt dieser Technologie nur wenig diskutiert: die Reduzierung des Menschen auf eine bloße Batterie.

Durch den Einsatz von Hirnorganoiden, die aus menschlichen Stammzellen gezüchtet werden, entsteht eine direkte Verbindung zwischen menschlichem Leben und maschineller Effizienz.

Was auf den ersten Blick nach einem cleveren technischen Durchbruch aussieht, ist in Wirklichkeit eine alarmierende Entwicklung, die den Menschen auf ein Mittel zum Zweck reduziert.

Diese Biocomputer-Technologie führt zu einer bedenklichen Kommerzialisierung des menschlichen Körpers – der Mensch wird zur Ressource, zu einem Produkt, das genutzt und ausgebeutet werden kann. (DUMBs und Klonaktivitäten: Abgetrennte Füße im pazifischen Nordwesten)

Die Idee, dass menschliche Hirnzellen verwendet werden, um die Energieeffizienz von Computern zu steigern, ist nicht nur ethisch fragwürdig, sondern eröffnet auch eine gefährliche Tür.

Mit Projekten wie dem von FinalSpark rückt der Mensch selbst in den Fokus als bloßer Rohstoff für technologische Fortschritte. Der Gedanke, dass wir irgendwann biologische Komponenten aus Menschen züchten könnten, um Maschinen zu betreiben, erinnert beängstigend an dystopische Zukunftsszenarien, in denen menschliches Leben keinen intrinsischen Wert mehr besitzt, sondern lediglich als »Batterie« dient.

Wenn FinalSpark die Energienutzung seiner Biocomputer mit den ineffizienten herkömmlichen Prozessoren vergleicht und behauptet, ihr System verbrauche »eine Million Mal weniger Energie«, stellt sich die Frage, zu welchem Preis diese Effizienz erzielt wird.

Der Mensch als rein funktionales Objekt degradiert – ist das die Zukunft, die wir wollen?

Es ist beunruhigend, dass diese Technologie als Fortschritt gefeiert wird, ohne dass ernsthafte Debatten über die damit verbundenen ethischen und philosophischen Implikationen geführt werden.

Ein weiteres Problem besteht darin, dass solche Technologien die grundlegende Vorstellung von menschlicher Würde untergraben. Wenn menschliche Hirnzellen in Labors gezüchtet und in Maschinen eingebaut werden, wird der Mensch in seinen wertvollsten Bestandteilen – in seiner Denkfähigkeit und Bewusstseinsbildung – kommerzialisiert.

Dies verstärkt die Vorstellung einer Gesellschaft, in der alles und jeder einen Zweck erfüllen muss, und jener Zweck ist zunehmend wirtschaftlicher Natur. Hier wird der Mensch nicht mehr als Individuum, sondern als Ressource betrachtet.

Natürlich mag es verlockend sein, den scheinbar unersättlichen Energiehunger der KI-Industrie mit neuen Technologien zu stillen. Doch wie weit wollen wir dabei gehen?

Es gibt bereits unzählige technologische Alternativen zur Reduzierung des Energieverbrauchs, die keine ethischen Grauzonen betreten. Warum also der Drang, mit menschlichen Hirnzellen zu experimentieren und diese zu technischen Zwecken zu instrumentalisieren?

Während FinalSpark und andere Unternehmen auf der Jagd nach technologischen Fortschritten sind, müssen wir uns als Gesellschaft die Frage stellen, ob wir bereit sind, den Preis zu zahlen.