Die Welt im Aufruhr!

Die Menschheit ist in Aufruhr, der Dritte Weltkrieg steht vor der Tür. Was ist passiert? Hier ist die Erklärung für den größten Konflikt der Welt …

Mehrere Leute haben mir geschrieben und mich gebeten, die aktuelle Weltlage zu kommentieren und meine Leser darüber aufzuklären, was derzeit in der Welt passiert. Ich werde dieser Bitte nachkommen und erklären, wie ich das persönlich sehe:

Donnie gegen Darko

Am 5. November hat Donald Trump die Wahl gewonnen, doch das spielt noch keine Rolle, denn er kann das Präsidentenamt erst am 20. Januar antreten. Diese Regel ist eine der größten Schwächen von Wahlen, denn der ehemalige Präsident hat noch genügend Zeit, um zu entscheiden, ob er den Staffelstab überhaupt übergeben möchte.

Genau das ist jetzt passiert. Nachdem die Biden-Administration, oder besser gesagt die Pseudo-Demokraten, trotz ihrer Wahlmanipulationen Donald Trump siegen sehen konnten, versuchen sie nun mit allen Mitteln, Trumps Vereidigung zu verhindern. Selbst der 3. Weltkrieg ist ihnen nicht schlimm genug.

Die Biden-Regierung hat daher in den letzten zehn Wochen, die ihr noch bleiben, damit begonnen, den Angriff auf Russland zu autorisieren. Da sie die NATO, Europa und mehrere andere Regierungen auf ihrer Seite haben, können sie die Lawine ins Rollen bringen. Der Plan, einen Weltkrieg auszulösen und noch eine oder zwei Pandemien hinzuzufügen, kann nur in diesem Zeitraum verwirklicht werden. (2025 – Das Jahr der großen GLOBALEN Transformation (Video))

Wer profitiert vom Krieg?

Sobald der 3. Weltkrieg begonnen hat, kann Trump das Präsidentenamt nicht mehr übernehmen, da dann der Kriegszustand ausgerufen würde. Das Problem ist, dass die Gesetze und Finanzen dieser Welt mit all ihrer immensen Staatsverschuldung so strukturiert sind, dass sich ein Land, eine Währung und eine Wirtschaft nur dann stark erholen können, wenn ein Krieg ausbricht.

Die Währung steigt, die Schulden lösen sich zunehmend auf. Ein Krieg ist daher für Unternehmen, Pharmaunternehmen und Banken immer sehr lohnenswert.

Der Trick wäre wahrscheinlich, mitten im Chaos und im Krieg eine vorgetäuschte Alien-Invasion zu starten, sodass alle Länder ihre Kriegsaktivitäten einstellen und eine Weltregierung bilden müssten, um der Alien-Bedrohung entgegenzutreten.

In diesem Moment ist die NWO nicht mehr weit entfernt. Sollte sich eine Weltregierung bilden, würde sie sicherlich nicht von Trump angeführt werden. Aus diesem Grund kann man stark davon ausgehen, dass Trump wahrscheinlich der letzte gewählte Präsident sein wird, aber er wird nie an die Macht kommen.

Kann Biden nicht einfach aus dem Amt entfernt werden?

Nun, gemäß dem 25. Zusatzartikel zur US-Verfassung könnte Biden aus dem Amt entfernt werden, weil er senil oder unzurechnungsfähig ist, aber das wird nicht viel nützen, denn wer wäre dann sein Nachfolger? Richtig, Kamala Harris ist seine Vizepräsidentin, das heißt, sie würde das Amt dann für den Rest der Amtszeit übernehmen.

Dabei ist zu bedenken, dass Harris auch Teil der Biden-Administration ist und deren wohldurchdachte Kriegspläne weiter umsetzen würde. Auf diese Weise würde der bei der Wahl abgelehnte Präsidentschaftskandidat doch noch Präsident werden. Sehr geschickt arrangiert.

Aus diesem Grund kann man davon ausgehen: Wer auch immer hinter diesem ganzen Plan steckt, ist ein skrupelloser, aber gerissener Fuchs, der das ganze System kennt und genau weiß, wie er es unterminieren kann.

Und das ist ihm gelungen. Wie gesagt, der strategische Schwachpunkt ist und bleibt die Zeit, die der neue Präsident warten muss, bis er die Macht übernehmen kann. Deshalb ist dieser Zeitraum auch der explosivste. Wäre der Staffelstab gleich nach der Wahl an Donald Trump übergeben worden, wäre es nie so weit gekommen.

Ob das nicht von Anfang an alles so geplant war und ob sich jemand diese taktische Lücke offen gehalten hat, kann nun jeder für sich selbst entscheiden.

Die Republikaner fragen sich

Die Republikaner fragen sich, wer im Weißen Haus und im Pentagon all diese seltsamen Befehle erteilt. Ohne den US-Kongress vorher zu konsultieren, ändert die Biden-Administration einfach Gesetze und unterzeichnet Dokumente, die es ermöglichen, einen dritten Weltkrieg mit Atomwaffen auszulösen. Niemand hat die Dokumente je gesehen, aber sie müssen existieren.

Deshalb ist das Erstaunen so groß und niemand fühlt sich in der Lage, dieses Problem zu lösen. Auch macht sich niemand die Mühe, einfach das Weiße Haus einzunehmen, denn mittlerweile müsste fast das gesamte amerikanische Volk sowie alle Patrioten im Land hinter der Auflösung der „demokratischen“ Regierung stehen. Es wäre ein Leichtes, einfach einen Putsch durchzuführen.

Doch auch hier übt man sich in Zurückhaltung und beobachtet die Eskalation weiterhin.

Was macht Putin?

Man könnte meinen, Wladimir Putin sei umsichtig genug gewesen, die äußerst gefährliche globale Lage nicht zu eskalieren. Er hätte mehrere Möglichkeiten gehabt, auf den Einsatz von Langstreckenwaffen auf russischem Territorium zu verzichten. Er hätte zum Beispiel sagen können, er würde 10 Raketen zurückschießen, sobald 10 Raketen aus der Ukraine auf sein Land abgefeuert würden.

Er hätte auch einfach ignorieren können, dass England und Frankreich der Ukraine Raketen liefern, damit diese weiter Krieg führen kann. Man muss auch ignorieren, dass zum Beispiel viele Handfeuerwaffen aus den USA kommen, mit denen sich Menschen in dunklen Hinterhöfen anderer Länder gegenseitig erschießen, um 100 Dollar zu bekommen.

In diesem Fall kann man den USA nicht vorwerfen, dass sie Handfeuerwaffen in andere Länder exportieren und deswegen einen Weltkrieg auslösen.

Manche gehen auch davon aus, dass Putin Zeit schinden will, damit Trump Mitte Januar endlich das Präsidentenamt übernehmen kann und endlich wieder Frieden einkehrt. Putin hätte sich auch erst einmal aus der Ukraine zurückziehen können, gerade mit der Absicht, das Ganze nicht wegen eines kleinen Landes in einen Weltkrieg ausarten zu lassen.

Auch hier schritt Putin nicht ein, sondern änderte sofort das Dekret, um den Einsatz von Atomwaffen zu ermöglichen. Man kann also davon ausgehen, dass Putin mit einer Eskalation ebenso zufrieden ist wie die „demokratische“ US-Regierung. Die Vorstellung, das Ganze sei nur ein großes Theaterspiel, um endlich einen dritten Weltkrieg auszulösen, ist also gar nicht so weit hergeholt.

Was macht Donald Trump?

Trump musste gleich nach seiner Wahl erklären, was seine Pläne sind, damit die Menschheit erkennen kann, was die ganze Zeit unterdrückt und in ein falsches Licht gerückt wurde.

Er erklärte, wen er zum Gesundheitsminister, zum neuen Chef des FBI, zum Leiter der NASA ernannte und wie viele andere Patrioten ihm zur Seite standen. Diese Erklärungen machten plötzlich klar, wo die Probleme lagen und was die Menschen auf der Welt wirklich wollten.

Natürlich hat die Mainstream-Presse Donald Trumps Ruf sukzessive ruiniert. Man kann ihn also mögen oder nicht, aber das ist nebensächlich. Wichtig ist, was er für die Welt ändern könnte.

