Kamala Harris trug während der Debatte als Perlenohrringe getarnte Nova-Ohrhörer? Trump-Anhänger stellen wilde Behauptungen auf

In der neuesten Wendung des Debattendramas haben Trump -Anhänger eine wilde Theorie erfunden, wonach Kamala Harris während des ABC News-Showdowns um die Präsidentschaftswahlen Nova H1-Ohrhörer als Ohrringe getragen habe.

Während führende Publikationen und Politiker über den Gewinner der Dienstagsdebatte zwischen Donald Trump und Kamala Harris nachdenken, bestehen einige MAGA-Anhänger darauf, dass die schicken Perlenohrringe der Vizepräsidentin in Wirklichkeit hochtechnologische kabellose Ohrhörer waren – ja, Sie haben richtig gelesen.

Republikaner behaupten, Harris habe Perlenohrhörer getragen

Diese angeblichen Accessoires, die als „die ersten und einzigen kabellosen Ohrhörer, die in ein Paar Perlenohrringe eingebettet sind“ bezeichnet werden, sorgten in den sozialen Medien für Furore, als ein X-Benutzer (ehemals Twitter) twitterte: „ERWISCHT! SIE TRÄGT OHRRINGE MIT OHRHÖRERN.“

BUSTED! SHE’S WEARING EARPHONE EARRINGS

NOVA H1 Audio Earrings – the first and only wireless earphones embedded in a pair of pearl earrings on a gold- or silver-plated clip.

LOOK AT HER EARRINGS! Busted! pic.twitter.com/gJYwbXQWmU

— The Truth About Vaccines (@TTAVOfficial) September 11, 2024